Giá USD tăng kịch trần

Hôm nay (9/3), nhiều ngân hàng niêm yết giá bán USD ở mức kịch trần, giá USD trên thị trường tự do cũng đã vượt 27.000 đồng/USD.

Đồng USD tăng cao trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đe dọa, đẩy lạm phát toàn cầu lên cao hơn. Ảnh: Nam Khánh.

Sáng 9/3 đầu tuần, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD ở mức 25.059 đồng/USD, tăng 2 đồng so với giá chốt phiên cuối tuần trước. Với biên độ +/- 5% theo tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được niêm yết giá mua - bán đồng bạc xanh hôm nay trong biên độ 23.806 - 26.311 đồng/USD.

Tỷ giá mua bán tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được nâng lên mức 23.857 - 26.261 đồng/USD.

Sau khi tỷ giá trung tâm tăng, nhiều ngân hàng thương mại đã niêm yết giá bán ngoại tệ này ở mức kịch trần.

Cụ thể, Vietcombank hôm nay niêm yết giá bán USD ở mức 26.041 - 26.311 đồng/USD (mua - bán), tăng 40 đồng ở chiều mua và 2 đồng ở chiều bán so với giá cuối tuần trước.

Tương tự, VietinBank cũng niêm yết ngoại tệ này ở mức 26.089 - 26.311 đồng/USD, tương đương tăng 57 đồng ở chiều mua và tăng 2 đồng ở chiều bán so với giá chốt phiên cuối tuần trước. BIDV hiện giao dịch đồng bạc xanh quanh vùng 26.061 - 26.311 đồng/USD, tăng 32 đồng ở chiều mua và 2 đồng ở chiều bán.

Đáng chú ý, các ngân hàng thương mại tư nhân cũng đồng loạt nâng giá bán USD lên mức kịch trần mà NHNN cho phép, ở 26.311 đồng/USD sáng nay. Ở chiều mua vào, nhóm ngân hàng này phổ biến neo quanh vùng 26.020-26.091 đồng/USD.

Sáng nay, giá USD trên thị trường tự do cũng ghi nhận biến động tăng vọt 300 đồng ở cả hai chiều. Hiện các điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội đang giao dịch phổ biến ở mức 27.150 - 27.200 đồng/USD (mua - bán), tức cao hơn giá bán USD trong ngân hàng tới gần 900 đồng.

Đà tăng của giá USD trong nước chịu tác động từ sức mạnh đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế. Theo đó, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh - đã tăng thêm 0,6% trong phiên gần nhất, lên 99,59 điểm. Đây cũng là mức cao nhất của chỉ số này trong nhiều tháng qua.

Đáng chú ý, đồng USD vẫn tăng tốc dù dữ liệu việc làm tháng 2 của Mỹ được công bố kém tích cực. Tuy nhiên, thị trường đang dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất vào tháng 9 với xác suất ⁠76%, sớm hơn kỳ vọng là tháng 10 trước khi có dữ liệu việc làm.