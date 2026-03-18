Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá xăng dầu tăng cao, Hà Nội có động thái mới

  • Thứ tư, 18/3/2026 22:09 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Trên cơ sở so sánh giá xăng dầu trong cơ cấu đơn giá dự toán với giá hiện tại, các đơn vị, chủ đầu tư rà soát, ký kết phụ lục hợp đồng với nhà thầu để không ảnh hưởn tiến độ các dự án. 

Ngày 18/3, Sở Xây dựng Hà Nội có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc triển khai biện pháp đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu cho các dự án.

Theo Sở Xây dựng, do ảnh hưởng của địa chính trị trên thế giới, những ngày qua giá xăng dầu trong nước có biến động tăng rất mạnh.

Để hạn chế tác động của giá xăng dầu đến tiến độ triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, cập nhật giá xăng dầu theo các thời điểm thông báo của Bộ Công Thương.

Thi công Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Trên cơ sở đó, so sánh với giá xăng dầu trong cơ cấu đơn giá dự toán đã được phê duyệt, làm cơ sở xem xét việc rà soát, ký kết phụ lục hợp đồng (nếu cần thiết) với các nhà thầu đối với các hợp đồng theo hình thức điều chỉnh giá. Điều này nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án.

Trường hợp dự toán điều chỉnh vượt dự toán đã được phê duyệt, các chủ đầu tư cần nhanh chóng gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc trong việc ký kết phụ lục hợp đồng điều chỉnh, các chủ đầu tư cần kịp thời tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu UBND thành phố và báo cáo các Bộ, ngành để tháo gỡ.

Giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu ngày 18/3: Xăng E5RON92: 22.504 đồng/lít; xăng RON95-III: 25.575 đồng/lít; dầu diesel 0.05S: 27.025 đồng/lít; dầu hỏa: 26.932 đồng/lít; dầu mazut 180 CST 3.5S: 18.661 đồng/kg.

Việt Nam chi gần nửa tỷ USD nhập xăng dầu giữa căng thẳng Trung Đông

Kể từ khi Mỹ - Israel tấn công Iran và khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh, Việt Nam đã chi gần nửa tỷ USD nhập khẩu xăng dầu chỉ trong nửa đầu tháng 3.

3 giờ trước

'Tháo chạy' khỏi cổ phiếu dầu khí

Áp lực bán mạnh tại nhóm dầu khí khiến hàng loạt cổ phiếu trong ngành như PLX, GAS, BSR lao dốc, nhiều mã giảm sàn, kéo VN-Index tiếp tục lùi sâu trong phiên 13/3.

16:41 13/3/2026

Tài xế công nghệ 'méo mặt' vì giá xăng

Giá xăng tăng mạnh chỉ trong một tuần khiến chi phí vận hành của tài xế công nghệ đội lên nhanh chóng. Nhiều bác tài cho biết tiền xăng đã “ăn” tới một nửa thu nhập mỗi ngày.

11:30 13/3/2026

https://tienphong.vn/gia-xang-dau-tang-cao-ha-noi-co-dong-thai-moi-post1828446.tpo?gidzl=IUVUP1eONWX1_TnX50LN2qButMGE0mfUN_-9PGjG3LrV-OOn20OCMrdzsMTVKbW8MFYFC6LYoxDU6HnK3m

Theo Thanh Hiếu/Tienphong.vn

giá xăng dầu Hà Nội giá xăng hà nội nhà thầu

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý