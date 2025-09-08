Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Sắp tổng thanh tra các doanh nghiệp buôn bán vàng

  • Thứ hai, 8/9/2025 15:34 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thanh tra Chính phủ cùng các Bộ, ngành liên quan tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của ngân hàng, doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh vàng vào ngày 9/9.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo tổ chức thanh tra gấp việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp kinh doanh vàng. Ảnh: Y Kiện.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình về tình hình thị trường vàng thời gian qua.

Công văn nêu về tình hình thị trường vàng thời gian qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đã giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẩn trương thành lập Đoàn thanh tra trong ngày 9/9.

Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh vàng, phòng, chống rửa tiền, lập, sử dụng hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng và các vấn đề khác có liên quan.

Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thanh tra thì chuyển ngay thông tin, hồ sơ sang cơ quan công an; báo cáo Thủ tướng kết quả thanh tra trong tháng 9.

NHNN khẩn trương, kiên quyết, quyết liệt có các giải pháp, biện pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước nhằm bảo đảm thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, tuyệt đối không để biến động giá vàng ảnh hưởng đến sự ổn định, an toàn của thị trường tài chính, tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô.

Đáng chú ý, NHNN định kỳ trước 11h thứ Sáu hàng tuần phải báo cáo Thủ tướng, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình về diễn biến thị trường vàng.

Bộ Công an theo thẩm quyền, trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ trì, phối hợp với NHNN và các cơ quan liên quan thực hiện ngay các biện pháp nghiệp vụ để xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng, xử lý "không khoan nhượng" các hành vi buôn lậu, gian lận, trốn thuế, đầu cơ trục lợi, kinh doanh trái phép, găm hàng, thao túng thị trường vàng...

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Người TP.HCM chỉ được mua vàng miếng ở những địa điểm này

Ngân hàng Nhà nước đề nghị người dân chỉ được mua, bán vàng miếng SJC tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp hợp pháp, được NHNN cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

2 giờ trước

Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm đầu cơ, thao túng đẩy giá vàng

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Công điện số 159/CĐ về định hướng chỉ đạo, điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ.

5 giờ trước

Giá vàng lập tức giảm sau chỉ đạo của Thủ tướng

Sau chuỗi ngày tăng mạnh liên tiếp, tới sáng nay (8/9), giá vàng miếng đã quay đầu giảm xuống vùng 135 triệu/lượng. Trong khi vàng nhẫn giữ xu hướng đi ngang so với cuối tuần trước.

7 giờ trước

Hồng Nhung

kinh doanh vàng PNJ SJC PNJ Bảo Tín Minh Châu thanh tra chính phủ ngân hàng nhà nước thị trường vàng

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý