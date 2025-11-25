Người dân, doanh nghiệp thiệt hại do mưa lũ được vay giảm lãi suất

Các chương trình ưu đãi lãi suất có hiệu lực ngay lập tức, với mức giảm 0,5-2%/năm, đưa dòng vốn cứu trợ đến đúng những khu vực chịu ảnh hưởng của lũ nặng nhất.

Các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất các khoản vay hiện hữu và khoản vay mới cho người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ảnh: Agribank.

Trong bối cảnh mưa lũ diễn biến phức tạp gây thiệt hại nặng nề đến đời sống và hoạt động sản xuất của người dân, doanh nghiệp, các ngân hàng đã nhanh chóng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ lãi suất nhằm chia sẻ khó khăn với người dân và doanh nghiệp tại các địa phương chịu ảnh hưởng.

Agribank là một trong những ngân hàng đầu tiên kích hoạt các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp. Trong đó, ngân hàng đã chỉ đạo toàn bộ chi nhánh tại những địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp như Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng đánh giá mức độ thiệt hại của từng khách hàng để áp dụng các chính sách giảm lãi phù hợp.

Trong đó, với dư nợ hiện hữu bằng VND và USD tại thời điểm 19/11 (không thuộc các chương trình ưu đãi khác của Agribank), khách hàng được giảm lãi suất từ 0,5% đến 2%/năm, đồng thời được miễn lãi chậm trả. Lãi suất quá hạn cũng được điều chỉnh bằng lãi suất trong hạn trong 3 tháng, từ 19/11/2025 đến 18/2/2026.

Đối với các khoản vay phát sinh mới từ ngày 19/11 đến 31/12, Agribank giảm 0,5%/năm so với lãi suất tại thời điểm giải ngân, áp dụng tối đa 6 tháng kể từ ngày giải ngân.

Ngoài ưu đãi lãi suất, ngân hàng còn triển khai các biện pháp khác như cho vay mới khôi phục sản xuất, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí và khoanh nợ theo quy định.

VPBank cũng thông báo triển khai gói hỗ trợ dễ tiếp cận tại các đơn vị kinh doanh ở khu vực chịu thiệt hại do mưa lũ. Chính sách áp dụng cho khách hàng cá nhân có khoản vay thế chấp và nằm trong danh sách bị ảnh hưởng.

Ngân hàng giảm biên độ lãi suất theo thời hạn khoản vay, các khoản vay còn lại trên 12 tháng được giảm 1%/tháng trong 6 tháng; còn với khoản vay ngắn hạn còn tối đa 12 tháng, mức giảm là 0,5%/tháng trong 3 tháng. Chương trình triển khai tại 15 tỉnh thành gồm Ninh Bình, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

VPBank dự kiến tổng dư nợ được hỗ trợ khoảng 1.000 tỷ đồng , trong đó các chi nhánh sẽ chủ động hướng dẫn khách hàng hoàn thiện thủ tục để tiếp cận hỗ trợ nhanh nhất.

Ngân hàng Bắc Á cũng đưa ra gói hỗ trợ quy mô lớn với hạn mức 3.000 tỷ đồng nhằm giúp khách hàng khắc phục hậu quả sau bão lũ năm 2025. Lãi suất cho vay trong chương trình giảm tối đa 1%/năm và áp dụng đến hết ngày 30/6/2026, hướng đến các đối tượng cần vốn để tái khởi động hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Những động thái này nằm trong định hướng chung của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Trước đó nhà điều hành đã có văn bản chỉ đạo, khuyến khích các tổ chức tín dụng xây dựng các gói tín dụng đặc thù với lãi suất thấp hơn mặt bằng chung nhằm đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp chịu thiệt hại bởi thiên tai.

Theo định hướng của NHNN, mức giảm lãi suất cho dư nợ hiện hữu từ 0,5% đến 2%/năm sẽ được áp dụng trong 3-6 tháng, tùy mức độ ảnh hưởng. Đồng thời, các ngân hàng được khuyến khích thiết kế khoản vay mới với lãi suất ưu đãi cho những lĩnh vực cần tái thiết cấp bách như nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, thương mại và dịch vụ địa phương.