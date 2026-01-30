Cổ phiếu Novaland 'cháy hàng'

Cổ phiếu NVL của Novaland bất ngờ tăng trần trong phiên 30/1 sau khi doanh nghiệp này công bố kết quả kinh doanh cả năm 2025 với mức lợi nhuận trên 1.800 tỷ đồng.

Cổ phiếu Novaland đang neo ở mức thấp nhất 8 tháng qua. Ảnh: NVL.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua một phiên giao dịch tương đối thuận lợi trong ngày 30/1, nối dài nhịp hồi phục sau giai đoạn biến động mạnh trước đó. Dù vậy, diễn biến trong phiên cho thấy trạng thái phục hồi nhưng chưa thật sự ổn định khi tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng và dòng tiền có sự phân hóa rõ nét.

Trong phiên sáng, VN-Index liên tục rung lắc mạnh quanh mốc tham chiếu. Áp lực chốt lời ngắn hạn đan xen với lực cầu thăm dò khiến chỉ số nhiều thời điểm giằng co quyết liệt, đặc biệt trong bối cảnh thị trường thiếu vắng một nhóm ngành đóng vai trò dẫn dắt xuyên suốt. Dòng tiền chủ yếu luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu, thay vì tập trung mạnh vào một trụ cột rõ ràng.

Tuy nhiên, cục diện bắt đầu thay đổi theo hướng tích cực hơn về cuối buổi sáng. Trước giờ nghỉ trưa, lực cầu cải thiện đáng kể tại một loạt nhóm ngành quan trọng như tài chính - ngân hàng, tiêu dùng, đầu tư công - xây dựng, năng lượng và bất động sản. Sự đồng thuận này đã giúp VN-Index bứt lên khỏi vùng giằng co, nới rộng khoảng cách với mốc tham chiếu và tạo nền tâm lý tích cực cho phần còn lại của phiên giao dịch.

Thanh khoản thị trường cũng phát đi tín hiệu tích cực khi giá trị giao dịch toàn thị trường tăng hơn 14% so với phiên trước, đạt gần 33.000 tỷ đồng .

Kết phiên, VN-Index tăng 14,06 điểm (+0,8%) lên 1.829,04 điểm; HNX-Index tăng 3,41 điểm (+1,4%) lên 256,13 điểm; UPCoM-Index tăng 0,62 điểm (+0,5%) lên 129,06 điểm.

Toàn thị trường ghi nhận 533 mã tăng giá, trong đó có 57 mã tăng trần. Ở chiều ngược lại, có 313 mã giảm, bao gồm 21 mã giảm sàn, trong khi số lượng cổ phiếu đứng giá lên tới 733 mã.

VN-Index hồi phục 2 phiên liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Đáng chú ý, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường. Kết phiên, nhóm này ghi nhận 19 mã tăng giá, 9 mã giảm và 2 mã đứng giá. Nhờ đó, VN30-Index tăng gần 11 điểm, lên mức 2.029 điểm, góp phần quan trọng vào đà đi lên của chỉ số chung.

Động lực kéo VN-Index đi lên trong phiên hôm nay chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu tài chính vốn hóa lớn. Nổi bật là BID (+3,9%), TCB (+2,9%), VCB (+1%), MBB (+1,9%), TCX (+2,7%), CTG (+1,2%) và VPB (+1,3%). Bên cạnh đó, thị trường còn nhận được sự nâng đỡ từ một số cổ phiếu phi tài chính như MWG (+3,8%), VJC (+4%) và BSR (+2,5%).

Ngoài các mã kể trên, nhóm bất động sản cũng ghi nhận diễn biến tích cực với sự bứt phá của nhiều cổ phiếu như CEO (+3,6%), KDH (+2,2%), IDC (+3,5%), DIG (+1,3%), DXG (+1,3%), PDR (+2,3%), KBC (+3,9%).

Cổ phiếu NVL của Novaland trở thành tâm điểm khi tăng trần lên 13.000 đồng/cổ phiếu. Dù vậy, nhịp tăng này vẫn chưa đủ giúp mã cổ phiếu này thoát khỏi xu hướng giảm trung hạn, khi thị giá hiện vẫn neo ở vùng thấp nhất kể từ tháng 5/2025.

Diễn biến khởi sắc của NVL xuất hiện trong bối cảnh Novaland ghi nhận kết quả kinh doanh cải thiện rõ rệt. Lũy kế cả năm 2025, doanh nghiệp đạt 6.965 tỷ đồng doanh thu thuần, chủ yếu đến từ hoạt động bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Sunrise Riverside và Palm City. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.819 tỷ đồng , phần lớn nhờ khoản lãi đột biến trong quý cuối năm, qua đó đảo chiều đáng kể so với khoản lỗ gần 4.400 tỷ đồng của năm trước.

Ở chiều ngược lại, VHM (-0,9%) dẫn đầu nhóm cổ phiếu gây sức ép lên thị trường, cùng với GVR (-2,5%), FPT (-1,5%), HPG (-1,1%), GEE (-2,8%), VNM (-0,7%), SSB (-1,7%), HVN (-0,9%), SAB (-0,8%) và SJS (-3%).

Giao dịch khối ngoại là điểm sáng khi nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng hơn 700 tỷ đồng , tập trung chủ yếu vào HPG (+ 385 tỷ đồng ), MSN (+ 276 tỷ đồng ), BID (+ 180 tỷ đồng ). Ở chiều bán ra, VIC bị bán ròng 323 tỷ đồng, theo sau là ACB (- 107 tỷ đồng ), MWG (- 105 tỷ đồng ).