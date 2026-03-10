Giá USD vẫn neo kịch trần

Giá mua vào đồng bạc xanh đã có dấu hiệu hạ nhiệt tại các ngân hàng thương mại trong khi giá bán vẫn được giữ ở mức kịch trần Ngân hàng Nhà nước cho phép.

Giá bán USD tăng lên mức 26.315 đồng/USD trên kênh giao dịch chính thức của các ngân hàng thương mại. Ảnh: Chí Hùng.

Ngày 10/3, tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố đã tăng 3 đồng so với phiên liền trước lên mức 25.062 đồng/USD.

Với biên độ +/- 5% theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá trần hôm nay các ngân hàng thương mại được phép giao dịch với ngoại tệ này là 23.809 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 26.315 đồng/USD.

Tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước, tỷ giá tham khảo được NHNN niêm yết ở mức 23.859 - 26.265 đồng/USD (mua - bán).

Không chỉ tỷ giá trung tâm được nhà điều hành tăng lên, trên kênh giao dịch chính thức, giá bán ra đồng bạc xanh tại hầu hết ngân hàng thương mại vẫn đang neo ở mức kịch trần cho phép.

Trong đó, Vietcombank sáng nay giảm giá mua vào đồng bạc xanh 16 đồng so với hôm qua nhưng giá bán ra lại điều chỉnh tăng lên mức kịch trần, hiện cố định ở mức 26.025 - 26.315 đồng/USD (mua - bán).

Tương tự, BIDV hiện giao dịch ngoại tệ này ở mức 26.055 - 26.315 đồng/USD, trong khi VietinBank niêm yết ở 26.045 - 26.315 đồng/USD, đều là mức giá bán ra cao nhất được phép.

Tại nhóm ngân hàng thương mại tư nhân như Techcombank, Eximbank, VPBank, ACB, SHB... hiện giá bán ra đồng bạc xanh cũng đồng loạt neo ở mức 26.315 đồng/USD.

Ở chiều mua vào, các nhà băng này chủ yếu giảm khoảng 5-93 đồng để giao dịch quanh vùng 26.050-26.081 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, một số điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội sáng nay cũng chấp nhận mua - bán ngoại tệ này ở mức 27.150 - 27.200 đồng/USD, tương ứng tăng 300 đồng so với phiên liền trước.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index - đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt - vừa giảm thêm 0,34% so với hôm qua, hiện còn 98,83 điểm.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu chịu tác động mạnh từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Cuộc xung đột liên quan đến Mỹ, Israel và Iran đã làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng, khiến giá dầu thế giới tăng vọt và có thời điểm tiến sát mốc 120 USD /thùng, cao nhất kể từ năm 2022.

Biến động mạnh của thị trường năng lượng khiến giới đầu tư gia tăng nhu cầu nắm giữ các tài sản an toàn, trong đó có đồng USD, qua đó hỗ trợ đồng bạc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch vừa qua.

Ngoài yếu tố địa chính trị, thị trường còn chịu tác động từ lo ngại lạm phát gia tăng do giá năng lượng tăng mạnh, qua đó có thể ảnh hưởng đến triển vọng chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 2 dự kiến được công bố vào ngày mai (11/3), trong khi thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) là chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE) sẽ được công bố vào ngày 13/3.

Một số nhà phân tích cho rằng nếu các số liệu lạm phát trong tuần này tăng mạnh, điều đó có thể đặt Fed vào tình thế khó khăn khi đưa ra chính sách tiền tệ tại cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 17-18/3. Hiện thị trường hiện kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp này.