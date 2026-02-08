Điều gì đang xảy ra với VN-Index?

Áp lực bán mạnh tại các cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt nhóm trụ cột, đã kéo VN-Index giảm sâu chỉ sau nửa tháng, cuốn phăng toàn bộ thành quả tăng điểm đầu năm.

VN-Index đã giảm hơn 147 điểm so với đỉnh. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trải qua một trong những giai đoạn giao dịch đáng quên nhất trong nhiều tháng trở lại đây. Chỉ trong khoảng nửa tháng, bức tranh hưng phấn đầu năm nhanh chóng nhường chỗ cho áp lực bán tháo lan rộng, kéo VN-Index lao dốc mạnh và “cuốn phăng” toàn bộ thành quả tăng điểm trước đó.

Sau khi lập kỷ lục hơn 1.900 điểm vào giữa tháng 1, VN-Index gần như lập tức đối mặt với áp lực chốt lời dồn dập. Đà bán không chỉ xuất hiện rải rác ở các nhóm cổ phiếu mang tính đầu cơ, mà nhanh chóng lan sang nhóm vốn hóa lớn, tạo hiệu ứng domino và đẩy chỉ số vào chuỗi phiên điều chỉnh sâu kéo dài đến hiện tại.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/2, chỉ số đại diện sàn HoSE dừng ở mức 1.755,49 điểm, giảm tới 147 điểm, tương ứng gần 8% so với mức đóng cửa cao nhất lịch sử ghi nhận hồi giữa tháng 1. Đây cũng là vùng điểm thấp nhất mà VN-Index ghi nhận kể từ cuối năm 2025. Diễn biến này đồng nghĩa thị trường chứng khoán Việt Nam đã “mất sạch” toàn bộ thành quả tăng điểm từ đầu năm.

VN-Index mất sạch thành quả từ đầu năm. Ảnh: TradingView.

Nhóm cổ phiếu trụ cột kéo VN-Index lao dốc

Nếu nhìn lại diễn biến từ phiên 14/1 đến nay, đà giảm sâu của VN-Index đang chịu tác động rất lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các mã thuộc hệ sinh thái Vingroup. Trên thực tế, đây chính là nhóm đóng vai trò “kéo chỉ số” trong giai đoạn tăng nóng trước đó và cũng trở thành tâm điểm gây áp lực khi xu hướng đảo chiều.

Tổng cộng, 4 cổ phiếu liên quan đến “họ Vin” gồm VIC (Vingroup), VHM (Vinhomes), VRE (Vincom Retail) và VPL (Vinpearl) đã khiến VN-Index mất hơn 91 điểm trong nhịp điều chỉnh vừa qua. Riêng VIC đã kéo chỉ số chính giảm gần 55 điểm, cho thấy mức độ chi phối rất lớn của cổ phiếu đầu ngành này đối với diễn biến chung của thị trường.

Cụ thể, cổ phiếu VIC đã đánh mất khoảng 31% giá trị kể từ mức đỉnh thiết lập ngày 8/1, lùi về vùng 131.000 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa thị trường của Vingroup cũng vì thế “bốc hơi” hơn 355.000 tỷ đồng , xuống quanh mốc 1 triệu tỷ đồng . Thậm chí, trong phiên giao dịch ngày 4/2, áp lực bán mạnh đã khiến vốn hóa của VIC có thời điểm mất mốc này.

Diễn biến của VHM cũng không mấy khả quan. So với mức đỉnh gần nhất, cổ phiếu này đã giảm khoảng 37%, xuống còn 97.500 đồng/cổ phiếu. Hệ quả là vốn hóa thị trường của Vinhomes giảm hơn 200.000 tỷ đồng , hiện chỉ còn quanh mức 400.000 tỷ đồng .

LOẠT CỔ PHIẾU TRỤ KÉO VN-INDEX ĐI XUỐNG

Nhãn VIC VHM VCB CTG VPB VPL TCB MCH GEE VJC

điểm -54.9 -29.5 -14.7 -6.2 -6.1 -4.3 -4 -3.9 -3.6 -3.3

Điều đáng chú ý là làn sóng bán tháo cổ phiếu “họ Vin” diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp này vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với bức tranh tài chính tích cực, thậm chí lập nhiều kỷ lục mới.

Vingroup ghi nhận doanh thu thuần đạt 332.770 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 11.146 tỷ đồng , đều là mức cao nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, Vinhomes tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu khi báo lãi 42.111 tỷ đồng , trở thành doanh nghiệp phi tài chính có lợi nhuận cao nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Không chỉ nhóm “họ Vin”, VN-Index còn chịu sức ép đáng kể từ các cổ phiếu ngân hàng đầu ngành. Những cái tên như VCB (Vietcombank), CTG (VietinBank), VPB (VPBank) và TCB (Techcombank) đã khiến chỉ số giảm thêm gần 30 điểm trong nhịp điều chỉnh vừa qua.

Trong đó, cổ phiếu VCB - ngân hàng có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường - đã giảm khoảng 15% so với mức đóng cửa cao kỷ lục ghi nhận vào phiên 14/1, hiện giao dịch quanh mốc 65.100 đồng/cổ phiếu, thấp nhất trong vòng một tháng.

Mã CTG cũng rơi vào tình trạng tương tự khi mất khoảng 10% giá trị, lùi về 37.400 đồng/cổ phiếu.

Đáng nói, cả VCB và CTG đều là những cổ phiếu ngân hàng quốc doanh từng bứt phá mạnh mẽ ngay đầu năm nay trong bối cảnh Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1 về phát triển kinh tế Nhà nước. Nhịp điều chỉnh mạnh trong thời gian gần đây đã nhanh chóng thu hẹp đáng kể hiệu suất sinh lời của 2 cổ phiếu này.

Tình hình kinh tế trong nước tích cực

Diễn biến tiêu cực của thị trường chứng khoán Việt Nam xuất hiện trong bối cảnh bức tranh vĩ mô thế giới có nhiều biến động.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 diễn ra đầu tháng 2, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Căng thẳng địa chính trị leo thang tại một số khu vực kéo theo rủi ro về thương mại, đầu tư; tăng trưởng kinh tế toàn cầu phục hồi chậm và tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Ở chiều ngược lại, các chỉ báo kinh tế trong nước vẫn cho thấy nhiều điểm sáng. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng gần 2,6% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 370.700 tỷ đồng , bằng 14,7% dự toán, tăng 20,4% so với cùng kỳ. Tổng quy mô các chính sách giảm, gia hạn thuế, phí dự kiến thực hiện trong năm 2026 khoảng 190.800 tỷ đồng nhằm hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Thu cân đối từ xuất nhập khẩu đạt khoảng 9,2% dự toán, tăng 94% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng 1 tăng mạnh 38,9% so với cùng kỳ; trong đó xuất khẩu tăng 29,5%, nhập khẩu tăng 49%. Vốn FDI đăng ký mới đạt gần 1,5 tỷ USD , tăng 14,4%; vốn FDI thực hiện đạt gần 1,7 tỷ USD , tăng 11,3%, cao hơn mức tăng của năm 2025. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 9%; lượng khách quốc tế đạt trên 2 triệu lượt, tăng 18%.

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt 48.700 doanh nghiệp, tăng 76,2% so với tháng trước và 45,6% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp và dịch vụ duy trì đà tăng tích cực; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng khoảng 21%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng hơn 23%. Sản xuất công nghiệp ghi nhận mức tăng tại toàn bộ 34 địa phương.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong tháng 2 và quý I/2026, Bộ trưởng cho biết quý I/2026 được xác định là giai đoạn then chốt, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 9-10%, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng thu, tiết kiệm chi và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Bên cạnh các tín hiệu vĩ mô khả quan, thị trường tài chính ngắn hạn vừa qua đã ghi nhận một số biến động đáng chú ý, góp phần tác động đến tâm lý giao dịch trên thị trường chứng khoán trong những phiên gần đây.

Hồi đầu tháng, dữ liệu từ Hội Nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam (Vira) cho thấy lãi suất chào bình quân trên thị trường liên ngân hàng bằng tiền Đồng ngày 3/2 đã tăng đột biến 2-7,9 điểm % ở hầu hết kỳ hạn ngắn, từ một tháng trở xuống. Thậm chí, lãi suất qua đêm - kỳ hạn chiếm tỷ trọng giao dịch lớn nhất - đã tăng vọt lên mức 17%/năm.

Trước diễn biến này, Ngân hàng Nhà nước đã phản ứng mạnh qua kênh thị trường mở (OMO). Riêng phiên 3/2, nhà điều hành chào thầu thành công hơn 80.900 tỷ đồng qua kênh cầm cố ở các kỳ hạn 7, 28 và 56 ngày với lãi suất 4,5%/năm. Tính chung 2 phiên đầu tuần trước, lượng tiền bơm ròng ra thị trường vượt 120.000 tỷ đồng , điều này cho thấy nhà điều hành đang chủ động nới thanh khoản ngắn hạn để giảm áp lực cho hệ thống.