Nhóm Novaland thành cổ đông lớn công ty nắm 'đất vàng' TP.HCM

  • Chủ nhật, 4/1/2026 14:46 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Seaprodex (UPCoM: SEA) vừa công bố thông tin về việc xuất hiện thêm cổ đông lớn, với 2 doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Novaland.

Seaprodex thông báo 2 công ty liên quan Novaland đã trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp. Ảnh: SEA.

    CTCP Địa ốc Ngân Hiệp đã mua thành công hơn 30 triệu cổ phiếu SEA trong ngày 23/12/2025. Trước giao dịch, doanh nghiệp này không nắm giữ cổ phiếu nào của Seaprodex. Sau khi hoàn tất mua vào, Địa ốc Ngân Hiệp chính thức trở thành cổ đông lớn, sở hữu 24,03% vốn điều lệ của SEA. Tạm tính theo giá đóng cửa phiên 23/12/2025 ở mức 45.000 đồng/cổ phiếu, giá trị thương vụ vào khoảng 1.350 tỷ đồng.

    Cũng trong ngày 23/12/2025, CTCP Đầu tư REDWOOD (Việt Nam) đã mua vào hơn 10,5 triệu cổ phiếu SEA. Tương tự Địa ốc Ngân Hiệp, trước giao dịch, Đầu tư REDWOOD không nắm giữ cổ phần tại Seaprodex. Sau khi hoàn tất mua vào, Công ty Đầu tư REDWOOD sở hữu 8,44% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp này.

    Đáng chú ý, Địa ốc Ngân Hiệp là công ty con của Tập đoàn Novaland (HoSE: NVL), với tỷ lệ sở hữu lên tới 99,98% vốn điều lệ. Doanh nghiệp có trụ sở tại TP.HCM, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản và hiện là chủ đầu tư dự án NovaWorld Ho Tram, gồm các phân kỳ Wonderland và Habana Island.

    Theo công bố, hai phân kỳ này đã bàn giao hơn 200 sản phẩm cho khách hàng và đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để tiếp tục bàn giao theo kế hoạch.

    Novaland cho biết việc Địa ốc Ngân Hiệp mua cổ phiếu SEA là khoản đầu tư mang tính dài hạn, nhằm đa dạng hóa hệ sinh thái kinh doanh bên cạnh lĩnh vực cốt lõi là bất động sản.

    Trong khi đó, CTCP Đầu tư REDWOOD có tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Du lịch sinh thái Nova Cồn Ấu, được Novaland thành lập vào cuối năm 2012.

    Doanh nghiệp hiện đặt trụ sở chính tại phường Tân Hưng, TP.HCM, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Người đại diện pháp luật của công ty ban đầu là ông Bùi Thành Nhơn sau đó chuyển sang ông Bùi Đạt Chương và nay là ông Lý Trường An.

    Về phía Seaprodex, doanh nghiệp này được thành lập từ năm 1978, tiền thân là Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thủy sản. Đây từng là một trong những doanh nghiệp đầu ngành của Việt Nam.

    Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, Seaprodex còn được chú ý nhờ quỹ đất lớn tại các vị trí đắc địa ở Hà Nội và TP.HCM, trong đó có khu đất trụ sở chính tại số 2-4-6 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM.

    Từ năm 2024 đến nay, cơ cấu cổ đông của Seaprodex liên tục biến động. Một số nhà đầu tư lớn như Tập đoàn Gelex (GEX) và Tập đoàn S.S.G từng trở thành cổ đông lớn nhưng sau đó đã thoái vốn. Hiện nay, cổ đông lớn nhất của Seaprodex là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) với tỷ lệ sở hữu 63,38%.

    Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Novaland tham gia đầu tư vào Seaprodex. Trước đó, vào tháng 12/2023, công ty con Nova Hospitality từng mua vào hơn 18,6% cổ phần SEA. Tuy nhiên, chỉ khoảng 3 tuần sau, Nova Hospitality đã đăng ký bán ra 18 triệu cổ phiếu SEA, trong khi thị trường ghi nhận bên mua tương ứng là Công ty Quản lý quỹ HD (HD Capital).

