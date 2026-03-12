Bảo Tín Minh Châu lấn sân sang bất động sản

Sau hơn 3 thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực vàng bạc đá quý, Bảo Tín Minh Châu vừa bổ sung kinh doanh bất động sản vào danh mục ngành nghề của doanh nghiệp.

Cơ sở kinh doanh vàng của Bảo Tín Minh Châu tại "phố vàng" Trần Nhân Tông, Hà Nội. Ảnh: Khánh Giao.

Theo thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Bên cạnh đó, công ty cũng cập nhật và mở rộng một số lĩnh vực hoạt động khác như kiểm tra và phân tích kỹ thuật (dịch vụ thử nghiệm xác định hàm lượng vàng), đại lý môi giới, đấu giá hàng hóa, bán lẻ vàng bạc, đá quý và đồ trang sức, cũng như bán lẻ nước rửa trang sức.

Việc bổ sung ngành nghề mới cho thấy doanh nghiệp đang mở rộng phạm vi hoạt động, thay vì chỉ tập trung vào mảng kinh doanh vàng bạc đá quý như trước đây.

Bảo Tín Minh Châu được thành lập năm 1995, đặt trụ sở tại số 29 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng cũ, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật hiện nay là bà Phạm Lan Anh, giữ chức Giám đốc.

Theo thông tin trên website chính thức, sau hơn 30 năm phát triển, doanh nghiệp hiện có 3 cơ sở kinh doanh tại Hà Nội cùng khoảng 200 đại lý trên toàn quốc.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, trước đó vào tháng 9/2025, Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) ban hành quyết định xử phạt về hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Cơ quan quản lý nêu rõ doanh nghiệp bị phạt do có hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác. Hành vi này vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh.

Ngoài việc nộp phạt hành chính, Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết doanh nghiệp này buộc phải cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm trên trang web chính thức.

Trước đó vào tháng 5/2025, doanh nghiệp này cũng bị Ngân hàng Nhà nước phạt do có bất cập, vi phạm về thuế, hóa đơn chứng từ kế toán, phòng chống rửa tiền... trong xác định giá mua bán vàng.