Chứng khoán chạm đáy 1 tháng

Áp lực bán tháo lan rộng tại nhiều nhóm ngành khiến VN-Index mất trụ và bị đẩy lùi xuống mốc 1.755 điểm, mức thấp nhất kể từ cuối năm 2025.

VN-Index chạm mức thấp nhất kể từ cuối năm 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Sau 2 phiên điều chỉnh liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam không những không tìm được điểm tựa hồi phục mà còn tiếp tục chìm sâu trong sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày 6/2. Áp lực bán xuất hiện ngay từ đầu phiên, nhanh chóng kéo VN-Index trượt dài và nới rộng biên độ giảm so với mốc tham chiếu, có thời điểm chỉ số dao động quanh ngưỡng mất gần 20 điểm.

Diễn biến tiêu cực bao trùm phần lớn thời gian giao dịch. Mọi nỗ lực hồi phục trong phiên sáng và đầu phiên chiều đều nhanh chóng bị dập tắt khi áp lực bán gia tăng trở lại, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trong bức tranh ảm đạm, cổ phiếu “họ Vin” nổi lên như điểm sáng hiếm hoi khi đóng vai trò trụ cột chống đỡ cho thị trường. Tuy nhiên, sự nâng đỡ mang tính cục bộ này là chưa đủ để xoay chuyển cục diện chung, khi phần lớn các nhóm ngành còn lại đồng loạt chịu áp lực bán mạnh và thiếu vắng lực dẫn dắt đủ sức tạo hiệu ứng lan tỏa.

Đáng chú ý, thanh khoản toàn thị trường tăng vọt, cho thấy cường độ giao dịch gia tăng rõ rệt trong bối cảnh chỉ số giảm sâu. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 38.600 tỷ đồng , tăng gần 35% so với phiên liền trước và là mức cao nhất kể từ đầu tháng.

Kết phiên, VN-Index giảm 27,07 điểm (-1,5%) xuống 1.755,49 điểm; HNX-Index giảm 6,76 điểm (-2,6%) xuống 256,28 điểm; UPCoM-Index giảm 3,08 điểm (-2,4%) xuống 125,51 điểm.

Bảng điện tử gần như bị “nhuộm đỏ” khi số lượng cổ phiếu giảm giá áp đảo hoàn toàn. Toàn thị trường ghi nhận 190 mã tăng (gồm 31 mã tăng trần), 732 mã giữ tham chiếu, 656 mã giảm (gồm 36 mã giảm sàn).

VN-Index giảm 3 phiên liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Riêng rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 tiếp tục là tâm điểm gây áp lực lên chỉ số chung. Rổ này ghi nhận tới 24 mã giảm giá, chỉ có 4 mã tăng và 2 mã đứng giá. Diễn biến kém tích cực của nhóm trụ đã kéo chỉ số VN30-Index giảm hơn 25 điểm, lùi về mốc 1.943 điểm.

Áp lực kéo VN-Index đi xuống trong phiên hôm nay tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Nhiều trụ cột đồng loạt giảm sâu, tiêu biểu như VCB (-4,8%), CTG (-3,1%), HPG (-2,7%), VPL (-3,5%), HDB (-3,8%), VPB (-2,2%), GVR (-2,5%), GEE (-5,7%), BCM (-4,9%) và MCH (-1,5%), qua đó tạo sức ép đáng kể lên chỉ số chung.

Ở chiều ngược lại, lực nâng đỡ đến từ một số cổ phiếu như GAS (+2,7%), VIC (+0,7%), GEL (tăng trần), LPB (+2,2%), MBB (+1,1%), BSR (+0,6%), HPA (+2,6%), VSC (+3,2%), VCF (+2,5%) và GMD (+0,6%). Tuy nhiên, mức tăng mang tính cục bộ này không đủ bù đắp cho đà giảm lan rộng của nhóm trụ, khiến VN-Index vẫn đóng cửa trong trạng thái suy yếu rõ rệt.

Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 5 liên tiếp với giá trị gần 900 tỷ đồng , tập trung xả mạnh tại các mã VCB (- 610 tỷ đồng ) và VIC (- 314 tỷ đồng ), qua đó gia tăng thêm áp lực lên diễn biến chung của thị trường.

Trong khi đó, MBB được gom 441 tỷ đồng , HPG (+ 200 tỷ đồng ), STB (+ 153 tỷ đồng ).