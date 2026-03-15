Meta lên kế hoạch sa thải hàng chục nghìn nhân viên

"Ông chủ" Facebook có khả năng cắt giảm hàng chục nghìn nhân viên, nhằm bù đắp chi phí đầu tư AI cũng như tối ưu hiệu quả vận hành cho công ty.

Meta đang lên kế hoạch cắt giảm nhân sự trên diện rộng và điều này có thể ảnh hưởng tới hơn 20% nhân sự của công ty, theo các nguồn tin của Reuters.

Tham vọng AI tạo sinh

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Meta tìm cách bù đắp chi phí đầu tư hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) rất lớn, đồng thời hướng tới nâng cao hiệu suất nhờ đội ngũ nhân sự được hỗ trợ bằng công nghệ AI.

Hiện, thời gian triển khai và quy mô đợt cắt giảm vẫn chưa được tiết lộ. Các nguồn tin nói rằng nhóm lãnh đạo cấp cao gần đây đã gửi kế hoạch này tới những quản lý cấp cao khác tại Meta và yêu cầu họ bắt đầu lên phương án tinh giản bộ máy.

Người phát ngôn của Meta, Andy Stone, cho biết các thông tin này đều mang tính suy đoán và chỉ dựa trên lý thuyết.

Nếu Meta quyết định mức cắt giảm 20%, đây sẽ là đợt sa thải lớn nhất của công ty kể từ cuộc tái cấu trúc cuối năm 2022 - đầu 2023, giai đoạn được xem là "năm của hiệu quả". Theo hồ sơ gần nhất, công ty có gần 79.000 nhân viên tính đến ngày 31/12.

Meta từng sa thải 11.000 nhân viên vào tháng 11/2022, tương đương khoảng 13% lực lượng lao động thời điểm đó. Khoảng 4 tháng sau, công ty thông báo tiếp tục cắt giảm thêm 10.000 việc làm.

Trong năm qua, CEO Mark Zuckerberg đã thúc đẩy Meta cạnh tranh mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực AI tạo sinh. Công ty đã đưa ra các gói đãi ngộ "khổng lồ", trị giá lên đến hàng trăm triệu USD trong 4 năm, nhằm thu hút các nhà nghiên cứu AI hàng đầu vào một nhóm phát triển "siêu trí tuệ" mới.

Meta cho biết họ dự định đầu tư 600 tỷ USD để xây dựng các trung tâm dữ liệu đến năm 2028. Đầu tuần này, công ty đã mua lại Moltbook, một nền tảng mạng xã hội được thiết kế cho các tác nhân AI. Ngoài ra, Meta cũng đang chi ít nhất 2 tỷ USD để thâu tóm startup AI Trung Quốc Manus.

Zuckerberg từng ám chỉ rằng các khoản đầu tư này sẽ mang lại hiệu quả. Bên cạnh đó, vị CEO cũng bắt đầu thấy những dự án từng cần đội ngũ lớn giờ có thể do một cá nhân rất tài năng hoàn thành.

Các "ông lớn" công nghệ thay đổi

Kế hoạch của Meta phản ánh xu hướng trong các công ty lớn của Mỹ, đặc biệt ở mảng công nghệ, trong năm nay. Các lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng những cải tiến gần đây của AI là một trong các lý do thúc đẩy họ thay đổi chiến lược vận hành.

Vào tháng 1, Amazon xác nhận sẽ cắt giảm khoảng 16.000 việc làm, tức gần 10% lực lượng lao động. Hay tháng trước, công ty fintech Block đã giảm gần một nửa nhân sự và CEO Jack Dorsey nêu rõ các công cụ AI ngày càng giúp doanh nghiệp làm được nhiều hơn với đội ngũ nhỏ.

Đáng chú ý, các khoản đầu tư AI của Meta diễn ra sau một loạt trở ngại với dòng mô hình Llama 4 năm ngoái, bao gồm cả các chỉ trích rằng công ty đưa ra kết quả gây hiểu nhầm trên loạt bài kiểm tra chuẩn cho các phiên bản đầu. Meta cũng hủy kế hoạch phát hành Behemoth, phiên bản lớn nhất của mô hình, vốn dự kiến ra mắt vào mùa hè.

Hiện, nhóm "siêu trí tuệ" đang cố gắng khôi phục vị thế công ty trong năm nay bằng cách phát triển một mô hình mới có tên Avocado, nhưng hiệu suất của mô hình này cũng chưa đạt kỳ vọng.