EVN nói gì về khoản lãi đột biến và số dư 152.000 tỷ đồng tiền gửi?

EVN cho biết cần phân biệt báo cáo tài chính riêng và hợp nhất khi đánh giá khoản lãi hơn 51.800 tỷ và số dư tiền gửi 152.000 tỷ đồng của doanh nghiệp.

Trước những băn khoăn về khoản lãi hơn 51.800 tỷ và tiền gửi 152.000 tỷ đồng, EVN đã có văn bản giải thích các số liệu tài chính năm 2025. Ảnh: Việt Linh.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có thông tin làm rõ một số nội dung trong Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty mẹ EVN và Báo cáo tài chính hợp nhất toàn tập đoàn sau khi các số liệu về lợi nhuận, tiền gửi ngân hàng và nợ vay nhận được sự quan tâm của dư luận.

Theo EVN, các báo cáo tài chính năm 2025 được lập theo quy định hiện hành, tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam và đã được kiểm toán độc lập.

Tập đoàn cho biết cần phân biệt giữa báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ EVN và báo cáo tài chính hợp nhất toàn tập đoàn khi đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán, Công ty mẹ EVN ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 39.762 tỷ đồng . Tuy nhiên, đơn vị này vẫn còn lỗ lũy kế 5.611 tỷ đồng tính đến cuối năm 2025.

Trong khi đó, báo cáo tài chính hợp nhất ghi nhận lợi nhuận sau thuế toàn tập đoàn đạt 51.881 tỷ đồng . Phần lợi nhuận sau thuế thuộc về Công ty mẹ EVN đạt 50.511 tỷ đồng và không còn lỗ lũy kế trên cơ sở hợp nhất.

EVN cho biết khoản lợi nhuận 50.511 tỷ đồng trên báo cáo hợp nhất không phải là lợi nhuận của riêng Công ty mẹ EVN. Con số này đã bao gồm phần lợi nhuận phát sinh tại các công ty con và công ty liên kết mà EVN sở hữu vốn. Ngoài ra, khoản lợi nhuận này cũng chưa xét tới việc trích lập các quỹ ở các công ty con, phương án phân phối/giữ lại lợi nhuận theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Tập đoàn cho rằng các đánh giá về kết quả sản xuất kinh doanh điện của EVN cần được thực hiện trên cơ sở Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty mẹ EVN đã được kiểm toán. Theo doanh nghiệp, cách tiếp cận này sẽ đảm bảo tính thống nhất với hệ thống số liệu EVN đã công bố trong các năm trước.

Liên quan đến số dư tiền gửi ngân hàng khoảng 152.000 tỷ đồng được phản ánh trên báo cáo tài chính hợp nhất, EVN cho biết đây là số liệu tổng hợp từ tất cả báo cáo tài chính của các đơn vị thành viên của EVN, trong đó bao gồm cả các đơn vị phát điện, truyền tải điện, phân phối điện và dịch vụ phụ trợ.

Theo tập đoàn, việc đánh giá quy mô tiền gửi cần đặt trong tương quan với các nghĩa vụ tài chính phải thanh toán. Nếu so với số dư nợ ngắn hạn tại cùng thời điểm là hơn 227.000 tỷ đồng thì mức tiền gửi 152.000 tỷ vẫn chưa thể đáp ứng được việc trả nợ ngay cho các nhà cung cấp nhiên liệu (than, dầu, khí) và trả tiền mua điện từ các nhà máy điện ngoài EVN (tổng cộng hơn 118.00 tỷ đồng ), ngoài ra còn phải trả nợ vay đến hạn (hơn 47.000 tỷ đồng ).

Tập đoàn cho biết việc duy trì lượng tiền gửi lớn là cần thiết để EVN và các đơn vị có nguồn lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Các đơn vị phát điện phải duy trì nguồn tiền phục vụ mở thư tín dụng (L/C), thanh toán cho các đơn vị cung cấp nhiên liệu trong nước và nhập khẩu, trong khi Công ty mẹ EVN phải thực hiện thanh toán hàng tháng cho các nhà đầu tư bên ngoài bán điện cho EVN.

EVN cũng cho biết giá nhiên liệu đầu vào cho phát điện như than, dầu và khí thời gian qua biến động mạnh, nhiều thời điểm tăng đột biến. Do đó, tập đoàn và các đơn vị phát điện phải duy trì nguồn dự phòng và cân đối dòng tiền để đảm bảo cung ứng điện ổn định.

Bên cạnh đó, EVN cho hay các đơn vị trong tập đoàn còn phải đảm bảo nguồn lực để thanh toán các khoản vay ngắn hạn đến hạn, đảm bảo tín nhiệm tín dụng.

Cùng với đó, để đảm bảo cung ứng điện trong dài hạn, hiện nay nhu cầu đầu tư xây dựng của EVN và các đơn vị là rất lớn, trong đó có nhiều dự án nguồn và lưới điện cấp bách, trọng điểm, yêu cầu vốn đầu tư đặc biệt lớn. Do đó EVN và các đơn vị phải đảm bảo cung cấp đủ vốn theo kế hoạch, có dự phòng vốn trong trường hợp chậm giải ngân từ nguồn vốn tín dụng để đảm bảo tiến độ dự án đã được giao.

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