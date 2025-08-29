Giá vàng tăng cao kỷ lục, dân đổ xô sang mua bạc

Phú Quý, Ancarat đều thông báo cháy hàng các sản phẩm bạc phiên bản giới hạn dịp 2/9. Tổng số lượng bán ra là gần 15.000 thỏi, tương đương hơn 2 tấn bạc.

Nhiều người chuyển sang mua bạc trong bối cảnh giá vàng tăng cao kỷ lục. Ảnh: Phú Quý.

Chị Thảo Vy (sinh năm 1996, sống tại TP.HCM) cho biết bản thân đã theo dõi sát sao các đợt mở bán trực tuyến thỏi bạc gần đây. Ở lần đầu tiên, chị vào muộn chỉ 15 phút nhưng toàn bộ sản phẩm đã bán hết. Đến đợt mở bán thứ hai, rút kinh nghiệm, chị chờ sẵn trước 1 tiếng và may mắn đặt thành công, dù chỉ kịp ở thứ hạng gần cuối cùng.

“Thói quen mua bạc tích trữ của tôi đã duy trì từ đầu năm nay. Cứ mỗi tháng khi nhận lương, tôi đều trích gần một nửa tiền lương để mua bạc. Riêng tháng này, thay vì chọn sản phẩm truyền thống, tôi quyết định săn bạc thiết kế làm kỷ vật, bởi sản phẩm không chỉ mang giá trị tích trữ mà còn gắn với niềm tự hào trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh”, chị Vy chia sẻ.

Tương tự, chị Thùy Dương (34 tuổi, sống tại Hà Nội) cũng cho biết phải chờ hơn một tuần mới được nhận miếng bạc phát hành giới hạn.

“Không chỉ bản thân miếng bạc đẹp mắt, mà chiếc hộp đỏ thắm khắc hình lá cờ đỏ sao vàng cũng khiến tôi rất ấn tượng. Việc sở hữu bộ sưu tập đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh giúp giá trị tích trữ thêm phần đặc biệt. Tôi không có ý định bán mà sẽ giữ nó như một kỷ vật để trong gia đình”, chị Dương tâm sự.

Cháy hàng sản phẩm bạc giới hạn

Trong bối cảnh giá vàng trong nước liên tục lập đỉnh lịch sử, hiện neo ở mức cao chót vót gần 129 triệu đồng/lượng, bạc đã nổi lên như một lựa chọn tích trữ được nhiều người có thu nhập trung bình và thấp hướng đến.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Trung Anh, Chủ tịch CTCP Kim loại quý Ancarat, tiết lộ 5.000 miếng bạc do công ty sản xuất để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đã “cháy hàng” chỉ sau vài phút mở bán.

“Chúng tôi tung ra tổng cộng 5.000 sản phẩm bạc phiên bản giới hạn dịp 2/9, trong đó 2.000 sản phẩm bán online và 3.000 phân phối qua hệ thống đại lý, cửa hàng. Đặc biệt, phiên bản đầu tiên gồm 2.000 sản phẩm trực tuyến đã được đặt hết chỉ sau 30 phút. Sức mua vượt xa dự đoán, phần lớn đến từ nhóm khách hàng trẻ tuổi”, lãnh đạo Ancarat chia sẻ.

Theo ông Trung Anh, sức hút đặc biệt của ấn phẩm bạc kỷ niệm Quốc khánh 2/9 đến từ nhiều yếu tố như giá bán được tính theo giá bạc thế giới, đi kèm hộp đựng sang trọng, ý nghĩa kỷ niệm, và chính sách miễn phí gia công. Sản phẩm vì thế vừa có giá trị tích trữ, vừa mang đậm dấu ấn lịch sử.

Phiên bản bạc miếng 5 lượng được doanh nghiệp chế tác từ bạc nguyên khối, hàm lượng tinh khiết 999, chạm khắc hoa văn Trống đồng Đông Sơn. Mỗi ấn phẩm có giá 7,665 triệu đồng theo bảng giá công bố mở bán vào ngày 26/8, được đặt trong hộp gỗ kèm thẻ chứng nhận, bên trong khắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phú Quý cho biết đã bán hết toàn bộ số lượng bạc thiết kế riêng kỷ niệm dịp 80 năm Quốc khánh 2/9. Ảnh: Phú Quý.

Không chỉ Ancarat, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng tung sản phẩm bạc kỷ niệm dịp 80 năm Quốc khánh, chế tác từ bạc 999, khắc hình trống đồng cùng biểu trưng của đại lễ. Sản phẩm được đóng gói trong hộp cứng, kèm giấy chứng nhận, mở bán với giá 7,3 triệu đồng/thỏi.

Chỉ trong chưa đầy 8 giờ mở bán, toàn bộ 9.999 thỏi bạc mở bán đã được đặt mua hết. Như vậy ước tính chỉ trong 8 giờ, người dân đã gom mua tương đương 1,875 tấn bạc do đơn vị này bán ra. Đại diện Phú Quý cho biết hiện khách muốn sở hữu sản phẩm này chỉ có thể tìm đến đại lý ủy quyền hoặc mua qua hình thức sang nhượng.

Nhu cầu bạc gia tăng

Theo chia sẻ của một số người đầu tư bạc, việc các sản phẩm bạc phát hành trong đợt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh “cháy hàng” chỉ sau vài giờ mở bán cho thấy nhu cầu đầu tư lẫn sưu tầm bạc trong nước đang gia tăng mạnh mẽ. Những sản phẩm bạc tích trữ và bạc kỷ niệm với số lượng giới hạn ngày càng được ưa chuộng.

Bởi không chỉ dừng lại ở các ấn phẩm lưu niệm, nhu cầu mua bạc tích lũy cũng đang tăng mạnh. Đại diện Ancarat cho biết trong đợt giá bạc giảm hồi tháng 8, lượng khách tìm mua để tích trữ cũng tăng đột biến, nhiều cửa hàng rơi vào tình trạng “cháy hàng” khi sản phẩm không kịp về kệ, còn đơn đặt mua thì nối dài.

Phía Phú Quý cũng ghi nhận tình trạng tương tự, lượng khách đặt bạc lớn buộc đơn vị phải gia tăng công suất sản xuất để kịp thời đáp ứng nhu cầu thị trường.

Một yếu tố khác góp phần thúc đẩy sức nóng này là đà tăng trưởng ấn tượng của giá bạc từ đầu năm đến nay. Bạc thỏi trở thành kênh đầu tư hấp dẫn, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ tuổi, những người chưa có nguồn vốn quá lớn để tham gia vào vàng hay bất động sản, nhưng vẫn mong muốn tìm một kênh tích lũy an toàn.

Nếu tính trong vòng 12 tháng qua, giá bạc trong nước đã tăng khoảng 40%, hiện giao dịch quanh mức 1,54 triệu đồng/lượng. Dù từng trải qua một vài nhịp điều chỉnh giảm vào cuối tháng 7 và giữa tháng 8, song nhiều nhà đầu tư vẫn bày tỏ sự lạc quan rằng bạc còn nhiều dư địa để tiếp tục đi lên trong thời gian tới.