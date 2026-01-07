Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng có Cục trưởng mới

  • Thứ tư, 7/1/2026 22:06 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngày 7/1, Ngân hàng Nhà nước tổ chức lễ công bố quyết định của Thống đốc về công tác cán bộ đối với Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng. Theo đó, bà Nguyễn Thị Thu Hương được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Quyền Cục trưởng Cục II, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng, kể từ ngày 5/1.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó thống đốc Phạm Quang Dũng cho biết, việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng được Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước thống nhất với sự tín nhiệm cao dành cho bà Nguyễn Thị Thu Hương.

Phó thống đốc đề nghị tân Cục trưởng tiếp tục phát huy kinh nghiệm chuyên môn, năng lực quản lý, cùng tập thể đơn vị thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong bối cảnh ngành ngân hàng đang tập trung bảo đảm an toàn hệ thống tổ chức tín dụng và ổn định thị trường tiền tệ.

Phó thống đốc cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng trong việc theo dõi, giám sát hoạt động của các ngân hàng, tổ chức tín dụng, kịp thời nhận diện rủi ro, góp phần giữ vững an toàn hệ thống tài chính - ngân hàng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Hương bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, đồng thời ghi nhận sự ủng hộ, đồng hành của tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức trong Cục.

Trên cương vị mới, bà Hương khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các chỉ đạo của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, tiếp tục rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp nội bộ, xây dựng tập thể Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng đoàn kết, chuyên nghiệp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Từ hôm nay ngân hàng phải gặp mặt khách hàng khi cấp thẻ tín dụng

Thông tư mới có hiệu lực từ 5/1 yêu cầu các ngân hàng phát hành thẻ tín dụng gặp mặt trực tiếp để kiểm tra, đối chiếu khớp đúng thông tin sinh trắc học của khách hàng theo quy định.

12:03 5/1/2026

Kiến nghị rà soát chính sách thuế, tín dụng liên quan bất động sản

Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo NHNN và Bộ Tài chính rà soát các chính sách tín dụng, thuế liên quan bất động sản để kịp thời đề xuất biện pháp điều tiết, kiểm soát giá nhà đất.

20:45 1/1/2026

Ngân hàng 'bơm' gần 2,8 triệu tỷ ra nền kinh tế qua kênh cho vay

Đến ngày 24/12, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đã đạt trên 18,4 triệu tỷ đồng, tăng 17,87% so với cuối năm 2024, tương đương hệ thống ngân hàng đã bơm ròng ra nền kinh tế gần 2,8 triệu tỷ qua kênh cho vay.

15:14 29/12/2025

https://tienphong.vn/thong-doc-ngan-hang-bo-nhiem-cuc-truong-cuc-quan-ly-giam-sat-to-chuc-tin-dung-post1810992.tpo

Ngọc Mai/ Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

tổ chức tín dụng Nguyễn Thị Thu Hương Phó Thống đốc

    Đọc tiếp

    Chung cu Ha Noi cham 6.500 USD/m2, nha lien tho 'ha nhiet' hinh anh

    Chung cư Hà Nội chạm 6.500 USD/m2, nhà liền thổ 'hạ nhiệt'

    1 giờ trước 22:08 7/1/2026

    0

    Thị trường chung cư Hà Nội đã xuất hiện hàng loạt dự án được định vị ở hạng sang với giá phổ biến 5.000-6.500 USD/m2. Trong khi đó, phân khúc nhà liền thổ ghi nhận lượng giao dịch chậm lại trong quý IV/2025.

    Ly do gia chung cu tang vot hinh anh

    Lý do giá chung cư tăng vọt

    1 giờ trước 22:04 7/1/2026

    0

    Nếu áp dụng phương pháp thặng dư thì khu đất tại đường Nguyễn Xiển, TP Thủ Đức cũ với diện tích 1 ha giá trị thặng dư chỉ khoảng 35 triệu đồng/m2, trong khi đó tính theo hệ số K là 80 triệu đồng/m2 (cao hơn 2,28 lần). Như vậy để không lỗ vốn, doanh nghiệp phải đẩy giá bán trên 100 triệu đồng/m2.

    Ong Pham Nhat Vuong vuot nha sang lap Xiaomi hinh anh

    Ông Phạm Nhật Vượng vượt nhà sáng lập Xiaomi

    2 giờ trước 20:42 7/1/2026

    0

    Theo Forbes, đà tăng mạnh của cổ phiếu VIC trong phiên 7/1 đã giúp tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tăng gần 1 tỷ USD, qua đó vượt nhà sáng lập kiêm CEO Xiaomi Lôi Quân.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý