Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Chứng khoán chạm đáy 1 tháng

  • Thứ sáu, 6/2/2026 16:26 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Áp lực bán tháo lan rộng tại nhiều nhóm ngành khiến VN-Index mất trụ và bị đẩy lùi xuống mốc 1.755 điểm, mức thấp nhất kể từ cuối năm 2025.

VN-Index chạm mức thấp nhất kể từ cuối năm 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Sau 2 phiên điều chỉnh liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam không những không tìm được điểm tựa hồi phục mà còn tiếp tục chìm sâu trong sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày 6/2. Áp lực bán xuất hiện ngay từ đầu phiên, nhanh chóng kéo VN-Index trượt dài và nới rộng biên độ giảm so với mốc tham chiếu, có thời điểm chỉ số dao động quanh ngưỡng mất gần 20 điểm.

Diễn biến tiêu cực bao trùm phần lớn thời gian giao dịch. Mọi nỗ lực hồi phục trong phiên sáng và đầu phiên chiều đều nhanh chóng bị dập tắt khi áp lực bán gia tăng trở lại, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trong bức tranh ảm đạm, cổ phiếu “họ Vin” nổi lên như điểm sáng hiếm hoi khi đóng vai trò trụ cột chống đỡ cho thị trường. Tuy nhiên, sự nâng đỡ mang tính cục bộ này là chưa đủ để xoay chuyển cục diện chung, khi phần lớn các nhóm ngành còn lại đồng loạt chịu áp lực bán mạnh và thiếu vắng lực dẫn dắt đủ sức tạo hiệu ứng lan tỏa.

Đáng chú ý, thanh khoản toàn thị trường tăng vọt, cho thấy cường độ giao dịch gia tăng rõ rệt trong bối cảnh chỉ số giảm sâu. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 38.600 tỷ đồng, tăng gần 35% so với phiên liền trước và là mức cao nhất kể từ đầu tháng.

Kết phiên, VN-Index giảm 27,07 điểm (-1,5%) xuống 1.755,49 điểm; HNX-Index giảm 6,76 điểm (-2,6%) xuống 256,28 điểm; UPCoM-Index giảm 3,08 điểm (-2,4%) xuống 125,51 điểm.

Bảng điện tử gần như bị “nhuộm đỏ” khi số lượng cổ phiếu giảm giá áp đảo hoàn toàn. Toàn thị trường ghi nhận 190 mã tăng (gồm 31 mã tăng trần), 732 mã giữ tham chiếu, 656 mã giảm (gồm 36 mã giảm sàn).

chung khoan anh 1

VN-Index giảm 3 phiên liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Riêng rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 tiếp tục là tâm điểm gây áp lực lên chỉ số chung. Rổ này ghi nhận tới 24 mã giảm giá, chỉ có 4 mã tăng và 2 mã đứng giá. Diễn biến kém tích cực của nhóm trụ đã kéo chỉ số VN30-Index giảm hơn 25 điểm, lùi về mốc 1.943 điểm.

Áp lực kéo VN-Index đi xuống trong phiên hôm nay tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Nhiều trụ cột đồng loạt giảm sâu, tiêu biểu như VCB (-4,8%), CTG (-3,1%), HPG (-2,7%), VPL (-3,5%), HDB (-3,8%), VPB (-2,2%), GVR (-2,5%), GEE (-5,7%), BCM (-4,9%) và MCH (-1,5%), qua đó tạo sức ép đáng kể lên chỉ số chung.

Ở chiều ngược lại, lực nâng đỡ đến từ một số cổ phiếu như GAS (+2,7%), VIC (+0,7%), GEL (tăng trần), LPB (+2,2%), MBB (+1,1%), BSR (+0,6%), HPA (+2,6%), VSC (+3,2%), VCF (+2,5%) và GMD (+0,6%). Tuy nhiên, mức tăng mang tính cục bộ này không đủ bù đắp cho đà giảm lan rộng của nhóm trụ, khiến VN-Index vẫn đóng cửa trong trạng thái suy yếu rõ rệt.

Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 5 liên tiếp với giá trị gần 900 tỷ đồng, tập trung xả mạnh tại các mã VCB (-610 tỷ đồng) và VIC (-314 tỷ đồng), qua đó gia tăng thêm áp lực lên diễn biến chung của thị trường.

Trong khi đó, MBB được gom 441 tỷ đồng, HPG (+200 tỷ đồng), STB (+153 tỷ đồng).

Nhà đầu tư tài sản số có thể chịu thuế 0,1% mỗi lần giao dịch

Dự thảo Thông tư quy định chính sách thuế đối với giao dịch, chuyển nhượng và kinh doanh tài sản mã hóa quy định nhà đầu tư cá nhân có thể chịu thuế 0,1% trên doanh thu mỗi lần.

32:1942 hôm qua

Cổ phiếu công ty đào vàng bị bán tháo theo giá vàng

Cổ phiếu KSV và PNJ đồng loạt lao dốc mạnh trong phiên 2/2, phản ánh cú đảo chiều nhanh của dòng tiền khi giá vàng trong nước và thế giới rơi tự do sau giai đoạn tăng "nóng".

11:25 2/2/2026

Taxi Vinasun 'bốc hơi' hơn một nửa lợi nhuận

Lợi nhuận sau thuế của Vinasun năm 2025 giảm hơn một nửa so với năm liền trước trong bối cảnh thu nhập khác lao dốc và chi phí lãi vay tiếp tục bào mòn hiệu quả kinh doanh.

16:13 1/2/2026

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

chứng khoán Tiền mã hóa Vingroup cổ phiếu vn-index vingroup

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

Đọc tiếp

Elon Musk: 'Tien khong mua duoc hanh phuc' hinh anh

Elon Musk: 'Tiền không mua được hạnh phúc'

35 phút trước 17:01 6/2/2026

0

Elon Musk, người giàu nhất thế giới với khối tài sản hơn 800 tỷ USD, hiện thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi bình luận về quan niệm nổi tiếng "tiền không mua được hạnh phúc".

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý