VietinBank 'vượt mặt' BIDV

VietinBank vừa hoàn tất phát hành gần 2,4 tỷ cổ phiếu trả cổ tức, nâng vốn điều lệ ngân hàng lên hơn 77.669 tỷ, vượt qua BIDV về quy mô vốn.

Ảnh: Đinh Hà.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (HoSE: CTG) vừa công bố thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết. Theo đó, số cổ phiếu có quyền biểu quyết của nhà băng này đã tăng từ gần 5,37 tỷ cổ phiếu lên gần 7,77 tỷ cổ phiếu, sau khi ngân hàng hoàn tất phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại của các năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009-2016.

Cụ thể, VietinBank đã phát hành thêm gần 2,4 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho 55.846 cổ đông, với tỷ lệ thực hiện quyền đạt 44,63%. Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình phân bổ là 27.990 cổ phiếu và sẽ được hủy bỏ theo quy định.

Trước đó, ngân hàng đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 18/12 để triển khai đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức nói trên. Với quy mô gần 2,4 tỷ cổ phiếu phát hành thêm, đây là đợt chi trả cổ tức lớn nhất trong ngành ngân hàng kể từ đầu năm 2025 đến nay.

Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của VietinBank tăng mạnh từ gần 53.700 tỷ đồng lên hơn 77.669 tỷ đồng . Quy mô vốn này giúp VietinBank vượt BIDV ( 70.214 tỷ đồng ) và tiến sát nhóm ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống như VPBank ( 79.339 tỷ đồng ), MB ( 80.550 tỷ đồng ) và Vietcombank ( 83.557 tỷ đồng ).

Theo VietinBank, vốn điều lệ là cơ sở quan trọng để ngân hàng xác định các giới hạn về đầu tư tài sản cố định, đầu tư góp vốn cũng như giới hạn cấp tín dụng. Do đó, việc tăng vốn điều lệ được xem là điều kiện tiên quyết nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, thông qua việc nới rộng dư địa cấp tín dụng và đầu tư.

Tăng vốn cũng giúp ngân hàng có thêm năng lực cung ứng vốn cho nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

VietinBank cho biết phần vốn điều lệ tăng thêm dự kiến được phân bổ cho các lĩnh vực như đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát triển dịch vụ; đồng thời mở rộng hoạt động tín dụng, đầu tư và các mảng kinh doanh khác.

Bên cạnh kế hoạch tăng vốn đã hoàn tất, trước đó VietinBank cũng công bố lộ trình tiếp tục tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận còn lại của năm 2023 ( 12.565 tỷ đồng ) và năm 2024 (gần 15.600 tỷ đồng ). Nếu triển khai thành công toàn bộ phương án đề ra này, vốn điều lệ của Ngân hàng Công Thương dự kiến vượt mốc 105.000 tỷ đồng trong thời gian tới.

Về kết quả kinh doanh, sau 9 tháng đầu năm nay, VietinBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 29.535 tỷ đồng , tăng 51% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ sự đóng góp tích cực từ hoạt động khác và mảng chứng khoán kinh doanh. Kết quả này giúp VietinBank đứng thứ hai toàn ngành về lợi nhuận, chỉ xếp sau Vietcombank.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của ngân hàng tăng 16% so với đầu năm, đạt hơn 2,76 triệu tỷ đồng . Dư nợ cho vay khách hàng tăng tương ứng 16%, lên gần 1,99 triệu tỷ đồng ; tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,09% tổng dư nợ, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt mức cao gần 177%.

Theo dự báo của Công ty Chứng khoán MB (MBS), trong cả năm 2025, VietinBank có thể đạt lợi nhuận trước thuế khoảng 38.271 tỷ đồng , tăng 21% so với năm trước, và tiếp tục tăng lên 48.434 tỷ đồng trong năm 2026, tương ứng mức tăng 27% với năm 2025.