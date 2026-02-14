Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Cổ phần hóa, cơ cấu lại vốn Nhà nước ở EVN, Viettel, Vietnam Airlines

  • Thứ bảy, 14/2/2026 18:19 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Nghị định 57/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 13/2 mở ra đợt cơ cấu lại vốn Nhà nước quy mô lớn với loạt "đầu tàu" như PVN, EVN, Viettel, Agribank, Vietnam Airlines...

Chính phủ quyết định cơ cấu lại vốn Nhà nước tại 21 doanh nghiệp. Ảnh: EVN.

Chính phủ mới đây đã ban hành Nghị định 57/2026/NĐ-CP về cơ cấu lại vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 13/2. Theo đó, việc cổ phần hóa doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ phải gắn với mục tiêu tăng cường hiệu quả kinh doanh và năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh, cạnh tranh của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cổ phần hóa là doanh nghiệp cấp I chuyển thành công ty cổ phần, gồm:

- Công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của tổng công ty Nhà nước

- Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Phụ lục III nêu rõ danh mục 21 doanh nghiệp Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ cấu lại vốn Nhà nước bao gồm:

1. Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN);

2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

3. Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)

4. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)

5. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem)

6. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - VRG (GVR)

7. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)

8. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)

9. Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - HVN)

11. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC - MVN)

12. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR)

13. Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)

14. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

15. Tổng công ty Cà phê Việt Nam

16. Tổng công ty Lương thực miền Nam (VSF)

17. Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood1)

18. Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor)

19. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

20. Tập đoàn Bảo Việt (BVH)

21. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

Về đối tượng và điều kiện mua cổ phần tại doanh nghiệp Nhà nước, Điều 8 Nghị định 57 quy định 3 đối tượng được mua cổ phần tại doanh nghiệp Nhà nước gồm nhà đầu tư trong nước (lượng mua không hạn chế); nhà đầu tư nước ngoài (phải mở tài khoản tại tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối, được đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ chuyển khoản khi tham gia đấu giá mua cổ phần, phần vốn theo quy định); nhà đầu tư chiến lược là các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có đủ các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều này.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân không được mua cổ phần phát hành lần đầu của doanh nghiệp cổ phần hóa bao gồm Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc cổ phần hóa doanh nghiệp (trừ các thành viên là đại diện của doanh nghiệp); các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân thuộc tổ chức này tham gia vào việc thực hiện tư vấn cổ phần hóa, kiểm toán báo cáo tài chính và cơ quan kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp; các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn, tổng công ty và tổ hợp công ty mẹ - công ty con; tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần và các cá nhân thuộc tổ chức này có liên quan đến cuộc đấu giá; người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 của tổ chức và cá nhân quy định tại điểm a, điểm b và điểm d khoản 4 Điều 8 Nghị định 57.

Ngân hàng Nhà nước bác tin đồn loại bỏ tiền mệnh giá 1.000-5.000 đồng

Ngân hàng Nhà nước khẳng định thông tin loại bỏ mệnh giá tiền từ 1.000 đến 5.000 đồng là không chính xác, không có cơ sở pháp lý.

21:14 23/1/2026

Chứng khoán bị bán tháo

Thị trường chứng khoán rơi vào trạng thái bán tháo trong phiên 26/1 khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt giảm sâu, trong khi các mã doanh nghiệp Nhà nước cố giữ nhịp cho chỉ số.

16:43 26/1/2026

Giá trị 4 tập đoàn vốn Nhà nước giảm 60.000 tỷ một ngày

4 cổ phiếu BID, PLX, GAS, GVR đại diện cho những doanh nghiệp "đầu tàu" vốn Nhà nước đồng loạt giảm sàn trong phiên 10/2, qua đó "thổi bay" khoảng 60.000 tỷ đồng vốn hóa.

16:53 10/2/2026

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

vốn nhà nước Tiền mã hóa Vietnam Airlines Viettel ACV PVN EVN Agribank cổ phần hóa PVN EVN Viettel Agribank Vietnam Airlines

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Vietnam Airlines

    Vietnam Airlines

    Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) có quy mô đội bay và đường bay lớn nhất trong nước đồng thời là hãng hàng không tiêu chuẩn 4 sao duy nhất tại Việt Nam. Hiện hãng này khai thác hơn 300 chuyến bay mỗi ngày. Hãng cũng là cổ đông lớn nhất nắm 70% cổ phần tại Jetstar Pacific Airlines và 49% trong Cambodia Angkor Air.

    • Thành lập: 1993
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: HVN

    Website

  • Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel)

    Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel)

    Viettel là tập đoàn viễn thông và CNTT lớn nhất Việt Nam với hơn 46% thị phần thuê bao cung cấp, đồng thời nằm trong Top 15 công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Hiện tại, Viettel đã đầu tư tại 7 quốc gia ở Châu Á, Châu Mỹ, Châu Phi.

    • Thành lập: 1989
    • Trực thuộc: Bộ Quốc phòng
    • Mã cổ phiếu: Chưa niêm yết

    Website

  • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn, ACV hiện quản lý, khai thác hệ thống 22 Cảng hàng không trong cả nước, bao gồm 9 Cảng hàng không quốc tế và 13 Cảng hàng không nội địa.

    • Thành lập: 1975
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: ACV

    Website

  • Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)

    Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)

    PVN là tập đoàn trực thuộc quyền quản lý của Chính phủ Việt Nam triển khai toàn bộ hoạt động liên quan đến nguồn tài nguyên dầu khí trong nước. Đây đồng thời là tập đoàn kinh tế có vốn pháp định lớn nhất với quy mô trên 177.600 tỷ đồng.

    • Thành lập: 2006
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: Chưa niêm yết

    Website

  • Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

    Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

    EVN là công ty thuộc sở hữu Nhà nước chuyên cung cấp điện. Tập đoàn hiện có 3 tổng công ty phát điện (GENCO 1, 2, 3) lĩnh vực sản xuất điện năng, 5 tổng công ty kinh doanh điện và 1 tổng công ty phụ trách lĩnh vực truyền tải điện.

    • Thành lập: 1994
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: Chưa niêm yết

    Website

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý