Người TP.HCM chỉ được mua vàng miếng ở những địa điểm này

Ngân hàng Nhà nước đề nghị người dân chỉ được mua, bán vàng miếng SJC tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp hợp pháp, được NHNN cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Các chi nhánh tiệm vàng Mi Hồng trên đường Bùi Hữu Nghĩa (phường Gia Định) đông nghẹt khách những ngày gần đây. Ảnh: Anh Nguyễn.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 vừa có văn bản chỉ đạo về việc kinh doanh và mua bán vàng trên địa bàn TP.HCM.

Theo cơ quan quản lý, thời gian qua, giá vàng thế giới và trong nước biến động mạnh, liên tục tăng cao, lập các đỉnh mới và phá vỡ kỷ lục trước đó.

Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường vàng, đồng thời hạn chế và loại bỏ các yếu tố phi thị trường ảnh hưởng đến hiệu quả giải pháp ổn định thị trường vàng của Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 đề nghị các đơn vị, tổ chức trên địa bàn TP.HCM phối hợp làm tốt công tác thông tin tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp nắm rõ pháp luật và quy định về hoạt động kinh doanh vàng; quy định về mua bán vàng miếng...

Trong văn bản của Ngân hàng Nhà nước nêu rõ người dân chỉ được thực hiện mua, bán vàng miếng SJC tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được cấp giấy phép.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng (trang sức mỹ nghệ) không được phép kinh doanh mua bán vàng miếng, thực hiện việc mua bán vàng miếng với cá nhân, tổ chức là trái quy định.

Việc kinh doanh mua, bán vàng miếng khi không có giấy phép và mua, bán vàng miếng tại tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có giấy phép sẽ bị xử phạt theo quy định pháp luật hiện hành.

Về phía doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh, sản xuất, mua bán vàng trang sức mỹ nghệ, vàng miếng cần tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về giấy phép hoạt động; giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ; cơ sở vật chất và phương án kinh doanh an toàn; giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng; chứng từ hóa đơn; nguồn gốc xuất xứ sản phẩm; chất lượng sản phẩm và công khai niêm yết giá.

Hoạt động đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và công khai minh bạch không chỉ là trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, mà còn phòng ngừa, hạn chế rủi ro do sai phạm, do liên quan tội phạm làm hàng nhái, hàng giả, buôn lậu và trốn thuế .

Ngân hàng Nhà nước khuyến nghị người dân cần cân nhắc và thận trọng trong việc mua, đầu tư vàng để tránh rủi ro do giá vàng biến động. Đồng thời, doanh nghiệp cần thực hiện đúng quy định về kinh doanh mua bán vàng; lan tỏa ra cộng đồng và chung sức cùng ngành thực hiện tốt quy định pháp luật.

Việc chấp hành tốt quy định pháp luật của doanh nghiệp, người dân sẽ góp phần quan trọng vào ổn định thị trường cũng như hạn chế tình trạng đầu cơ, làm giả và tác động tâm lý không cần thiết, ảnh hưởng đến lợi ích nền kinh tế .

Trong văn bản chỉ đạo, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 còn cung cấp thêm thông tin chi tiết các địa điểm mua, bán vàng miếng được cấp giấy phép đang hoạt động tại TP.HCM.