ACB bất ngờ ra quy định về mua bán vàng miếng, áp dụng từ 10/10

Khách hàng khi giao dịch vàng miếng tại ACB sẽ phải tuân thủ các quy định liên quan đến loại vàng, phương thức thanh toán, nghĩa vụ pháp lý và cơ chế xử lý tranh chấp.

ACB bất ngờ ra thông báo quy định mua bán vàng miếng đối với khách hàng, có hiệu lực từ ngày 10/10. Ảnh: Duy Hiệu.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa phát đi thông báo điều khoản quy định giao dịch mua, bán vàng miếng tại nhà băng này, có hiệu lực từ ngày 10/10.

Quy định được áp dụng đối với vàng miếng, sản phẩm vàng được dập thành miếng, có đóng chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng, có ký mã hiệu của doanh nghiệp và ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho phép sản xuất; vàng miếng do NHNN tổ chức sản xuất trong từng thời kỳ.

Cụ thể, loại vàng giao dịch là vàng miếng (999,9) thương hiệu ACB, SJC và các loại vàng miếng khác do ACB quy định và cập nhật trong từng thời kỳ.

Trong đó, đối với vàng miếng thương hiệu SJC, ngân hàng chỉ thực hiện giao dịch đối với vàng miếng SJC loại 1 lượng; đối với vàng miếng thương hiệu ACB thực hiện giao dịch đối với tất cả các loại vàng.

Đồng tiền thanh toán là Đồng Việt Nam. Phương thức thanh toán được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán VND của khách hàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thời hạn thanh toán và giao vàng sẽ là giao ngay trong ngày hoặc trong vòng hai ngày làm việc kể từ thời điểm xác lập giao dịch, trừ trường hợp Hợp đồng/Biên nhận có thỏa thuận khác.

ACB cho biết giá niêm yết trên kênh điện tử, bảng giá vàng niêm yết tại website ACB, ứng dụng ACBOne chỉ mang tính chất tham khảo. Trong một số trường hợp, hệ thống mạng có khả năng ngưng trệ hoạt động do tắc nghẽn đường truyền internet, hoặc hệ thống quá tải hoặc những sự cố kỹ thuật tương tự có thể ảnh hưởng đến việc cập nhật Bảng giá vàng niêm yết tại website ACB, ứng dụng ACBOne.

Giá áp dụng là giá tại quầy/giá hệ thống/giá thỏa thuận tại thời điểm thực hiện giao dịch. Khách hàng chịu toàn bộ trách nhiệm về rủi ro biến động giá vàng và thiệt hại phát sinh từ các quyết định mua, bán vàng của khách hàng với ACB.

Khách hàng được giao dịch mua, bán vàng miếng với ACB theo giá niêm yết/giá thỏa thuận của ngân hàng tại từng thời điểm. Yêu cầu ACB xuất hóa đơn bán vàng trong trường hợp khách hàng là bên mua vàng miếng.

Ngoài ra, khách hàng được cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân và xuất trình giấy tờ tùy thân/hồ sơ pháp lý theo quy định của. Xuất trình Giấy phép mua, bán vàng miếng do NHNN cấp trong trường hợp khách hàng là tổ chức thuộc đối tượng phải có giấy phép theo quy định pháp luật.

Xuất hóa đơn bán vàng cho ACB trong trường hợp khách hàng là tổ chức bán vàng miếng cho ACB. Tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng trong từng thời kỳ và các quy định/hướng dẫn/biểu phí hiện hành của ngân hàng. Đồng thời thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong Hợp đồng mua, bán vàng giao ngay (nếu có) và pháp luật có liên quan.

Về phía ngân hàng, ACB có nghĩa vụ kiểm tra chất lượng vàng miếng do khách hàng cung cấp theo quy định; thông báo và thu các loại phí liên quan (nếu có), bao gồm nhưng không giới hạn phí bao bì, phí gia công... trong từng thời kỳ.

Bên cạnh đó, niêm yết công khai giá vàng tại địa điểm giao dịch hoặc website ACB; xuất hóa đơn bán vàng trong trường hợp khách hàng là bên mua vàng miếng. Ngoài ra, thu thập thông tin khách hàng theo quy định của ACB và của pháp luật.

Mọi tranh chấp phát sinh sẽ do khách hàng và ACB cùng nhau thương lượng trên tinh thần hợp tác hòa giải. Trường hợp không thể giải quyết bằng thương lượng, hòa giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì tranh chấp sẽ do Tòa án nhân dân nơi ACB có trụ sở chính hoặc Tòa án nhân dân có thẩm quyền do ACB lựa chọn giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.