Vì sao giá vàng trong nước giảm nhỏ giọt khi thế giới lao dốc?

  • Thứ tư, 20/8/2025 15:17 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Giá vàng thế giới giảm về mốc 3.317 USD/ounce nhưng giá vàng miếng SJC trong nước chỉ giảm 200.000 đồng/lượng và vẫn đang ở mức cao "chót vót".

Vào lúc 10h sáng nay (20/8), giá vàng thế giới giảm còn 3.317 USD/ounce, giảm 27 USD so với mức đỉnh trong phiên giao dịch đêm qua (3.344 USD/ounce).

Giá vàng hôm nay chạm mức thấp nhất trong hai tuần qua do hoạt động bán ra các nhà giao dịch trước cuộc họp quan trọng của các ngân hàng trung ương tại Mỹ.

Có thể thấy, vàng vẫn chịu áp lực bán chốt lời trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có những bước tiến lớn trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine và dần đạt được thỏa thuận thương mại với các nước. Những dữ liệu tích cực của nền kinh tế Mỹ cũng gây áp lực lên mặt hàng kim loại quý.

Nhiều người lo ngại các số liệu kinh tế tích cực cho thấy nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất quá sớm, chính sách có thể phản tác dụng, kéo dài áp lực lạm phát.

Mặc dù vàng chịu nhiều áp lực nhưng không ít chuyên gia vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của vàng. Các tổ chức dự báo vàng có thể chạm mốc 3.500 USD/ounce vào cuối năm nếu Fed duy trì lộ trình nới lỏng chính sách tiền tệ.

Giá vàng miếng SJC giảm nhỏ giọt. Ảnh: Như Ý.

Trong khi giá vàng thế giới lao dốc, giá vàng trong nước lại giảm nhỏ giọt. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá 123,8 - 124,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mốc 124,8 triệu đồng/lượng.

Trong bối cảnh giá vàng SJC vẫn ở ngưỡng cao, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng thu hẹp khoảng cách chênh lệch để "hút" vàng về. Thậm chí, có doanh nghiệp còn để mức chênh lệch này còn 500.000 đồng/lượng, thấp nhất từ trước đến nay.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn đứng im ở mức cao. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 117,2 - 120,2 triệu đồng/lượng. Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng nhẫn 118 - 119,5 triệu đồng/lượng.

Chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu cho rằng thị trường vàng trong nước không liên thông với thế giới, trong khi nguồn cung hạn chế. Chính sự khan hiếm nguồn cung đã đẩy giá vàng trong nước tăng mạnh, dù giá vàng thế giới có lúc giảm.

Trước biến động khó lường của giá vàng, ông Hiếu lưu ý các nhà đầu tư và người dân thận trọng. “Khi giá vàng tăng cao, lực bán sẽ xuất hiện để chốt lời, tạo ra các đợt giảm sâu bất ngờ. Những người mua vào ở vùng giá cao dễ rơi vào thế bất lợi. Đầu tư vào vàng lúc này có thể gặp nhiều rủi ro, cần cân nhắc kỹ”, ông Hiếu cảnh báo.

Chuyên gia Trần Duy Phương dự báo, trước mắt giá vàng thế giới vẫn có những pha tăng giảm đan xen, nhưng dự báo giá vàng sẽ giảm về 3.000 USD/ounce trong tháng 9 tới, do 2 yếu tố hỗ trợ giá vàng thời gian qua là thuế quan thương mại và yếu tố lãi suất đã được tiêu thụ xong.

Bên cạnh đó, giá vàng thế giới giảm còn do nhà đầu tư cũng chuyển vốn qua thị trường chứng khoán và đồng USD tăng trở lại. Trong khi đó giá vàng thế giới đang tiệm cận gần vùng đỉnh sau khi tăng hơn 700 USD/ounce kể từ đầu năm 2025 đến nay.

"Khả năng giá vàng sẽ giảm khoảng 50% mức đã tăng, tức giảm khoảng 350 USD/ounce, về mức 3.000 USD/ounce. Tuy nhiên trong ngắn hạn giá vàng vẫn có những nhịp biến động tăng giảm đan xen", ông Phương nhận định.

Giá vàng lao dốc

Giá vàng thế giới giao ngay giảm hơn 17 USD/oucne khi giới đầu tư chờ tín hiệu mới nhất từ bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại sự kiện cuối tuần này.

8 giờ trước

Có nên bán vàng, đổ tiền vào chứng khoán?

Giá vàng SJC lên đỉnh lịch sử 125 triệu đồng/lượng. Nhiều nhà đầu tư băn khoăn không biết nên chốt lời để chuyển sang kênh đầu tư chứng khoán hay đợi giá vàng lên tiếp.

21 giờ trước

Đại gia Malaysia chi 68 triệu USD thâu tóm 'đất vàng' TP.HCM

UOA Group (Malaysia) vừa chi 68 triệu USD để thâu tóm doanh nghiệp sở hữu quỹ đất hơn 2.000 m2 trên đường Võ Thị Sáu, trung tâm TP.HCM.

47:2800 hôm qua

Ngọc Mai/Tiengphong.vn

