Lượng tiền kỷ lục của người dân đang gửi ngân hàng

Lãi suất huy động tăng, ngân hàng “hút” lượng tiền gửi kỷ lục của người dân. Cuộc đua tăng lãi suất tiết kiệm nóng vào cuối năm.

Tiền gửi toàn hệ thống ngân hàng vượt 16,2 triệu tỷ đồng sau 9 tháng

Theo số liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố, đến cuối tháng 9, tiền gửi cả khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế các tổ chức tín dụng đạt gần 16,18 triệu tỷ đồng , tăng gần 3% so với số liệu công bố gần nhất cuối tháng 7 ( 15,73 triệu tỷ đồng ).

Trong đó, tiền gửi của dân cư tiếp tục lập đỉnh mới với hơn 7,83 triệu tỷ đồng , tăng 10,86% so với đầu năm. Tiền gửi của doanh nghiệp đạt hơn 8,35 triệu tỷ đồng , tăng 8,91% so với cuối năm 2024.

Tiền gửi người dân đổ vào ngân hàng trong bối cảnh lãi suất huy động tăng.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cho biết tổng phương tiện thanh toán tính đến cuối tháng 9 đạt gần 20 triệu tỷ đồng , tăng 11,53% so với đầu năm.

Ghi nhận dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước, trong tháng 9, lãi suất tiền gửi bằng Việt Nam đồng bình quân của ngân hàng thương mại trong nước ở mức 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,4-4,1%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng.

Mức 4,6-5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; 4,9-6,1%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng và 6,7-7,5%/năm đối với kỳ hạn trên 24 tháng.

Tăng lãi suất huy động lan rộng tại các ngân hàng

Việc tăng lãi suất huy động vào cuối năm lan rộng từ ngân hàng quốc doanh đến tư nhân. Ngân hàng VietinBank vừa nâng lãi suất tiền gửi trực tuyến ở loạt kỳ hạn ngắn, trở thành ngân hàng Big4 đầu tiên tham gia đợt điều chỉnh của tháng 11.

Theo bảng lãi suất mới công bố, VietinBank tăng 0,4% ở kỳ hạn dưới 3 tháng lên 2,4%/năm; các kỳ hạn 3-5 tháng tăng 0,5%, đạt 2,8%/năm. Nhóm kỳ hạn 6-11 tháng cũng được nâng thêm 0,6% lên 3,9%/năm.

VPBank cũng vừa công bố biểu lãi suất huy động mới, áp dụng từ ngày 28/1 với mức tăng 0,25%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 3-5 tháng, qua đó đưa lãi suất kỳ hạn này chạm mức tối đa theo quy định đối với tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng là 4,75%/năm. Trong khi giữ nguyên các kỳ hạn còn lại.

Đây là lần thứ hai VPBank tăng lãi suất huy động trong chưa đầy một tuần. Trước đó, VPBank đã tăng 0,1%/năm với tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng và tăng 0,3%/năm kỳ hạn 6-36 tháng vào đầu tuần này.

Ngoài ra, tính từ đầu tháng 11 đến nay có 21 ngân hàng tăng lãi suất huy động.

Trong báo cáo Kinh tế vĩ mô và Thị trường tài chính mới công bố, bộ phận phân tích kinh tế và thị trường tài chính ngân hàng Techcombank dẫn số liệu từ Ngân hàng Nhà Nước cho biết, tính đến cuối tháng 10, tăng trưởng tín dụng đã đạt 15,1% so với đầu năm. Theo bộ phận phân tích Techcombank, đây là mức tăng cao nhất trong nhiều năm, phản ánh nhu cầu vốn lớn từ khu vực doanh nghiệp.

Chia sẻ tại buổi công bố kết quả kinh doanh mới đây, ông Vũ Minh Trường - Giám đốc Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính VPBank - cho biết tình trạng tín dụng tăng nhanh hơn huy động kéo dài, gây áp lực lên thanh khoản và lãi suất trong thời gian tới.

Theo lãnh đạo VPBank, tăng trưởng tín dụng của hệ thống đạt khoảng 13,5%, trong khi đó tăng trưởng huy động là 9,6%. Tương tự, so với cùng kỳ tháng 9 năm trước, tín dụng tăng gần 19%, trong khi huy động tăng khoảng 16%, chênh lệch giữa hai con số này khoảng 3%.

"Các chỉ số này đã liên tục tăng trong thời gian gần đây, dẫn đến tỷ lệ cho vay trên huy động của hệ thống ở mức tương đối cao, hiện khoảng 98% nếu chỉ tính thị trường 1. Đây là những yếu tố cho thấy áp lực tăng lãi suất hiện nay là rất rõ ràng", ông Trường cho hay.