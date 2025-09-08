Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá vàng lập tức giảm sau chỉ đạo của Thủ tướng

  • Thứ hai, 8/9/2025 09:40 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau chuỗi ngày tăng mạnh liên tiếp, tới sáng nay (8/9), giá vàng miếng đã quay đầu giảm xuống vùng 135 triệu/lượng. Trong khi vàng nhẫn giữ xu hướng đi ngang so với cuối tuần trước.

Giá vàng trong nước rớt mạnh sau chuỗi 6 phiên tăng liên tiếp trước đó. Ảnh: Phạm Ngôn.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước, CTCP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) neo giá vàng miếng ở 133,1 - 135,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với cuối tuần trước, mức giá này đã giảm 800.000 đồng ở chiều mua và giảm 300.000 đồng ở chiều bán. Chênh lệch giá mua - bán theo đó được kéo lên mức 2 triệu đồng/lượng.

Xu hướng giảm của vàng miếng cũng đang diễn ra trên diện rộng tại CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… Trong đó, mức giảm gần nửa triệu đồng/lượng đã kéo giá bán vàng miếng tại các doanh nghiệp này xuống ngang bằng với SJC.

Trước đó, giá vàng miếng đã có chuỗi phiên tăng giá liên tục sau kỳ nghỉ lễ 2/9, thiết lập các kỷ lục lịch sử chưa từng có. Tính chung trong tuần trước, giá vàng miếng đã tăng tới gần 5 triệu đồng/lượng. Sau 9 tháng, giá vàng miếng đã tăng hơn 51 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng ròng 61%, mang lại khoản lãi ròng gần 49 triệu đồng/lượng cho nhà đầu tư nắm giữ từ đầu năm.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC HẠ NHIỆT
Nguồn: SJC
Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9
Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 132.9 133.9 133.9 133.1
Bán ra
121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9 134.4 135.4 135.4 135.1

Trong bối cảnh giá vàng trong nước liên tục tăng mạnh, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 ngày 6/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc, sử dụng hiệu quả các công cụ quản lý Nhà nước để tăng cường thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh vàng, không để thao túng thị trường, găm hàng, đội giá và phải xử lý nghiêm vi phạm.

Cùng ngày, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng triển khai nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng về công tác quản lý thị trường vàng, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.

Cũng trong phiên giao dịch sáng nay, dù chưa ghi nhận xu hướng giảm như vàng miếng nhưng đà tăng của vàng nhẫn đã tạm thời dừng lại.

Hiện Công ty SJC neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 127,7 - 130,2 triệu/lượng, không thay đổi so với cuối tuần trước. Tương tự, PNJ vẫn niêm yết giá vàng nhẫn ở 127,7 - 130,7 triệu/lượng; Phú Quý giao dịch quanh 127,5 - 130,5 triệu/lượng; Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải neo tại 127,8 - 130,8 triệu/lượng.

Tính chung từ đầu năm, giá vàng nhẫn đã tăng gần 47 triệu đồng/lượng (+56%), mang lại lợi nhuận ròng hơn 43 triệu đồng/lượng cho người mua.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện dao động quanh mức 3.592 USD/ounce, tăng 7 USD (+0,19%) so với giá chốt phiên cuối tuần trước và tăng hơn 140 USD so với đầu tuần trước. Giá vàng thế giới hiện vẫn đang ở mức cao nhất từ trước tới nay, cũng là nguyên nhân tác động tới đà tăng của giá vàng trong nước.

Quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) giá vàng quốc tế tương đương 115 triệu đồng/lượng. Mức giá này thấp hơn vàng miếng SJC trong nước 20 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 16 triệu đồng/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Hồng Nhung

