Chính phủ yêu cầu triển khai giải pháp mạnh bình ổn thị trường vàng

Chính phủ giao NHNN khẩn trương triển khai giải pháp mạnh và chịu trách nhiệm bình ổn thị trường vàng theo quy định của pháp luật.

Chính phủ giao NHNN khẩn trương triển khai giải pháp mạnh để bình ổn thị trường vàng. Ảnh: Phạm Ngôn.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết Phiên họp thường kỳ tháng 8 nhằm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững năm 2025-2030.

Đáng chú ý, tại Nghị quyết, Chính phủ, Thủ tướng đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tăng cường quản lý, khẩn trương triển khai giải pháp mạnh và chịu trách nhiệm bình ổn thị trường vàng theo quy định của pháp luật, bảo đảm mục tiêu phát triển thị trường an toàn, lành mạnh, bền vững.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thanh tra đối với hoạt động tín dụng, ngân hàng và hoạt động kinh doanh vàng theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo của Chính phủ đưa ra trong bối cảnh giá vàng trong nước tăng mạnh và liên tục xô đổ các kỷ lục gần đây. Trong phiên giao dịch hôm nay (10/9), vàng miếng SJC được các thương hiệu bán ra ở mức 135,3 triệu đồng/lượng, có giảm nhẹ nhưng vẫn cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 19 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng ghi nhận chuỗi phiên tăng giá liên tục sau kỳ nghỉ lễ 2/9, thiết lập các kỷ lục lịch sử chưa từng có. Tính chung sau kỳ nghỉ lễ tới nay, giá vàng miếng đã tăng tới gần 5 triệu đồng/lượng.

Còn sau 9 tháng, giá vàng miếng đã tăng hơn 50 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng ròng hơn 60%, mang lại khoản lãi ròng gần 50 triệu đồng/lượng cho nhà đầu tư nắm giữ từ đầu năm.

Cũng trong phiên giao dịch hôm nay, giá vàng nhẫn trong nước có đơn vị bán ra trên 131 triệu đồng/lượng. Tính chung từ đầu năm, giá vàng nhẫn đã tăng gần 48 triệu đồng/lượng (+56%), mang lại lợi nhuận ròng khoảng 44 triệu đồng/lượng cho người mua.

Ngoài lĩnh vực kinh doanh vàng, NHNN được yêu cầu điều hành tỷ giá theo hướng linh hoạt, hài hòa, cân bằng hợp lý giữa lãi suất và tỷ giá, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối.

Đồng thời, đẩy nhanh việc tăng vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại Nhà nước; chỉ đạo các tổ chức tín dụng xử lý hiệu quả nợ xấu, kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật.

Nhà điều hành được giao tổ chức thực hiện có hiệu quả phương án chuyển giao bắt buộc các ngân hàng yếu kém, ngân hàng kiểm soát đặc biệt; khẩn trương hoàn thiện phương án cơ cấu lại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) trước ngày 15/9; tăng cường thanh tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong các hoạt động ngân hàng.

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm. Tiếp tục triển khai các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất và các cơ chế, chính sách khác để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với NHNN và các cơ quan liên quan đánh giá những rủi ro tiềm ẩn về lạm phát, tỷ giá và hệ thống ngân hàng, báo cáo, đề xuất Thủ tướng trong tháng 9.