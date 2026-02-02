Cổ phiếu công ty đào vàng bị bán tháo theo giá vàng

Cổ phiếu KSV và PNJ đồng loạt lao dốc mạnh trong phiên 2/2, phản ánh cú đảo chiều nhanh của dòng tiền khi giá vàng trong nước và thế giới rơi tự do sau giai đoạn tăng "nóng".

Sau 2 phiên hồi phục tương đối tích cực vào cuối tuần trước, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên giao dịch đầu tuần mới ngày 2/2 với tâm lý thận trọng. Áp lực chốt lời cùng diễn biến kém tích cực từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhanh chóng lấn át nỗ lực giữ nhịp của bên mua, khiến VN-Index mở cửa trong sắc đỏ và sớm rơi vào trạng thái giảm mạnh.

Ngay từ những phút đầu giao dịch, lực bán gia tăng rõ rệt tại hàng loạt nhóm ngành trụ cột như bất động sản, tài chính - ngân hàng, công nghệ và bán lẻ. Dưới sức ép đồng loạt từ các cổ phiếu đầu tàu, chỉ số VN-Index đại diện sàn TP.HCM liên tục nới rộng biên độ giảm và nhanh chóng đánh mất ngưỡng 1.800 điểm trong giờ giao dịch đầu tiên

Tính đến 11h20, VN-Index giảm hơn 45 điểm (-2,47%) xuống dưới 1.784 điểm. Trong khi đó, trên sàn Hà Nội, HNX-Index vẫn ghi nhận xu hướng tăng trên 2 điểm (+0,82%) lên 258 điểm, còn UPCoM-Index chịu áp lực bán giá đỏ giảm nhẹ 0,04 điểm (-0,03%) xuống 129 điểm.

Cùng với mức giảm sâu, thanh khoản trên cả 3 sàn đều gia tăng mạnh. Tổng giá trị giao dịch đã đạt xấp xỉ 18.000 tỷ đồng , tăng hơn 23% so với phiên liền trước. Diễn biến này phản ánh rõ nét xu hướng dòng tiền thoái lui, khi áp lực bán chủ động gia tăng trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư trở nên dè chừng hơn sau nhịp hồi ngắn ngủi.

Trên bảng điện tử, sắc đỏ hoàn toàn áp đảo với 370 mã giảm (gồm 12 mã giảm sàn), 960 mã giữ tham chiếu và 245 mã tăng (gồm 16 mã tăng trần).

Rổ cổ phiếu VN30 tiếp tục là tâm điểm gây sức ép lên chỉ số chung khi ghi nhận tới 24 mã giảm giá, chỉ còn 6 mã tăng. Chỉ số đại diện nhóm này theo đó giảm gần 40 điểm, lùi xuống vùng 1.990 điểm.

Trong nhóm tác động tiêu cực nhất, các cổ phiếu “họ Vin” tiếp tục trở thành lực cản lớn đối với thị trường. Cụ thể, VIC, VHM và VRE đồng loạt giảm sàn, trong khi VPL giảm 5,3%.

Ngoài ra, áp lực bán còn lan rộng sang nhiều bluechip khác như GAS (-5,1%), BID (-2,6%), TCB (-2,9%), VJC (-5,7%), HDB (-3,2%) và FPT (-2,2%).

VN-Index đang tiến đến mức thấp nhất kể từ đầu năm. Ảnh: TradingView.

Không chỉ cổ phiếu vốn hóa lớn, thị trường sáng nay còn chứng kiến cú lao dốc đáng chú ý tại một số cổ phiếu gắn với lĩnh vực kim loại quý.

Cụ thể, cổ phiếu KSV của Tổng công ty Khoáng sản TKV (Vimico) và PNJ của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận đều chịu áp lực bán mạnh. Đây là 2 doanh nghiệp có tên tuổi trong lĩnh vực khai thác và bán lẻ kim loại quý, từng thu hút dòng tiền mạnh trong giai đoạn giá vàng tăng nóng.

Với KSV, sau chuỗi 6 phiên tăng liên tiếp với mức sinh lời lên tới 50%, cổ phiếu này bất ngờ bị bán tháo mạnh và giảm kịch sàn xuống 207.700 đồng/cổ phiếu.

Trong khi đó, PNJ cũng không tránh khỏi làn sóng điều chỉnh khi giảm hơn 6%, lùi xuống 119.200 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến tiêu cực của nhóm cổ phiếu kim loại quý diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới và trong nước đang bước vào nhịp điều chỉnh mạnh sau giai đoạn tăng nóng kéo dài trong tháng 1.

Sáng nay, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước tiếp tục giảm sâu hơn 3 triệu đồng mỗi lượng, qua đó chính thức đánh mất mốc 170 triệu đồng/lượng.

Trước đó, tuần giao dịch vừa qua được xem là một trong những giai đoạn biến động mạnh nhất của thị trường vàng trong nhiều năm trở lại đây. Giá vàng miếng SJC từng tăng “phi mã” trong các phiên đầu tuần để lập đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng/lượng. Song chỉ trong 3 phiên cuối tuần đã lao dốc mạnh xuống quanh 172 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm hơn 19 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay cũng đang kéo dài chuỗi ngày điều chỉnh. Sáng nay, kim loại quý này tiếp tục mất thêm hơn 150 USD mỗi ounce, tương đương mức giảm 3,2%, rơi xuống khoảng 4.732 USD /ounce.

Vimico là tổng công ty thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác khoáng sản như vàng, bạc, kẽm, đồng, nhôm. Công ty này nắm quyền khai thác tại mỏ đồng lớn nhất Việt Nam - mỏ Sin Quyền. Ngoài ra, Vimico đang quản lý và khai thác mỏ Đông Pao - mỏ đất hiếm có trữ lượng lớn nhất cả nước. Trong giai đoạn 2026-2030, Vimico đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 65.815 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.626 tỷ đồng . Trong đó, công ty dự kiến khai thác tổng cộng gần 4,7 tấn vàng giai đoạn này, tương đương hơn 900 kg/năm. Với sản lượng này, Vimico hiện là doanh nghiệp khai thác và sản xuất vàng lớn nhất Việt Nam.