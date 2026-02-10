Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá trị 4 tập đoàn vốn Nhà nước giảm 60.000 tỷ một ngày

  • Thứ ba, 10/2/2026 16:53 (GMT+7)
4 cổ phiếu BID, PLX, GAS, GVR đại diện cho những doanh nghiệp "đầu tàu" vốn Nhà nước đồng loạt giảm sàn trong phiên 10/2, qua đó "thổi bay" khoảng 60.000 tỷ đồng vốn hóa.

Cổ phiếu doanh nghiệp vốn Nhà nước bị bán tháo trong phiên 10/2. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 10/2 trong trạng thái phân hóa mạnh. Áp lực bán bao trùm phần lớn nhóm cổ phiếu trụ cột, đặc biệt là ngân hàng, năng lượng và nguyên vật liệu, khiến sắc đỏ chiếm ưu thế áp đảo.

Điểm đáng chú ý là VN-Index không rơi vào trạng thái lao dốc nhờ vai trò “điều tiết” quen thuộc của nhóm cổ phiếu "họ Vingroup", qua đó giúp chỉ số giữ được thế cân bằng quanh mốc tham chiếu trong suốt phiên.

Diễn biến này phản ánh tâm lý thị trường đang ở trạng thái giằng co. Một bên là lực bán chủ động gia tăng tại nhiều cổ phiếu đầu ngành. Bên còn lại, dòng tiền vẫn tìm đến các cổ phiếu vốn hóa lớn tiêu biểu, đóng vai trò “neo chỉ số”.

Thanh khoản toàn thị trường ghi nhận sự cải thiện đáng kể so với phiên liền trước khi giá trị giao dịch tăng hơn 40%, lên khoảng 31.000 tỷ đồng.

Kết phiên, VN-Index giảm 0,79 điểm (-0,1%) xuống 1.754,03 điểm; HNX-Index giảm 2,24 điểm (-0,9%) xuống 253,77 điểm; UPCoM-Index giảm 0,42 điểm (-0,3%) xuống 126 điểm.

Dù chỉ giảm nhẹ so với tham chiếu, bức tranh thị trường nghiêng hẳn về phía tiêu cực khi số lượng cổ phiếu giảm giá áp đảo số cổ phiếu tăng. Toàn thị trường ghi nhận 427 mã giảm (gồm 15 mã giảm sàn), 896 mã giữ tham chiếu và chỉ 255 mã tăng (gồm 17 mã tăng trần).

von nha nuoc anh 1

VN-Index tiếp tục giằng co quanh vùng 1.755 điểm. Ảnh: TradingView.

Đáng chú ý, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 hôm nay chịu sức ép lớn với 16 mã giảm giá, trong đó có tới 4 mã giảm sàn là GAS, BID, PLX và GVR. Đáng chú ý, điểm chung của 4 cổ phiếu này là đều thuộc nhóm doanh nghiệp có vốn Nhà nước và đã tăng rất mạnh hồi đầu năm. Song, sau phiên hôm nay, vốn hóa của 4 "ông lớn" này đã giảm trên 60.000 tỷ đồng.

Điểm cân bằng của thị trường hôm nay đến từ nhóm cổ phiếu tăng giá trong rổ VN30. Với 8 mã giữ được sắc xanh, nổi bật là VIC tăng trần, VHM tăng sát trần, chỉ số VN30 không những không giảm sâu mà còn tăng gần 4 điểm, lên 1.951 điểm.

Ngoài 4 cổ phiếu vốn Nhà nước giảm sàn tạo sức ép lớn lên chỉ số hôm nay, VN-Index còn chịu thêm lực kéo đáng kể từ loạt cổ phiếu vốn hóa lớn khác đồng loạt điều chỉnh như VCB (-2,9%), BSR (-6,3%), MCH (-1,5%), VNM (-1,7%), MSN (-1,8%) và FPT (-1,2%).

Ngược lại, đà tăng mạnh của VIC và VHM đã kích hoạt hiệu ứng lan tỏa sang nhiều mã khác, hình thành nhóm cổ phiếu bảo vệ VN-Index trong bối cảnh thị trường chung nghiêng hẳn về sắc đỏ. Cùng với bộ đôi cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, các cổ phiếu VCK (tăng trần), VPL (+1,8%), MBB (+0,9%), VRE (+2,7%), GEE (+2,3%), KDH (+4%), SSI (+1,2%) và VIX (+1,7%) cũng tích cực bảo vệ chỉ số VN-Index hôm nay.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác trong phiên là động thái của nhà đầu tư nước ngoài. Sau 6 phiên bán ròng liên tiếp, khối ngoại bất ngờ quay lại mua ròng với giá trị xấp xỉ 1.000 tỷ đồng, tạo ra tín hiệu tích cực hiếm hoi về mặt dòng tiền.

Dòng vốn ngoại hôm nay tập trung chủ yếu vào một số cổ phiếu trụ và đầu ngành, nổi bật là MBB (+572 tỷ đồng), VIC (+209 tỷ đồng), MWG (+200 tỷ đồng).

Trong khi đó, khối ngoại vẫn duy trì áp lực bán tại một số mã vốn hóa lớn như VCB bị xả 224 tỷ đồng, BID (-167 tỷ đồng), FPT (-131 tỷ đồng).

