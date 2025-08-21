Giá USD cao chưa từng thấy

Tỷ giá USD/VND trên kênh ngân hàng tiếp tục lập đỉnh mới khi tăng kịch biên độ NHNN cho phép, lên 26.536 đồng/USD chiều nay.

Giá USD trên kênh giao dịch chính thức tiếp tục tăng. Ảnh: Nam Khánh.

Trong phiên giao dịch ngày 21/8, tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết ở mức 25.273 đồng/USD, tăng 10 đồng so với phiên giao dịch liền trước. So với đầu năm, tỷ giá trung tâm đã tăng ròng gần 4%.

Với biên độ dao động +/- 5% theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá quy đổi sàn/trần các ngân hàng thương mại được phép giao dịch hôm nay lần lượt là 24.009 đồng/USD và 26.536 đồng/USD.

Tỷ giá mua - bán tham khảo cũng được Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước nâng tương ứng lên 24.060 - 26.486 đồng/USD.

Cùng xu hướng tăng này, giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại cũng leo lên mức cao nhất lịch sử.

Vietcombank hiện nâng giá mua - bán đồng bạc xanh lên mức 26.166 - 26.536 đồng/USD, tức tăng gần 30 đồng so với hôm 20/8. So với đầu năm, tỷ giá USD/VND giao dịch tại Vietcombank đã tăng khoảng 4%.

VietinBank đang niêm yết giá ngoại tệ này ở 26.250 - 26.536 đồng/USD, trong khi BIDV giao dịch quanh 26.196 - 26.536 đồng/USD, đều cao hơn so với giá giao dịch hôm qua.

Ngoài nhóm quốc doanh, các ngân hàng tư nhân lớn như Techcombank, ACB, MB, HDBank, Eximbank hay Sacombank cũng đồng loạt nâng giá bán USD lên kịch trần NHNN cho phép, ở 26.536 đồng/USD.

Đáng chú ý, giá USD trên thị trường tự do cũng ghi nhận biến động tăng 30 đồng ở cả hai chiều. Hiện các điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội đang giao dịch đồng bạc xanh phổ biến ở mức 26.520 - 26.600 đồng/USD (mua - bán). Đây cũng là mức giá cao kỷ lục từng ghi nhận được tại thị trường này.

Diễn biến tăng mạnh của tỷ giá trong những tuần qua diễn ra trong bối cảnh chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh - vẫn chưa thể bứt phá, hiện chạy quanh vùng giá thấp 98 điểm.