Việt Nam không còn công ty vốn hóa 1 triệu tỷ đồng

VN-Index vừa ghi nhận phiên đóng cửa đầu tiên dưới 1.800 điểm trong năm 2026. Các cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt điều chỉnh, thị trường không còn doanh nghiệp vốn hóa 1 triệu tỷ đồng.

VN-Index đóng cửa ở mức 1.781 điểm. Ảnh: Duy Hiệu.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch kém tích cực trong ngày 4/2 khi lực hồi phục mong manh của phiên trước nhanh chóng bị “xóa sổ”. Dư âm tích cực không đủ giúp VN-Index có một điểm tựa tâm lý vững chắc, trong bối cảnh áp lực bán quay trở lại khá sớm và lan rộng trên nhiều nhóm cổ phiếu trụ cột.

Ngay từ đầu phiên, chỉ số sàn TP.HCM đã chịu sức ép bán ra rõ rệt tại các cổ phiếu đầu ngành thuộc nhóm công nghệ, bất động sản và ngân hàng. Càng về cuối phiên, áp lực xả hàng càng gia tăng, biên độ giảm được nới rộng đáng kể, có thời điểm chỉ số mất hơn 32 điểm.

Việc thiếu vắng lực cầu chủ động, đặc biệt ở nhóm vốn hóa lớn, khiến nỗ lực hồi phục gần như bất khả thi. VN-Index vì vậy không thể lội ngược dòng và ghi nhận phiên đóng cửa dưới mốc 1.800 điểm, lần đầu tiên kể từ đầu năm 2026.

Kết phiên, VN-Index giảm 21,97 điểm (-1,2%) xuống 1.781,43 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index và UPCoM-Index đều giữ được sắc xanh, lần lượt tăng 0,77 điểm (+0,3%) lên 265,95 điểm và tăng 0,58 điểm (+0,5%) lên 129,28 điểm.

Bức tranh trên bảng điện tử phản ánh rõ nét trạng thái phân hóa. Toàn thị trường ghi nhận 387 mã tăng (gồm 23 mã tăng trần), 827 mã giữ tham chiếu và 363 mã giảm (gồm 14 mã giảm sàn).

Ở nhóm vốn hóa lớn, rổ VN30 tiếp tục là lực cản chính của thị trường. Kết phiên, rổ này ghi nhận 10 mã tăng, 4 mã đứng giá và tới 16 mã giảm, khiến chỉ số VN30-Index mất gần 10 điểm, lùi về 1.988 điểm.

Nhóm cổ phiếu “họ Vin” tiếp tục trở thành tâm điểm gây sức ép lên thị trường, đồng thời là nguyên nhân chính kéo VN-Index trượt sâu trong phiên 4/2. Cụ thể, VIC giảm kịch biên độ, trong khi VHM mất 6,2% và VPL lùi 1,4%. Riêng 3 cổ phiếu này đã lấy đi gần 19 điểm của VN-Index, cho thấy mức độ chi phối rất lớn của nhóm “họ Vin” đối với diễn biến chung của thị trường.

Với VIC, cổ phiếu này đã đánh mất khoảng 36% giá trị so với đỉnh thiết lập ngày 8/1, lùi về 121.600 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa thị trường của CTCP Tập đoàn Vingroup xuống dưới mốc 1 triệu tỷ đồng .

Cổ phiếu VIC tiếp tục bị bán tháo. Ảnh: TradingView.

Bên cạnh nhóm “họ Vin”, nhiều cổ phiếu bluechip khác cũng đồng loạt điều chỉnh, gia tăng sức ép lên chỉ số chính, như VCB (-1,4%), BID (-2%), GVR (-2,6%), FPT (-1,9%), BCM (-2,8%) và VJC (-1,8%).

Ở chiều ngược lại, HPG nổi lên như điểm sáng hiếm hoi của thị trường khi tăng mạnh 5,8%, có thời điểm chạm mức giá trần và đóng cửa quanh 28.300 đồng/cổ phiếu, vùng giá cao nhất trong gần 4 tháng. Đà bứt phá của HPG phần nào giúp cải thiện tâm lý, song vẫn mang tính đơn lẻ và chưa đủ sức xoay chuyển cục diện chung.

Ngoài HPG, một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng ghi nhận sắc xanh như MCH (+1%), VPB (+0,9%), LPB (+1,6%), BVH (+2,8%), STB (+1,3%), SSI (+2,1%), VPX (+1,6%), VNM (+0,6%) và VGC (+3,2%).

Về giao dịch khối ngoại, dòng vốn nước ngoài có điểm nhấn tích cực khi mua ròng mạnh HPG với giá trị hơn 900 tỷ đồng . Bên cạnh đó, STB cũng được mua ròng khoảng 160 tỷ đồng và MBB gần 72 tỷ đồng .

Dẫu vậy, cán cân chung cả phiên vẫn nghiêng mạnh về phía bán ròng với giá trị âm gần 1.000 tỷ đồng , do áp lực xả lớn tại FPT (- 587 tỷ đồng ), VIC (- 567 tỷ đồng ) và VHM (- 329 tỷ đồng ).