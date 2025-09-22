Chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng về giá vàng

Thủ tướng yêu cầu có giải pháp khả thi để cân bằng cung - cầu thị trường vàng nhưng không để trục lợi chính sách; có giải pháp thanh tra, ngăn chặn đầu tư, tích trữ, buôn lậu vàng.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, thanh tra, giám sát ngăn chặn đầu tư, tích trữ, buôn lậu vàng. Ảnh: Duy Anh.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách.

Trong thông báo kết luận này, Thủ tướng yêu cầu có giải pháp khả thi để cân bằng cung - cầu thị trường vàng nhưng không để trục lợi chính sách. Đồng thời có các giải pháp kiểm tra, thanh tra, giám sát ngăn chặn đầu tư, tích trữ, buôn lậu vàng. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan quản lý ban hành hướng dẫn thực hiện hiệu quả, hiệu lực Nghị định số 232/NĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, có hiệu lực từ ngày 10/10.

Liên quan tới thị trường bất động sản, Thủ tướng chỉ đạo triển khai các giải pháp tổng thể về cung - cầu, tài khóa, đất đai… Đặc biệt, nhu cầu chính đáng về nhà ở của người dân vẫn còn cao, cần thực hiện các giải pháp tăng cung như đẩy nhanh tháo gỡ các vướng mắc pháp lý cho các dự án bất động sản đang tồn đọng, chậm tiến độ; rà soát cắt giảm thủ tục hành chính trong đầu tư, xây dựng; đẩy mạnh hơn nữa nguồn cung nhà ở xã hội; kiểm soát tồn kho bất động sản.

Về chính sách tài khóa, tiếp tục mở rộng có trọng tâm, trọng điểm, chủ động linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, bám sát thực tiễn; đa dạng hóa các nguồn vốn, huy động trái phiếu Chính phủ nhiều hơn, tập trung vào các công trình, dự án lớn; điều hành cân bằng, hiệu quả giữa lãi suất và tỷ giá; đẩy mạnh đầu tư công, quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2025.

Các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện cấu trúc và hiện đại hóa thị trường chứng khoán. Giữ ổn định lãi suất đồng tiền Việt Nam; tăng cường xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, đẩy mạnh thu hút khách du lịch quốc tế để duy trì thặng dư thương mại.

Thủ tướng cũng yêu cầu nghiên cứu các mức thuế phù hợp hơn với tình hình của Việt Nam. Có giải pháp nâng ngưỡng chịu thuế thu nhập của hộ kinh doanh trong nước; nghiên cứu khoa học, kỹ lưỡng, bám sát thực tiễn về mức thuế thu nhập doanh nghiệp; tiếp tục nghiên cứu giảm phí, lệ phí, giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, tăng tính cạnh tranh hàng hóa Việt Nam trong nước và quốc tế…

Liên quan tới quan hệ thương mại với Mỹ, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục cải thiện, trên cơ sở lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ; đa dạng hoá thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng với các khu vực, thị trường khác; cơ cấu lại thị trường xuất khẩu phù hợp tình hình; nâng cao chất lượng sản phẩm theo hướng xanh hoá, số hóa, kinh tế tuần hoàn và kinh tế tri thức dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong xuất nhập khẩu.

Yêu cầu tăng cường đầu tư ra nước ngoài những lĩnh vực ta có thế mạnh và mang lại hiệu quả cao; tiếp tục tái cơ cấu thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, xây dựng các chính sách giữ chân các nhà đầu tư, khuyến khích đầu tư vào công nghệ, chuyển giao công nghệ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.