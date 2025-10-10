Hơn 2.600 xe hư hỏng do bão số 10, 11

Theo Bộ Tài chính, các doanh nghiệp bảo hiểm đã ghi nhận thiệt hại hơn 1.670 tỷ đồng do bão số 10 và 11, chủ yếu ở nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật và xe cơ giới.

Đợt thiên tai sau bão số 11 được đánh giá là một trong những đợt nghiêm trọng nhất, khi xảy ra tình trạng lũ chồng lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng. Ảnh: Việt Hà.

Theo Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), tính đến ngày 10/10, trên cơ sở báo cáo của toàn bộ 32 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, thiệt hại do bão số 10 và số 11 gây ra đã để lại tổn thất rất nặng nề về người và tài sản.

Cụ thể, về con người, các doanh nghiệp đã ghi nhận 7 vụ thuộc phạm vi bảo hiểm, với tổng số tiền ước tính khoảng 745 triệu đồng. Trong khi đó, thiệt hại về tài sản và các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ khác lên tới gần 1.674 tỷ đồng , tương ứng với 3.746 vụ được ghi nhận.

Nếu chia theo lĩnh vực bảo hiểm, ở lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, các doanh nghiệp ghi nhận tổng cộng 3.748 vụ thiệt hại với ước tính gần 1.674 tỷ đồng .

Trong đó, nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 1.081 vụ, tổng giá trị thiệt hại xấp xỉ 1.593 tỷ đồng . Tiếp đến là bảo hiểm xe cơ giới với 2.653 vụ, thiệt hại hơn 76 tỷ đồng ; bảo hiểm sức khỏe ghi nhận 2 vụ, giá trị bồi thường khoảng 245 triệu đồng; còn lại là bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm nông nghiệp với 12 vụ, thiệt hại hơn 4,7 tỷ đồng .

Ở lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, các doanh nghiệp báo cáo 5 vụ tử vong và thương tật thuộc phạm vi bảo hiểm, với số tiền bồi thường ước tính khoảng 480 triệu đồng.

"Đến thời điểm hiện tại, số tiền thiệt hại chủ yếu thuộc nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật và bảo hiểm xe cơ giới. Các doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục ghi nhận thông báo tổn thất", báo cáo của Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp thông tin từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã xảy ra 20 loại hình thiên tai, trong đó riêng đến ngày 9/10, thiên tai trên cả nước đã làm 238 người chết và mất tích, 367 người bị thương, 258.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, và hơn 500.000 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, với tổng thiệt hại ước tính hơn 33.500 tỷ đồng .

Riêng đợt thiên tai sau bão số 11 được đánh giá là một trong những đợt nghiêm trọng nhất, khi xảy ra tình trạng lũ chồng lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản và hạ tầng thiết yếu.

Tính đến sáng 10/10, bão số 11 đã khiến 18 người chết và mất tích, hơn 225.245 nhà bị ngập.