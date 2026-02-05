Nhà đầu tư tài sản số có thể chịu thuế 0,1% mỗi lần giao dịch

Dự thảo Thông tư quy định chính sách thuế đối với giao dịch, chuyển nhượng và kinh doanh tài sản mã hóa quy định nhà đầu tư cá nhân có thể chịu thuế 0,1% trên doanh thu mỗi lần.

Mức thuế suất thu nhập cá nhân của nhà đầu tư tài sản số tương đương giao dịch chứng khoán. Ảnh: Reuters.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chính sách thuế đối với giao dịch, chuyển nhượng và kinh doanh tài sản mã hóa.

Theo đó, hoạt động chuyển nhượng và kinh doanh tài sản mã hóa thuộc nhóm không chịu thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên, nhà đầu tư cá nhân (không phân biệt cư trú hay không cư trú) phải chịu thuế thu nhập cá nhân 0,1% trên doanh thu chuyển nhượng tài sản mã hóa mỗi lần. Mức này tương đương cách tính thuế với giao dịch chứng khoán.

Với nhà đầu tư tổ chức thành lập tại Việt Nam và có thu nhập từ chuyển nhượng tài sản mã hóa, mức thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%. Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa trong kỳ được xác định bằng giá bán tài sản mã hóa trừ đi giá mua của tài sản mã hóa chuyển nhượng và các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng.

Nhà đầu tư là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài có hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 0,1% trên doanh thu chuyển nhượng từng lần.

Doanh nghiệp là tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam có thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản mã thì thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất 20%.

Theo quy định, doanh nghiệp cần có vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng để thành lập sàn tài sản số. Tối thiểu 65% vốn điều lệ do các cổ đông, thành viên là tổ chức góp vốn, trong đó có trên 35% vốn điều lệ do ít nhất 2 tổ chức là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ góp vốn.

Tổng mức góp vốn, mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài vào tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa không được vượt quá 49% vốn điều lệ của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.

Theo cập nhật gần nhất, Bộ Tài chính cho biết đã tiếp nhận 7 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa và đang tổng hợp sơ bộ trước khi gửi lấy ý kiến Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước.