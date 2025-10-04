ACB muốn lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ

Nếu công ty bảo hiểm này chính thức đi vào hoạt động sẽ nâng tổng số công ty con của ACB lên con số 5.

Ngân hàng ACB của Chủ tịch Trần Hùng Huy đang có kế hoạch lấn sân mảng bảo hiểm phi nhân thọ. Ảnh: ACB.

Ngân hàng TMCP Á Châu (HoSE: ACB) vừa có văn bản thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông về việc thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 14/10. Thời gian thực hiện lấy ý kiến từ 24/10 đến 10/11.

Hiện nhà băng này đang sở hữu 4 công ty con và đều có tỷ lệ sở hữu 100% gồm Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS), Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng Á Châu (ACBA), Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân hàng Á Châu (ACBL), Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ ACB (ACBC).

Như vậy, nếu công ty trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ này đi vào hoạt động sẽ nâng tổng số công ty con của nhà băng lên con số 5.

Trước đó, ở mảng bảo hiểm nhân thọ, ACB Sun Life - hợp tác giữa ACB với Sun Life - là một trong những kênh phân phối bảo hiểm Sun Life tại Việt Nam của ACB.

Theo đó, Sun Life Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác độc quyền với ACB từ năm 2020 để phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ qua kênh bancassurance (phân phối bảo hiểm qua ngân hàng).

Kênh này chuyên phân phối các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tai nạn cá nhân, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tiết kiệm và bảo hiểm đầu tư.

Ngoài ACB, một số ngân hàng thương mại khác cũng đã thành công hoặc đang lên kế hoạch thực hiện việc góp vốn, sở hữu công ty bảo hiểm.

Cụ thể, tháng 10/2024, Techcombank đã góp vốn thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ TCGIns với vốn điều lệ 500 tỷ đồng (trong đó ngân hàng sở hữu 11% vốn). Sau đó, HĐQT Techcombank đã thông qua phương án mua lại thêm cổ phần để nâng tỷ lệ sở hữu lên 68%, biến TCGIns trở thành công ty con hoàn toàn của ngân hàng.

Đầu tháng 7 năm nay, nhà băng này tiếp tục ra mắt công ty bảo hiểm Techcom Life (TCLife) với vốn điều lệ 1.300 tỷ đồng . Ngân hàng góp 1.040 tỷ đồng để sở hữu 80% cổ phần.

Với VPBank, năm 2022, ngân hàng đã chi tiền thâu tóm công ty bảo hiểm phi nhân thọ OPES, để trở thành công ty mẹ với tỷ lệ sở hữu lên tới 99,4%. OPES có vốn điều lệ 1.900 tỷ đồng và được định hướng phát triển mạnh ở mảng bảo hiểm số.

Đến tháng 9/2025, VPBank chuyển nhượng một phần cổ phần tại OPES cho Công ty chứng khoán VPBank (VPBankS), cũng là công ty con do ngân hàng nắm gần như toàn bộ cổ phần. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của VPBank tại OPES giảm từ 99,4% xuống còn 89,7%.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, VPBank trình cổ đông kế hoạch góp vốn thành lập thêm một công ty bảo hiểm nhân thọ với số vốn dự kiến 2.000 tỷ đồng , trong đó ngân hàng và các bên liên quan có thể nắm giữ tối đa 100% vốn điều lệ. Hiện ngân hàng vẫn chưa có thông tin thêm về kế hoạch này.

PGBank cũng là ngân hàng đang có kế hoạch góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết trong nước hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm; bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán; quản lý, phân phối chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và mua, bán cổ phiếu.