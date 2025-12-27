Ngân hàng liên tục thay lãnh đạo, đóng cửa phòng giao dịch

Những ngày cuối năm, nhân sự cấp cao ngân hàng tiếp tục biến động. Trong khi đó, làn sóng cắt giảm nhân viên, phòng giao dịch ngày càng lan rộng.

Ngày 26/12, Ngân hàng Bản Việt (BVBank) tổ chức Đại hội cổ đông bất thường bầu hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2025-2030.

Tiếp tục thay đổi nhân sự cấp cao

Đại hội thống nhất hai thành viên quản trị là bà Nguyễn Thanh Phượng và ông Ngô Quang Trung không tham gia nhiệm kỳ mới, nhằm đảm bảo tuân thủ không tham gia quản trị điều hành tại hai tổ chức theo Luật Các tổ chức tín dụng.

Ngân hàng BVBank thay đổi thành viên HĐQT.

Bà Phan Thị Hồng Lan cũng sẽ không tiếp tục là thành viên Ban kiểm soát, cũng nhằm đảm bảo theo quy định không kiêm nhiệm, theo Luật Các tổ chức tín dụng.

HĐQT nhiệm kỳ mới của BVBank gồm 6 thành viên là ông Lê Anh Tài, ông Nguyễn Nhất Nam, ông Lý Hoài Văn, bà Nguyễn Thị Thu Hà, ông Phạm Quang Khánh và ông Phạm Thanh Sơn là thành viên độc lập. Trong vòng 90 ngày tới, BVBank sẽ bầu bổ sung thành viên độc lập thứ hai.

HĐQT Sacombank cũng vừa có nghị quyết thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025. Theo đó, ngân hàng sẽ thực hiện thủ tục trình đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung 4 thành viên HĐQT.

Hiện HĐQT Sacombank có 7 thành viên. Ông Dương Công Minh đang là Chủ tịch HĐQT. Ông Phạm Văn Phong là Phó Chủ tịch HĐQT. Các thành viên khác gồm: bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, ông Phan Đình Tuệ, ông Nguyễn Xuân Vũ, và 2 thành viên độc lập là ông Vương Công Đức, bà Phạm Thị Thu Hằng.

Mới đây, Sacombank đã có thay đổi lớn ở Ban điều hành. Cụ thể, ngày 23/12, sau khi ông Nguyễn Đức Thụy thôi làm Chủ tịch HĐQT LPBank, ngân hàng Sacombank đã bất ngờ công bố ông Thụy chính thức đảm nhận vị trí Quyền Tổng Giám đốc Sacombank. Đồng thời, bà Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó TGĐ LPBank cũng sang làm Phó Tổng Giám đốc Sacombank.

Ngoài ra, Sacombank cũng thay đổi nhân sự Văn phòng HĐQT. Theo đó, ông Dương Thanh Tuấn thôi chức vụ Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị - Người Phụ trách Quản trị công ty từ ngày 1/1/2026. Ông Tuấn sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Khối Quản trị hành chính.

Ông Dương Trung Lợi thôi làm Trợ lý Chủ tịch HĐQT Sacombank, sẽ làm Chánh Văn phòng HĐQT – Người Phụ trách Quản trị công ty từ ngày 1/1/2026.

Trước đó, Ngân hàng NCB, LPBank, KienlongBank, ABBank cũng thay đổi loạt lãnh đạo cấp cao.

Làn sóng cắt giảm nhân sự, đóng cửa phòng giao dịch

Hết quý III năm nay, LPBank là nhà băng ghi nhận mức cắt giảm nhân sự mạnh nhất với 1.773 nhân viên rời hệ thống, đưa tổng số lao động đến cuối tháng 9 còn 9.416 người.

Tính đến cuối quý III, Sacombank cũng ghi nhận trên toàn hệ thống chỉ còn 16.734 nhân viên, giảm 1.354 người so với đầu năm. Báo cáo cho thấy chi phí nhân viên của ngân hàng này vẫn tăng 10%, lên 6.493 tỷ đồng . Đây cũng là lý do kéo thu nhập bình quân nhân viên ngân hàng Sacombank năm nay lên tới 41,3 triệu đồng/tháng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2024.

VIB cũng ghi nhận mức giảm mạnh ở chỉ tiêu này với 1.096 biên chế rời ngân hàng sau 9 tháng; Vietcombank cắt giảm 492 vị trí; HDBank cắt giảm 488 vị trí; ACB cũng giảm 268 người...

Không chỉ cắt giảm nhân sự, các ngân hàng còn mạnh tay đóng cửa phòng giao dịch những ngày cuối năm.

Ngân hàng Agribank vừa phát đi thông báo về việc chấm dứt hoạt động một số chi nhánh và phòng giao dịch do Agribank Chi nhánh TPHCM và Chi nhánh Thành Đô quản lý từ ngày 29/12.

Trước đó, VietinBank đã thông báo chấm dứt hoạt động 28 phòng giao dịch, nâng tổng số phòng giao dịch bị đóng cửa từ đầu năm lên 100. Trước đó, ngày 12/12, ngân hàng này đã chấm dứt hoạt động của Phòng giao dịch Hồ Gươm thuộc Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Chưa dừng lại ở năm 2025, VietinBank còn đặt mục tiêu trong năm 2026 sẽ tiếp tục đóng cửa một số phòng giao dịch. Danh sách gồm: Nam Đà Nẵng (Chi nhánh Ngũ Hành Sơn), Thắng Lợi (Chi nhánh Cần Thơ), Trần Hưng Đạo (Chi nhánh Lai Châu), Ninh Sơn (Chi nhánh Ninh Thuận), Châu Thành (Chi nhánh Bến Tre).

VCBNeo trong tháng 12 cũng đóng cửa một loạt chi nhánh - phòng giao dịch tại khu vực miền Tây Nam Bộ. Trong đó, chấm dứt hoạt động các chi nhánh: Hậu Giang, Đồng Tháp, Rạch Kiến (tỉnh Tây Ninh).

Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang thực hiện tái cơ cấu theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường sắp xếp lại mạng lưới phù hợp với việc điều chỉnh địa giới, đơn vị hành chính, việc các ngân hàng đẩy mạnh cơ cấu lại mạng lưới, tinh gọn bộ máy tổ chức nhằm đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động trong bối cảnh chuyển đổi số và đáp ứng kịp thời các yêu cầu, mục tiêu kinh doanh chiến lược trong giai đoạn mới.