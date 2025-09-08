Trung Quốc gom vàng 10 tháng liên tiếp

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc gom vàng tháng thứ 10 liên tiếp, trong bối cảnh giá kim loại quý vượt 3.500 USD/ounce và tranh cãi về tính độc lập của Fed gia tăng.

Trung Quốc tăng nắm giữ vàng tháng thứ 10 liên tiếp. Ảnh: Reuters.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) tiếp tục bổ sung vàng vào kho dự trữ trong tháng 8, đánh dấu tháng thứ 10 liên tiếp mua vào. Động thái này phản ánh nỗ lực của Bắc Kinh trong việc đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, giảm sự lệ thuộc vào đồng USD, Bloomberg cho biết.

Tính đến cuối tháng 8, dự trữ vàng của Trung Quốc đạt 74,02 triệu ounce - tăng so với mức 73,96 triệu ounce cuối tháng 7. Giá trị số vàng này tương ứng 253,84 tỷ USD , tăng từ 243,99 tỷ USD trong tháng trước đó, theo số liệu do PBoC công bố ngày 7/9.

Tính từ khi bắt đầu chu kỳ gom mua vào tháng 11 năm ngoái, Trung Quốc đã tích lũy thêm được tổng cộng 1,22 triệu ounce vàng.

“Dù tốc độ mua vàng của Trung Quốc từ đầu năm 2025 đến nay đã chậm lại, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc vẫn tiếp tục bổ sung dự trữ ngay cả khi giá leo thang”, ông Adrian Ash, Giám đốc nghiên cứu tại sàn giao dịch trực tuyến BullionVault, nhận định.

“Việc Bắc Kinh kiên trì tích lũy là tín hiệu rõ ràng cho thấy niềm tin vào vàng như một tài sản dự trữ dài hạn. Đồng thời, động thái này cũng củng cố tâm lý tin tưởng vào vàng trong giới đầu tư và các hộ gia đình Trung Quốc”, ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, nhu cầu vàng vật chất tại Trung Quốc - quốc gia vừa là nhà sản xuất vừa là thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới - lại khá trầm lắng trong tuần qua do giá cao. Các đại lý thậm chí phải chào bán với mức giá thấp hơn chuẩn toàn cầu để thu hút người mua, theo Business Standard.

Từ đầu năm đến nay, giá vàng toàn cầu liên tục lập đỉnh với mức tăng hơn 30%, hiện vượt mốc 3.500 USD /ounce. Làn sóng tăng giá được thúc đẩy bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất, cùng những phát biểu gây tranh cãi của Tổng thống Donald Trump liên quan đến tính độc lập của Fed.

Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs dự báo, nếu tính độc lập của Fed bị xói mòn, giá vàng có thể tiến sát ngưỡng 5.000 USD /ounce.

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) trong báo cáo mới nhất cho biết tốc độ mua vàng của các ngân hàng trung ương toàn cầu đã chậm lại do giá cao, song căng thẳng địa chính trị vẫn là yếu tố duy trì nhu cầu.

Các chuyên gia phân tích nhấn mạnh mức độ độc lập của Fed đang trở thành nhân tố then chốt chi phối quỹ đạo giá vàng, nhất là sau khi ông Trump nhiều lần gây áp lực, thậm chí tìm cách sa thải Thống đốc Lisa Cook để buộc Fed cắt giảm lãi suất.

Trong lịch sử, vàng thường tăng giá khi lãi suất thấp và tình hình bất ổn gia tăng, bởi đây luôn được coi là nơi trú ẩn an toàn của nhà đầu tư.

Ở góc nhìn kỹ thuật, ông Alexander Zumpfe, chuyên gia giao dịch tại Heraeus, nhận định nếu giá vàng vượt 3.600 USD /ounce, đà đi lên tới 3.650 USD /ounce sẽ rộng mở.

Ngân hàng Commerzbank dự báo ngưỡng 3.600 USD /ounce hoàn toàn có thể đạt được vào cuối năm nay, trong khi UBS cũng nâng dự báo giá vàng lên khoảng 3.600- 3.700 USD /ounce.