Hơn 135.000 người 'cháy' tài khoản vì Bitcoin lao dốc

Giá Bitcoin lao dốc gần 5% về sát 64.300 USD/BTC sau phát biểu mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump về thuế quan, kéo theo làn sóng thanh lý 450 triệu USD và hơn 135.000 tài khoản “cháy” trong 24 giờ.

Đồng tiền số lớn nhất thế giới lại thủng mốc 65.000 USD. Ảnh: Bitcoin Magazine

Theo Bloomberg, giá Bitcoin vừa bất ngờ giảm mạnh trong phiên giao dịch 23/2 trước động thái thuế quan mới của Mỹ.

Đồng tiền số lớn nhất thế giới có thời điểm mất tới 4,8% xuống gần 64.300 USD /BTC, mức thấp nhất kể từ ngày 6/2. Các token khác còn giảm mạnh hơn, trong đó Ether - đồng tiền số lớn thứ hai - thiệt hại 5,2%.

Nhịp giảm giá cũng khiến các nhà đầu tư giao dịch hợp đồng tương lai thiệt hại 450 triệu USD trong vòng 24 giờ qua. Tổng cộng, đã có 135.390 nhà đầu tư bị thanh lý tài khoản.

Đà giảm diễn ra sau khi các quan chức Mỹ hôm 22/2 cho biết những thỏa thuận thương mại đã được đàm phán với các đối tác vẫn có hiệu lực bất chấp phán quyết của Tòa án Tối cao nước này bác bỏ việc Tổng thống Donald Trump sử dụng quyền khẩn cấp để áp thuế.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 21/2, Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ nâng mức thuế toàn cầu 10% mà ông công bố trước đó một ngày lên 15%, qua đó gia tăng thêm biến động kinh tế. Đồng USD và hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm trong phiên giao dịch đầu giờ tại châu Á.

Bitcoin chưa thể thoát xu hướng giảm giá. Ảnh: CoinMarketCap.

“Thị trường tiền số vẫn khá mong manh khi các nhà đầu tư đang chờ đợi vùng hỗ trợ 60.000 USD . Bất ổn vĩ mô đang gây sức ép lên thị trường, từ căng thẳng địa chính trị Iran đến những thay đổi đột ngột về thuế quan của Mỹ có thể khiến Bitcoin kiểm định vùng giá này một lần”, Caroline Mauron, đồng sáng lập Orbit Markets, nhận định.

Rachael Lucas, nhà phân tích tại BTC Markets, cho rằng mốc 65.000 USD là ngưỡng hỗ trợ quan trọng đối với Bitcoin.

“Nếu phá vỡ dứt khoát dưới mốc này, 60.000 USD sẽ được đặt lên bàn cân. Ở chiều ngược lại, phe mua cần lấy lại mốc 70.000 USD để thay đổi câu chuyện thị trường”, chuyên gia này nhận định.