Novaland báo tin vui

Novaland vừa phát hành hơn 184 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ và chuyển đổi trái phiếu, qua đó giảm hơn 3.300 tỷ đồng dư nợ và tăng vốn điều lệ lên 22.320 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất hai đợt phát hành, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông liên quan đến Chủ tịch Bùi Thành Nhơn đạt hơn 40%. Ảnh: Liên Phạm.

HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL) vừa thông qua kết quả phát hành gần 164 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ cho NovaGroup và Diamond Properties, với tổng giá trị khoản nợ được hoán đổi hơn 2.577 tỷ đồng .

Theo Novaland, trong giai đoạn khó khăn nhất của tập đoàn, bên cạnh sự chia sẻ, hỗ trợ của nhiều nhà đầu tư và đối tác, hai cổ đông lớn này luôn cam kết đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp bằng việc dùng cổ phiếu làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay và trái phiếu, qua đó giúp Novaland có nguồn lực thanh toán các nghĩa vụ đến hạn và duy trì hoạt động liên tục.

Tuy nhiên, tại thời điểm xử lý tài sản bảo đảm, giá cổ phiếu NVL đã giảm mạnh so với thời điểm ban đầu và đến nay vẫn duy trì ở mức thấp. Tỷ lệ sở hữu của cổ đông cũng giảm đi đáng kể sau khi tài sản đảm bảo bị xử lý. Trên cơ sở nhu cầu được bồi hoàn của cổ đông lớn, ĐHĐCĐ bất thường tổ chức vào tháng 8 vừa qua đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ theo mức giá phát hành đã được phê duyệt.

Cùng thời điểm, đối với gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 335 triệu USD , HĐQT Novaland cũng thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi một phần trái phiếu theo các thông báo chuyển đổi.

Cụ thể, có 133 trái phiếu được chuyển đổi, với tổng giá trị 747 tỷ đồng . Tỷ lệ chuyển đổi là 156.018 cổ phiếu/trái phiếu, tương ứng giá chuyển đổi 36.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá này đã được thống nhất với trái chủ theo phương án tái cấu trúc, phù hợp với các điều khoản điều kiện điều chỉnh của trái phiếu và các nghị quyết liên quan.

Trong đợt chuyển đổi ngày 31/12/2025, Novaland đã phát hành hơn 20,7 triệu cổ phiếu cho 4 nhà đầu tư nước ngoài.

Tổng cộng, hơn 184 triệu cổ phiếu đã được phát hành theo hai phương án trên, giúp Novaland giảm hơn 3.324 tỷ đồng dư nợ. Giá hoán đổi của từng phương án được xác định độc lập, trên cơ sở thỏa thuận với cổ đông/trái chủ, đồng thời các thủ tục phát hành được thực hiện đúng trình tự, quy định pháp luật. Ban lãnh đạo Novaland khẳng định cam kết minh bạch và đảm bảo công bằng cho tất cả nhà đầu tư.

Sau khi hoàn tất hai đợt phát hành, vốn điều lệ của Novaland tăng thêm hơn 1.800 tỷ đồng , lên mức 22.320 tỷ đồng . Tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông lớn (NovaGroup và Diamond Properties) cùng nhóm cổ đông gia đình Chủ tịch Bùi Thành Nhơn đạt hơn 40%.

Thời gian qua, Novaland liên tục đẩy mạnh tái cấu trúc tài chính. Gần đây, doanh nghiệp đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Tân Kim Yến - công ty mẹ của Công ty TNHH Bất động sản Gia Phú - chủ đầu tư dự án The Sun Avenue (phường Bình Trưng, TP.HCM), với giá trị gần 205 tỷ đồng .

Ở chiều ngược lại, công ty con của Novaland là CTCP Địa ốc Ngân Hiệp cho biết đã mua hơn 30 triệu cổ phiếu SEA của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex) trong phiên giao dịch ngày 23/12/2025. Sau giao dịch, doanh nghiệp này trở thành cổ đông lớn tại Seaprodex với tỷ lệ sở hữu 24,03%.