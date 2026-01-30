Nhờ khoản lãi lớn ghi nhận trong quý IV/2025, Novaland báo lãi sau thuế 1.819 tỷ đồng trong năm 2025, đảo chiều so với khoản lỗ gần 4.400 tỷ đồng năm trước.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 của Novaland đạt 1.819 tỷ đồng. Ảnh: Novaland.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025 với tổng doanh thu thuần hợp nhất từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.567 tỷ đồng

Trong kỳ, doanh thu tài chính của Novaland tăng mạnh lên hơn 1.700 tỷ đồng , trong khi chi phí tài chính giảm so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận từ hoạt động khác cũng ghi nhận mức tăng 935 tỷ đồng . Bên cạnh đó, lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng thêm 641 tỷ đồng .

Đáng chú ý, trong quý IV/2025, Novaland ghi nhận việc hoàn nhập và điều chỉnh khoản trích lập liên quan đến nghĩa vụ tiền thuê đất và tiền sử dụng đất phải nộp tại dự án Lakeview City. Theo đó, tổng nghĩa vụ trích lập của Novaland tại thời điểm cuối năm ngoái là hơn 1.000 tỷ đồng .

Nhờ các yếu tố trên, Novaland ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 3.638 tỷ đồng , tăng mạnh so với khoản lỗ gần 18 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý cao nhất mà doanh nghiệp này từng đạt được.

Tính chung cả năm 2025, Novaland thu về tổng cộng 6.965 tỷ đồng doanh thu thuần, trong đó nguồn thu chủ yếu đến từ việc bàn giao tại một số dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Sunrise Riverside và Palm City.

Lợi nhuận sau thuế theo đó đạt 1.819 tỷ đồng , chủ yếu nhờ khoản lãi đột biến trong quý cuối năm. Kết quả này đã cải thiện mạnh so với khoản lỗ gần 4.400 tỷ đồng năm liền trước.

NOVALAND CÓ LÃI TRỞ LẠI Kết quả kinh doanh theo năm của Novaland. Dữ liệu: BCTC DN. Nhãn 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Doanh thu thuần tỷ đồng 15290 10931 5026 14903 11134 4757 9073 6965 Lãi ròng

3227 3387 3907 3455 2182 486 -4395 1819

Tại thời điểm ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Novaland đạt gần 249.800 tỷ đồng . Hàng tồn kho ghi nhận gần 153.400 tỷ đồng , trong đó quỹ đất và các dự án đang xây dựng chiếm khoảng 94,2%. Phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và bất động sản chờ bàn giao cho khách hàng.

Tổng dư nợ vay của Novaland tại thời điểm cuối 2025 ở mức gần 67.200 tỷ đồng , trong đó nợ vay ngắn hạn chiếm trên 31.500 tỷ đồng . So với năm liền trước, dư nợ vay ngắn hạn giảm nhẹ do doanh nghiệp cắt giảm một phần dư nợ trái phiếu, trong khi dư nợ vay dài hạn tăng do được giải ngân thêm các khoản vay mới.

Theo Novaland, tập đoàn đang tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt để tái cơ cấu, giảm áp lực dòng tiền và nỗ lực đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan.

Trong 3 tháng cuối năm ngoái, hoạt động xây dựng tại một số dự án trọng điểm được đẩy mạnh. Tại TP.HCM, dự án The Park Avenue được triển khai trở lại sau khi hoàn tất một số thủ tục pháp lý, trong khi The Grand Manhattan đã hoàn thành cất nóc tháp cuối cùng. Đáng chú ý, ngày 29/1 vừa qua, 1.044 căn hộ thuộc khu cao tầng dự án Victoria Village được Sở Xây dựng TP.HCM chấp thuận đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán...