Giá vàng khó tăng

Tuần này, thị trường vàng tiếp tục ngóng chờ tín hiệu rõ ràng hơn của Fed. Hiện đa số chuyên gia Phố Wall dự báo giá vàng thế giới sẽ đi ngang trong ngắn hạn.

Trong ngắn hạn, đa số chuyên gia Phố Wall cho rằng sẽ khó có một đợt tăng giá mạnh đến với kim loại quý. Ảnh: Financial Times.

Thị trường vàng tuần qua chủ yếu loay hoay tìm lại đà tăng trưởng sau những tác động tiêu cực từ căng thẳng thuế quan và loạt dữ liệu kinh tế trái chiều về lạm phát, tiêu dùng, vốn không đủ sức hấp dẫn để lôi kéo nhà đầu tư đổ thêm tiền vào kim loại quý.

Tuần trước, giá vàng giao ngay khởi đầu tuần ở mức 3.395 USD /ounce. Trong các ngày kế tiếp, giá vàng chủ yếu đi ngang trong biên độ hẹp khoảng 30 USD ; có lúc chạm đáy tuần tại 3.335 USD /ounce, rồi bật tăng lên 3.367 USD /ounce sau khi báo cáo về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Mỹ được công bố.

Tuy nhiên, sau khi báo cáo về chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7 được phát hành, đà tăng của vàng nhanh chóng chấm dứt, kim quý quay đầu dao động quanh ngưỡng 3.350 USD /ounce.

Các số liệu kinh tế khác được công bố khiến thị trường giảm bớt kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong tháng 9, đã kéo giá vàng giảm về vùng 3.330 USD /ounce và kết thúc tuần ở mức 3.334 USD /ounce. Như vậy, giá kim quý thế giới đã giảm hơn 60 USD , tương đương mức giảm ròng gần 2% trong tuần.

Sau tuần suy yếu kể trên, bước sang tuần này, triển vọng tăng giá của kim loại quý cũng đang bị các chuyên gia Phố Wall hoài nghi. Khảo sát giá vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy phần lớn chuyên gia Phố Wall tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục đi ngang tuần này, trong khi các nhà đầu tư cá nhân vẫn giữ tâm lý lạc quan.

Cụ thể, trong số 10 chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát, chỉ 1 người (chiếm 10%) dự đoán vàng tăng giá tuần này, 1 người khác (chiếm 10%) cho rằng giá sẽ giảm, còn lại 8 người (chiếm 80%) đồng thuận rằng giá vàng sẽ đi ngang.

Ngược lại, trong 183 nhà đầu tư tham gia bỏ phiếu trực tuyến, có tới 115 người (chiếm 63%) kỳ vọng giá vàng tăng, 33 người (chiếm 18%) cho rằng vàng sẽ giảm và 35 người (chiếm 19%) nhận định thị trường sẽ ổn định.

DỰ BÁO GIÁ VÀNG TUẦN NÀY (18-23/8) Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 10 80 10 Nhà đầu tư

63 19 18

Tuần này, thị trường sẽ đón nhận một số dữ liệu kinh tế quan trọng có thể tác động tới thị trường vàng như báo cáo khởi công xây dựng và giấy phép nhà ở của Mỹ trong tháng 7; biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) tháng 7; cùng các bài phát biểu đáng chú ý của Thống đốc Fed Waller và Bostic.

Giữa tuần này cũng diễn ra sự kiện thường niên Jackson Hole - nơi Fed tập trung bàn luật về chính sách tiền tệ từ nay đến cuối năm. Tại sự kiện này, Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ có bài phát biểu quan trọng về định hướng lãi suất của Mỹ thời gian tới.

Các nhà đầu tư cũng sẽ chờ số liệu từ các báo cáo về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, chỉ số PMI nhanh tháng 8 của S&P Global và doanh số bán nhà hiện có trong tháng 7.