Giá bạc âm thầm tăng, dự báo mạnh gấp 4 lần vàng

Giá bạc thế giới lập đỉnh 14 năm khi giới đầu tư tìm kiếm kênh trú ẩn thay thế vàng. Trong nước, giá bạc miếng cũng tăng trưởng ấn tượng, hiện bán ra ở mức 1,75 triệu đồng/lượng.

Giá bạc dự báo tăng mạnh gấp 4 lần giá vàng. Ảnh: Việt Linh.

Bạc, kim loại quý thường được coi là lựa chọn thay thế rẻ hơn vàng trong vai trò tài sản trú ẩn an toàn, đang bùng nổ mạnh mẽ. Giá bạc thế giới giao ngay vừa nhảy vọt lên 44,33 USD /ounce, mức cao nhất trong 14 năm qua, nâng tổng mức tăng từ đầu năm đến nay lên gần 50% và chính thức vượt tốc độ tăng của vàng thỏi, theo dữ liệu đo lường của Trading Economics.

Đà bứt phá này tiếp nối chuỗi 2 năm âm thầm tăng giá ngoạn mục của bạc. Vào đầu tháng 10/2023, giá bạc quốc tế chỉ giao dịch quanh mức 21 USD /ounce. Gần hai năm sau, giá đã tăng hơn gấp đôi để vượt xa nhiều kênh đầu tư khác.

Dữ liệu từ iShares Silver Trust (SLV) - quỹ ETF bạc lớn nhất thế giới - cho thấy sức nóng của kim loại quý màu trắng ngày càng rõ nét. Khối lượng nắm giữ của quỹ này hiện đã đạt 15.480 tấn, tương đương bổ sung hơn 422 tấn so với tuần trước đó. Đây là dấu hiệu cho thấy dòng vốn lớn đang chảy mạnh vào thị trường bạc.

Lần gần nhất bạc giao dịch đạt trên 44 USD /ounce là vào năm 2011, trong bối cảnh khủng hoảng nợ toàn cầu và chính sách tiền tệ nới lỏng.

Giá bạc chạm mức cao nhất 14 năm qua. Ảnh: Trading Economics.

Bối cảnh hiện nay có nhiều yếu tố tương tự lại xuất hiện như nền kinh tế thế giới nhiều bất ổn, áp lực nợ công Mỹ lên tới 35.000 tỷ USD , và chính quyền Tổng thống Donald Trump thúc giục Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất. Điều này làm dấy lên lo ngại về lạm phát và giá trị đồng USD suy yếu, đồng thời thúc đẩy các ngân hàng trung ương tìm cách đa dạng hóa dự trữ ngoại hối.

Bạc cũng được hưởng lợi từ đà tăng của vàng, khi nhiều nhà đầu tư tìm kiếm tài sản thay thế với chi phí thấp hơn. Ngoài ra, thị trường bạc đang đối diện tình trạng thâm hụt nguồn cung kéo dài do nhu cầu từ công nghiệp, đặc biệt trong năng lượng tái tạo và sản xuất chip, liên tục gia tăng.

Chuyên gia phân tích thị trường chính tại Nemo.money Han Tan nhận định, bạc vẫn còn nhiều dư địa để bắt kịp vàng. Ông cho rằng sự chú ý của giới đầu tư đang dần dịch chuyển từ vàng sang bạc, nhất là khi giá vàng đã lên đỉnh lịch sử.

Các tổ chức tài chính lớn cũng tỏ ra lạc quan. Bank of America đánh giá tổng vốn hóa ngành khai thác vàng, bạc hiện vẫn thấp hơn nhiều so với đỉnh năm 2011, cho thấy tiềm năng tăng trưởng khổng lồ. Ngân hàng này dự báo giá vàng có thể chạm 4.000 USD /ounce vào năm 2026, qua đó tạo môi trường cực kỳ thuận lợi cho bạc.

Trong khi đó, Ngân hàng đầu tư đa quốc gia UBS vừa nâng dự báo giá bạc sẽ đạt 44 USD /ounce vào cuối năm nay và trung bình 47 USD vào năm 2026, nhấn mạnh các yếu tố hỗ trợ gồm căng thẳng địa chính trị, thâm hụt ngân sách Mỹ và kỳ vọng cắt giảm lãi suất.

Sự hưng phấn còn được tiếp thêm bởi những dự báo táo bạo từ Mike Maloney, chuyên gia đầu tư kim loại quý và tác giả cuốn sách “Hướng dẫn đầu tư vàng và bạc”. Trên trang cá nhân, ông dự báo bạc có thể tăng giá gấp 4 lần so với vàng, thậm chí dự báo bạc sẽ vượt 150 USD /ounce và có thể tiến tới 300- 500 USD /ounce trong tương lai.

Tại Việt Nam, thị trường bạc cũng được chú ý theo xu hướng quốc tế. Giá bạc miếng Phú Quý hiện được giao dịch quanh mốc 1,75 triệu đồng/lượng (bán), tăng mạnh so với mức khoảng 1,12 triệu đồng/lượng hồi đầu năm. Như vậy, chỉ trong chưa đầy 9 tháng, giá bạc miếng trong nước đã tăng hơn 600.000 đồng mỗi lượng, tương ứng mức tăng ròng gần 60%.