Giá vàng thế giới bật tăng

Giá vàng thế giới bất ngờ tăng vọt 32 USD/ounce trước thềm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát biểu tại hội nghị Jackson Hole.

Giá vàng thế giới tăng 32 USD, lên mốc 3.346 USD/ounce trong phiên ngày 20/8. Ảnh: Trade Panel.

Chốt phiên 20/8, giá vàng giao ngay tăng 1% lên 3.346 USD /ounce, sau hơn một tuần đi ngang quanh mốc 3.330 USD và từng rơi xuống 3.310 USD - mức thấp nhất từ đầu tháng 8.

Hiện, giới đầu tư dồn sự chú ý vào bài phát biểu ngày 23/8 của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole để tìm tín hiệu rõ ràng hơn về định hướng lãi suất.

Biên bản cuộc họp tháng 7 cho thấy chỉ 2 quan chức Fed là Phó chủ tịch giám sát Michelle Bowman và Thống đốc Christopher Waller ủng hộ cắt giảm lãi suất, trong khi phần lớn vẫn muốn giữ nguyên.

Tuy nhiên, chỉ 48 giờ sau, dữ liệu việc làm cho thấy thị trường lao động yếu hơn dự báo, qua đó củng cố khả năng Fed sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

"Nhà đầu tư hiện bỏ qua biên bản họp của Fed hồi tháng 7 vì nó đã cũ và tập trung sang báo cáo việc làm gây sốc được công bố đầu tháng 8", ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, nhận định.

Diễn biến này đã tiếp thêm lực đẩy, giúp giá vàng tăng mạnh trong phiên 20/8.

Theo Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường tại RJO Futures, nếu Powell phát tín hiệu ôn hòa, vàng sẽ được hỗ trợ mạnh vì đây là tài sản không sinh lãi: "Trước mắt, giá cần vượt ngưỡng 3.350 USD /ounce, rồi mới có cơ hội tiến sát mốc 3.400 USD /ounce".

Diễn biến giá vàng thế giới trong phiên 20/8. Ảnh: Kitco.

Công cụ CME FedWatch cho thấy thị trường đang định giá 83% khả năng Fed hạ 0,25 điểm % lãi suất trong tháng 9. Về dài hạn, Goldman Sachs vẫn giữ dự báo giá vàng đạt 4.000 USD /ounce vào giữa năm 2026, dựa trên nhu cầu mua vào bền vững của các ngân hàng trung ương, dòng vốn ETF nhờ chính sách nới lỏng và nguy cơ 30% kinh tế Mỹ suy thoái trong vòng 12 tháng tới.

Trong khi đó, bối cảnh chính trị gia tăng sức nóng quanh Fed khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Thống đốc Lisa Cook từ chức vì cáo buộc liên quan đến thế chấp - động thái được cho là nhằm mở rộng ảnh hưởng của ông với ngân hàng trung ương.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1,1% lên 37,8 USD /ounce, bạch kim tăng 2,1% lên 1.333,4 USD , trong khi palladium đi ngang ở mức 1.115,1 USD .