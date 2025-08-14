Giá vàng miếng cao kỷ lục gần 125 triệu đồng/lượng

Mỗi lượng vàng miếng tiếp đà tăng thêm nửa triệu đồng trong phiên giao dịch sáng nay (14/8), hiện bán ra ở mức kỷ lục 124,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng trong nước tăng mạnh, hiện giao dịch ở mức đỉnh lịch sử mới 124,7 triệu đồng/lượng. Ảnh: Thế Bằng.

Sáng nay (14/8), CTCP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) neo giá vàng miếng ở mức 123,7 - 124,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 700.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 500.000 đồng ở chiều bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch đã thu hẹp chỉ còn 1 triệu đồng mỗi lượng.

Tương tự, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng nâng giá vàng miếng lên ngang bằng với SJC.

Mức 124,7 triệu đồng/lượng cũng là giá bán cao nhất lịch sử của vàng miếng SJC. Từ đầu năm đến nay, giá vàng miếng đã có 3 lần lập kỷ lục về giá, lần lượt trong phiên giao dịch ngày 22/4 tại mốc 124 triệu/lượng; ngày 7/8 ở mức 124,1 triệulượng và đi ngang ở các phiên 8-11/8 ở mức 124,4 triệu đồng/lượng.

So với đầu năm, giá vàng miếng đã tăng tới 40 triệu đồng mỗi lượng, tương ứng mức tăng ròng gần 50% chỉ trong vòng chưa đầy 9 tháng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC CÓ ĐỈNH LỊCH SỬ MỚI Nguồn: SJC Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 Bán ra

121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng tăng vọt trong phiên giao dịch sáng nay. Với vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của SJC tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều giao dịch, hiện neo tại mốc 117,1 - 119,6 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp còn lại cũng giữ mức tăng 200.000-500.000 đồng với vàng nhẫn, hiện niêm yết giá mua quanh vùng 116,8-118 triệu/lượng và bán ra quanh vùng 119,5-120,5 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay tăng 15 USD lên mức 3.371 USD /ounce, tuy nhiên hiện đã giảm nhẹ về vùng 3.365 USD /ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa gồm thuế, phí) giá vàng thế giới tương đương 107,4 triệu đồng/lượng.

Với mức giá này, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng miếng khoảng 17 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn khoảng 12-13 triệu đồng/lượng.