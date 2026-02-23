Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hơn 135.000 người 'cháy' tài khoản vì Bitcoin lao dốc

  • Thứ hai, 23/2/2026 10:56 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Giá Bitcoin lao dốc gần 5% về sát 64.300 USD/BTC sau phát biểu mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump về thuế quan, kéo theo làn sóng thanh lý 450 triệu USD và hơn 135.000 tài khoản “cháy” trong 24 giờ.

Đồng tiền số lớn nhất thế giới lại thủng mốc 65.000 USD. Ảnh: Bitcoin Magazine

Theo Bloomberg, giá Bitcoin vừa bất ngờ giảm mạnh trong phiên giao dịch 23/2 trước động thái thuế quan mới của Mỹ.

Đồng tiền số lớn nhất thế giới có thời điểm mất tới 4,8% xuống gần 64.300 USD/BTC, mức thấp nhất kể từ ngày 6/2. Các token khác còn giảm mạnh hơn, trong đó Ether - đồng tiền số lớn thứ hai - thiệt hại 5,2%.

Nhịp giảm giá cũng khiến các nhà đầu tư giao dịch hợp đồng tương lai thiệt hại 450 triệu USD trong vòng 24 giờ qua. Tổng cộng, đã có 135.390 nhà đầu tư bị thanh lý tài khoản.

Đà giảm diễn ra sau khi các quan chức Mỹ hôm 22/2 cho biết những thỏa thuận thương mại đã được đàm phán với các đối tác vẫn có hiệu lực bất chấp phán quyết của Tòa án Tối cao nước này bác bỏ việc Tổng thống Donald Trump sử dụng quyền khẩn cấp để áp thuế.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 21/2, Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ nâng mức thuế toàn cầu 10% mà ông công bố trước đó một ngày lên 15%, qua đó gia tăng thêm biến động kinh tế. Đồng USD và hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm trong phiên giao dịch đầu giờ tại châu Á.

bitcoin anh 1

Bitcoin chưa thể thoát xu hướng giảm giá. Ảnh: CoinMarketCap.

“Thị trường tiền số vẫn khá mong manh khi các nhà đầu tư đang chờ đợi vùng hỗ trợ 60.000 USD. Bất ổn vĩ mô đang gây sức ép lên thị trường, từ căng thẳng địa chính trị Iran đến những thay đổi đột ngột về thuế quan của Mỹ có thể khiến Bitcoin kiểm định vùng giá này một lần”, Caroline Mauron, đồng sáng lập Orbit Markets, nhận định.

Rachael Lucas, nhà phân tích tại BTC Markets, cho rằng mốc 65.000 USD là ngưỡng hỗ trợ quan trọng đối với Bitcoin.

“Nếu phá vỡ dứt khoát dưới mốc này, 60.000 USD sẽ được đặt lên bàn cân. Ở chiều ngược lại, phe mua cần lấy lại mốc 70.000 USD để thay đổi câu chuyện thị trường”, chuyên gia này nhận định.

Ngọc Phương Linh

bitcoin Donald Trump Bitcoin Tiền mã hóa tiền số đầu tư donald trump

  • Bitcoin

    Bitcoin

    Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

