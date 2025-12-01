Một ngân hàng trong nhóm Big4 vừa nâng lãi suất tiền gửi trực tuyến

VietinBank vừa thông báo điều chỉnh lãi suất huy động khách hàng cá nhân, áp dụng với các khoản tiền gửi trực tuyến kỳ hạn ngắn.

Lãi suất gửi tiết kiệm nhích tăng tại ngân hàng quốc doanh. Ảnh: Nam Khánh.

Theo biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm trực tuyến vừa được cập nhật, VietinBank nâng lãi suất ở loạt kỳ hạn ngắn. Cụ thể, kỳ hạn 1-2 tháng tăng thêm 0,4 điểm % lên 2,4%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng tăng mạnh 0,5 điểm % lên 2,8%/năm.

Các kỳ hạn 6-11 tháng tăng 0,6 điểm %, lên mức 3,9%/năm. Trong khi đó, lãi suất các kỳ hạn trung và dài hạn (12-36 tháng) vẫn được giữ nguyên, ở mức 4,7%/năm cho kỳ hạn 12-18 tháng và 5%/năm cho kỳ hạn 24-36 tháng.

Tuy nhiên, thay đổi này mới chỉ áp dụng cho hình thức gửi online. Với gửi tiết kiệm tại quầy, lãi suất của VietinBank vẫn duy trì trong khung 1,6-4,8%/năm tùy kỳ hạn. Trong đó, kỳ hạn dưới 3 tháng là 1,6%/năm; từ 3 đến dưới 6 tháng là 1,9%/năm; kỳ hạn 6-12 tháng là 3%/năm; kỳ hạn 12-24 tháng hưởng 4,7%/năm, và mức cao nhất 4,8%/năm áp dụng cho kỳ hạn từ 24 tháng trở lên.

Dù VietinBank đã điều chỉnh lãi suất trực tuyến, các nhà băng trong nhóm Big4 - gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank - vẫn là có mức huy động thấp nhất thị trường.

Trong đó, Agribank đang áp dụng mức 2,4%/năm cho kỳ hạn dưới 3 tháng; 3%/năm cho kỳ hạn 3-5 tháng; 3,7%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng; 4,8%/năm cho kỳ hạn 12-18 tháng và 4,9%/năm cho kỳ hạn 24-36 tháng. BIDV niêm yết lãi suất lần lượt 2%/năm (dưới 3 tháng), 2,3%/năm (3-5 tháng), 3,3%/năm (6-11 tháng), 4,7%/năm (12-18 tháng) và 4,9%/năm (24-36 tháng).

Vietcombank vẫn duy trì mức thấp nhất nhóm, chỉ 1,6%/năm cho kỳ hạn dưới 3 tháng; 1,9%/năm cho kỳ hạn 3-5 tháng; 2,9%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng; 4,6%/năm cho kỳ hạn 12-18 tháng và tối đa 4,7%/năm ở kỳ hạn 24-36 tháng.

Thay vì tham gia cuộc đua lãi suất tiền gửi như khối tư nhân, các ngân hàng quốc doanh chọn hướng đi khác khi tung ưu đãi và chương trình dự thưởng để hút dòng tiền tiết kiệm.

Vietcombank tung các chương trình dự thưởng và ưu đãi điểm Loyalty. Từ nay đến 16/1/2026, khách hàng gửi từ 30 triệu đồng tại các kỳ hạn 6, 9, 12 hoặc 13 tháng vào Vietcombank sẽ nhận mã dự thưởng tham gia quay số với tổng giá trị 4,4 tỷ đồng , bao gồm giải đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng .

Song song, Vietcombank còn cộng điểm Loyalty đến cuối năm, cho phép khách quy đổi thành voucher mua sắm, ăn uống hoặc quà tặng trực tiếp trên VCB Digibank.

Tương tự, Agribank cũng đang triển khai chương trình dự thưởng quy mô lớn, áp dụng đến hết 31/12/2026, với quỹ thưởng hơn 3.300 giải. Theo đó, chỉ với khoản tiền gửi 8-15 triệu đồng ở các kỳ hạn 6-12 tháng, khách hàng sẽ nhận mã dự thưởng để tham gia quay số trúng sổ tiết kiệm giá trị 1 tỷ đồng cùng nhiều giải thưởng khác.

VietinBank cũng gia tăng ưu đãi cho khách hàng gửi tiền giai đoạn này nhằm cải thiện nguồn vốn. Trong đó, khách hàng gửi từ 200 triệu đồng sẽ được nhận quà tặng tối đa 800.000 đồng. Ngoài ra, ngân hàng triển khai thêm chương trình khuyến mại đặc biệt đối với tiền gửi có kỳ hạn, gồm quà tặng hiện vật hoặc tiền mặt trị giá đến 5 triệu đồng, tặng tài khoản số đẹp và nhân đôi điểm Loyalty khi giao dịch trên iPay.

Trong bối cảnh tín dụng bước vào mùa cao điểm cuối năm, Big 4 vẫn giữ mặt bằng lãi suất thấp theo định hướng duy trì mặt bằng lãi suất nhằm hỗ trợ chi phí vốn của nền kinh tế, tránh gây thêm áp lực lãi vay cho doanh nghiệp và người dân.