Phép màu nào cho Bitcoin?

Giá lao dốc, vốn hóa bốc hơi cả nghìn tỷ USD và gần một nửa nhà đầu tư đang lỗ. Song, việc hạ tầng tổ chức quanh Bitcoin vẫn đứng vững cho thấy tiềm năng hồi phục của đồng tiền số.

Bitcoin đã mất gần một nửa giá trị kể từ đỉnh tháng 10. Theo Bloomberg, xét trên hầu hết thước đo, đợt bán tháo này là nghiêm trọng nhất kể từ cú sập của FTX. Tuy nhiên, giữa đống đổ nát đó tồn tại một nghịch lý: Hệ thống hạ tầng tổ chức được xây dựng quanh đồng tiền số này trong giai đoạn bùng nổ lại không sụp đổ theo giá.

Dòng tiền ETF phần lớn vẫn ở lại. Phố Wall chưa rời cuộc chơi. Trong khi một số nhà đầu tư chiến thuật đã thoát hàng, nhóm nắm giữ dài hạn tỏ ra khó bị lay chuyển hơn.

Sự lệch pha giữa giá giảm mạnh và khả năng chống chịu của nhà đầu tư đang nuôi dưỡng một kịch bản tăng giá ngược trong bối cảnh thị trường bị nhấn chìm bởi làn sóng bi quan.

Thị trường vẫn le lói niềm tin

Sau nhịp hồi phục hôm 25/2, giá Bitcoin suy yếu trở lại, có lúc giảm 1,9% xuống quanh 67.600 USD . Hiện đồng tiền số lớn nhất thị trường còn cách rất xa đỉnh hơn 126.000 USD hình thành hồi tháng 10/2025, tương đương “bốc hơi” khoảng 1.000 tỷ USD vốn hóa.

Gần 45% tổng số Bitcoin lưu hành hiện có giá trị thấp hơn mức giá mà người nắm giữ đã mua vào. Các nhà giao dịch quyền chọn sẵn sàng trả tiền cho các hợp đồng phòng vệ trước kịch bản sụp đổ. Niềm tin rằng dòng vốn tổ chức sẽ giúp hạn chế đà giảm đã phai nhạt. Nhiều tuần liên tiếp ETF bị rút vốn khiến không ít người đi đến kết luận rằng cuộc thử nghiệm “chính thống hóa” tiền số đang trật nhịp.

Tuy vậy, phe phản biện cho rằng cần đặt các con số rút vốn trong bối cảnh rộng hơn. Brett Munster tại Blockforce Capital chỉ ra rằng tổng dòng vốn ròng tích lũy vào các ETF Bitcoin giao ngay kể từ khi ra mắt tháng 1/2024 lên tới hàng chục tỷ USD. Lượng rút ra trong đợt gần đây chỉ tương đương khoảng 6% tổng số đó.

Ông nhận định đây là bằng chứng rõ ràng của quá trình củng cố vị thế thay vì đầu hàng trong nhóm nhà đầu tư này, đồng thời cho biết 17 trong số 25 nhà đầu tư ETF Bitcoin lớn nhất đã gia tăng nắm giữ trong quý IV/2025.

Vốn hóa Bitcoin đã bốc hơi hơn 1.000 tỷ USD kể từ đỉnh. Ảnh: Bloomberg.

Bitcoin đã cho thấy một thoáng tích cực hôm 25/2 khi có lúc tăng hơn 9% lên sát 70.000 USD , trong bối cảnh chứng khoán Mỹ tăng nhẹ và tâm lý ưa rủi ro cải thiện. Câu hỏi chia rẽ thị trường lúc này là liệu nhịp hồi đó có duy trì được hay sẽ lại sớm lụi tắt như nhiều lần trước.

Để trả lời, phe lạc quan nhìn về quá khứ - thời điểm Bitcoin từng lao dốc mạnh tương tự. Năm 2022, hạ tầng thị trường chao đảo rồi sụp đổ. FTX, Celsius Network, BlockFi và Three Arrows Capital lần lượt phá sản, cuốn theo không chỉ vốn mà cả các đơn vị lưu ký, cho vay và sàn giao dịch mà thị trường phụ thuộc.

Lần này, chưa có mắt xích lớn nào đổ vỡ. Các sàn vẫn vận hành. Đơn vị lưu ký vẫn đảm bảo thanh khoản. Và các ngân hàng thay vì rút lui lại tăng tốc tham gia.

Theo công ty dịch vụ tài chính Bitcoin River, hơn một nửa các ngân hàng lớn nhất Mỹ đã công bố sản phẩm liên quan đến tiền số hoặc đang trong quá trình phát triển.

“Diễn biến giá Bitcoin hiện tại đơn thuần là một cuộc khủng hoảng niềm tin. Không có gì đổ vỡ”, Gautam Chhugani, chuyên gia phân tích tài sản số toàn cầu cấp cao tại Bernstein đánh giá, cho rằng niềm tin vào đà giảm giá của Bitcoin hiện tại ở mức yếu nhất trong lịch sử và dự báo đồng tiền này có thể đạt 150.000 USD vào năm 2026.

Bitcoin dựa vào đâu để đi lên?

Dĩ nhiên, lập luận nghiêng về Phố Wall cũng vấp phải phản biện. Phần lớn những gì các tổ chức tài chính truyền thống đang xây dựng liên quan nhiều hơn tới công nghệ blockchain hơn là bản thân Bitcoin.

Quỹ thị trường tiền tệ token hóa của JPMorgan vận hành trên Ethereum. Làn sóng stablecoin (do Circle Internet Group và các bên khác dẫn dắt) vẫn có thể phát triển ngay cả khi Bitcoin không hồi phục. Hạ tầng số có thể mở rộng mà không cần giá Bitcoin tăng theo.

Tuy nhiên, “phe bò” cho rằng lập luận này bỏ qua hiệu ứng bậc hai. Mỗi ngân hàng mở bàn giao dịch tiền số, mỗi công ty môi giới thêm nút “mua Bitcoin”, mỗi cố vấn tài chính được phép khuyến nghị ETF. Tất cả đều mở rộng tập khách hàng có thể mua Bitcoin chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Khi một ngân hàng cho phép hàng nghìn cố vấn tài chính khuyến nghị tiền số, điều đó có thể chưa tác động ngay đến giá hôm nay. Nhưng lần tới khi tâm lý đảo chiều, năng lực mua sẵn có trên thị trường sẽ lớn hơn đáng kể so với các chu kỳ trước. Hạ tầng có thể trung lập với giá, nhưng không trung lập với khả năng tiếp cận. Và trong mọi chu kỳ trước đây, chính khả năng tiếp cận đã biến các nhịp hồi thành những đợt tăng bùng nổ.

Thị trường tiền số ngày càng được nhà đầu tư đón nhận. Ảnh: Bloomberg.

Fidelity Digital Assets đẩy lập luận cấu trúc đi xa hơn. Các công ty đại chúng và ETF giao ngay hiện nắm giữ gần 12% nguồn cung Bitcoin lưu hành. Nhóm doanh nghiệp niêm yết, bất chấp những vết nứt trong mô hình tích lũy token, vẫn gia tăng tổng lượng nắm giữ gần như mỗi quý kể từ đầu năm 2020.

Theo đội ngũ nghiên cứu của Fidelity, điều này tạo ra một mức độ nhu cầu mới chưa từng tồn tại ở các chu kỳ trước. Ngày càng nhiều nguồn cung nằm trong tay các tổ chức có tầm nhìn dài hạn và ít sẵn sàng bán tháo khi thị trường suy yếu.

Trong quý gần nhất, các quỹ tài trợ đại học như của Harvard University và Dartmouth College tiếp tục nắm giữ ETF tiền số theo hồ sơ 13F mới công bố. Công ty Laurore có trụ sở ở Hong Kong (Trung Quốc) cũng lần đầu có bước đi đáng kể vào tiền số khi tăng sở hữu ETF Bitcoin của BlackRock thêm 8 triệu cổ phiếu.

Tất cả những lý do khiến Bitcoin tăng giá trong 15 năm qua vẫn còn nguyên Matthew Hougan, Giám đốc đầu tư tại Bitwise Asset Management

Ở phía cung, sự kiện halving lần thứ tư của Bitcoin vào tháng 4/2024 đã cắt giảm một nửa lượng phát hành mới. Khi ngày càng nhiều coin bị “khóa” và số lượng đào mới giảm đi, lượng cung tự do để giao dịch co lại - ngay cả khi giá giảm. Nếu xu hướng nén cung này tiếp diễn, cú bật lại có thể mạnh hơn mức thị trường đang định giá.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa đáy đã hình thành. Luận điểm tăng giá đang va chạm với một thị trường chưa sẵn sàng lắng nghe. Phe giảm giá đang nắm lợi thế về động lượng, câu chuyện dẫn dắt và đồ thị giá.

Nhưng phần hạ tầng - thứ thực sự sụp đổ ở chu kỳ trước - hiện không chỉ nguyên vẹn mà còn mở rộng.

“Tất cả những lý do khiến Bitcoin tăng giá trong 15 năm qua vẫn còn nguyên. Thế giới ngày càng số hóa, lo ngại toàn cầu về tiền pháp định gia tăng, quy định và khả năng tiếp cận đang cải thiện và thế hệ lớn lên cùng Bitcoin mỗi năm lại giàu hơn và trưởng thành hơn”, Matthew Hougan, Giám đốc đầu tư tại Bitwise Asset Management, nhận định.