Thủ tướng yêu cầu báo cáo giải pháp quản lý thị trường vàng trước 14/9

Thống đốc NHNN được yêu cầu báo cáo việc thực hiện chính sách tiền tệ, đặc biệt là giá vàng và đề xuất giải pháp quản lý tới Thủ tướng, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc trước ngày 14/9.

Giá vàng đang là một trong những nội dung điều hành được Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng quan tâm. Ảnh: Linh Huỳnh.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Công điện số 161/CĐ của Thủ tướng về việc báo cáo tình hình và giải pháp quản lý, điều hành thị trường tiền tệ, thị trường vàng, thị trường chứng khoán. Công điện được gửi tới Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Công điện nêu để kịp thời nắm chắc tình hình, đánh giá tác động và có giải pháp quản lý, điều hành phù hợp, hiệu quả đối với thị trường tiền tệ, thị trường vàng, thị trường chứng khoán, yêu cầu Thống đốc NHNN báo cáo tình hình thực hiện chính sách tiền tệ, đặc biệt là tỷ giá hối đoái, giá vàng, lãi suất, tín dụng bất động sản và đề xuất giải pháp quản lý.

Thực hiện việc báo cáo Thủ tướng, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc trước ngày 14/9. Trên cơ sở đó, Phó thủ tướng sẽ họp với Thống đốc NHNN, Phó thống đốc phụ trách và các Bộ, cơ quan liên quan về nội dung này.

Đồng thời, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Tài chính báo cáo về tình hình thị trường chứng khoán (cổ phiếu, phái sinh, trái phiếu) và đề xuất giải pháp quản lý, báo cáo Thủ tướng, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc trước ngày 15/9. Trên cơ sở đó, Phó thủ tướng sẽ họp với Bộ trưởng Tài chính, Thứ trưởng phụ trách và các Bộ, cơ quan liên quan về nội dung này.