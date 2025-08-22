USD/VND đạt kỷ lục mới, tăng hơn 4% từ đầu năm

Các ngân hàng thương mại đồng loạt nâng giá bán USD lên 26.562 đồng, kịch trần Ngân hàng Nhà nước cho phép trong phiên 22/8. Đây cũng là mức giá kỷ lục mới của đồng bạc xanh.

Tỷ giá USDVND trên kênh ngân hàng vẫn chưa ngừng tăng. Ảnh: Nam Khánh.

Trong phiên giao dịch sáng 22/8, tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết ở mức cao kỷ lục 25.298 đồng/USD, tăng 25 đồng so với phiên giao dịch liền trước.

So với cuối tháng 7, tỷ giá trung tâm đã tăng 70 đồng. Còn nếu so với đầu năm, tỷ giá trung tâm đã tăng ròng gần 4%.

Với biên độ dao động +/- 5% theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá quy đổi sàn/trần các ngân hàng thương mại được phép giao dịch hôm nay lần lượt là 24.033 đồng/USD và 26.562 đồng/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước được nâng lên 24.084 - 26.512 đồng/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, giao dịch bán ra đồng USD cũng được nâng lên mức trần NHNN cho phép.

Vietcombank hiện niêm yết giá mua - bán đồng bạc xanh lên mức 26.212 - 26.562 đồng/USD, tức tăng 26 đồng so với hôm 20/8. So với đầu năm, tỷ giá USD/VND giao dịch tại Vietcombank đã tăng hơn 4%.

VietinBank và BIDV cũng đang niêm yết giá bán ngoại tệ này ở mức kịch trần của NHNN tại 26.562 đồng/USD. Ở chiều mua vào, VietinBank đang neo ở 26.249 đồng/USD và BIDV neo tại 25.193 đồng/USD.

Ngoài nhóm quốc doanh, các ngân hàng tư nhân lớn như Techcombank, ACB, MB, HDBank, Eximbank, SHB, VPBank hay Sacombank cũng đồng loạt nâng giá bán USD lên kịch trần NHNN cho phép, ở 26.562 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD cũng ghi nhận biến động tăng 30 đồng ở cả hai chiều. Hiện các điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội đang giao dịch đồng bạc xanh phổ biến ở mức 26.563 - 26.648 đồng/USD (mua - bán), tăng khoảng 40 USD so với phiên giao dịch liền trước. Đây cũng là mức giá cao kỷ lục từng ghi nhận được tại thị trường này.

Trên thị trường thế giới, giá USD giảm nhẹ. Chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh - tăng 0,02 điểm, lên 98,6 điểm. Giá USD biến động khá e dè trước thời điểm Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell phát biểu tại hội nghị Jackson Hole hôm nay.