Hé lộ thu nhập, thưởng Tết của nhiều ngân hàng

  • Chủ nhật, 28/12/2025 16:35 (GMT+7)
  • 16:35 28/12/2025

Tết Dương lịch 2026, nhiều ngân hàng thông báo nghỉ lễ và nhiều bên hé lộ mức thưởng Tết trung bình 1 tháng lương, thậm chí có ngân hàng còn hỗ trợ xe đi lại cho cán bộ.

Mới đây, nhân viên MB hé lộ mức thưởng Tết Dương lịch của ngân hàng này là lương tháng thứ 13 và 3 triệu đồng tiền hỗ trợ xe đi lại cho nhân viên ngân hàng.

Nhân viên Vietcombank cũng cho biết được 1 tháng lương thứ 13 tiền thưởng Tết Dương lịch.

Trong 9 tháng năm nay, Ngân hàng MB chi gần 8.300 tỷ đồng cho nhân sự, tương đương bình quân 49,1 triệu đồng/người/tháng.

Được biết, theo số liệu báo cáo tài chính quý III vừa qua, thu nhập bình quân của nhiều nhà băng dao động 25-50 triệu đồng/người/tháng, cao gấp 2-3 lần so với mức lương trung bình của người lao động trong khu vực dịch vụ - tài chính.

Dẫn đầu thu nhập hệ thống ngân hàng là MB. Tính đến ngày 30/9, MB có 18.888 nhân viên, tăng gần 250 người so với đầu năm. Trong 9 tháng, ngân hàng chi gần 8.300 tỷ đồng cho nhân sự, tương đương bình quân 49,1 triệu đồng/người/tháng - cao nhất trong nhóm ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm.

Thu nhập nhân viên Techcombank đạt tới 46,8 triệu đồng/tháng; SHB và ACB, cùng đạt 41,2 triệu đồng/người/tháng; VPBank 31,3 triệu đồng/tháng; Kienlong Bank 27,1 triệu đồng/tháng...

Dù vậy, con số nêu trên chỉ mang tính ước tính bình quân dựa trên chi phí thu nhập chia cho số lượng nhân sự của ngân hàng tại kỳ báo cáo tài chính. Con số này không phản ánh đầy đủ sự chênh lệch giữa các vị trí. Thực tế, mức lương của tổng giám đốc, giám đốc khối có thể lên tới hàng trăm triệu đồng/tháng, trong khi một số vị trí giao dịch viên, hỗ trợ vận hành chỉ ở mức khoảng trên dưới chục triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều ngành nghề cắt giảm nhân sự hoặc siết chi phí, việc thu nhập bình quân tại nhiều ngân hàng vẫn vượt 40 triệu đồng/tháng cho thấy ngành ngân hàng vẫn đang là điểm đến hấp dẫn của lao động chất lượng cao. Đây là "điểm đến mơ ước" của nhiều lao động trẻ nhờ mức thu nhập ổn định, phúc lợi tốt và cơ hội thăng tiến rộng mở.

Techcombank, HDBank, VPBank dự báo thắng lớn

MBS dự báo bức tranh lợi nhuận ngành ngân hàng sẽ phân hóa rõ nét năm nay, với nhóm tư nhân bứt tốc, trong khi khối quốc doanh chịu áp lực NIM và chi phí.

Ngân hàng liên tục thay lãnh đạo, đóng cửa phòng giao dịch

Những ngày cuối năm, nhân sự cấp cao ngân hàng tiếp tục biến động. Trong khi đó, làn sóng cắt giảm nhân viên, phòng giao dịch ngày càng lan rộng.

Ngân hàng khó huy động tiền gửi không kỳ hạn trong năm tới

Theo VPBankS, các ngân hàng sẽ gặp khó khăn trong huy động CASA vào năm 2026 khi mặt bằng lãi suất tăng, cạnh tranh vốn gay gắt, dòng tiền dịch chuyển sang kênh sinh lời cao hơn.

Ngọc Mai/Tienphong.vn

    14:29 26/12/2025

    19:52 25/12/2025

