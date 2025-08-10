Giá vàng dự báo tiếp tục tăng

Sau những biến động mạnh, giá vàng thế giới vẫn chạy quanh mốc 3.400 USD/ounce, củng cố niềm tin của giới phân tích. Tuần tới, giá vàng tiếp tục được dự báo tăng mạnh.

Giá vàng thế giới được dự báo tiếp đà tăng trong tuần tới. Ảnh: Reuters.

Thị trường kim loại quý đã trải qua tuần giao dịch đầy biến động, đặc biệt trong hai phiên cuối tuần khi những báo cáo về khả năng áp thuế đối với vàng miếng gây ra làn sóng hoảng loạn trên thị trường vàng quốc tế. Dù Nhà Trắng sau đó đã chính thức bác bỏ thông tin này, giá vàng vẫn duy trì quanh mức 3.400 USD /ounce trong bối cảnh kinh tế bất ổn.

Tuần này, giá vàng thế giới giao ngay mở cửa ở mức 3.361 USD /ounce, nhưng nhanh chóng giảm về vùng 3.345 USD /ounce. Từ đây, giá vàng bật tăng mạnh, ghi nhận đợt tăng đầu tiên trong tuần, đạt 3.383 USD /ounce.

Trong các phiên giao dịch tiếp theo, giá vàng thế giới trồi sụt quanh vùng 3.350- 3.390 USD /ounce, trước khi vượt mốc 3.400 USD vào giữa tuần sau khi xuất hiện thông tin chính quyền Mỹ áp thuế nhập khẩu vàng từ Thụy Sĩ xuất hiện vào chiều thứ Năm.

Trong phiên giao dịch sau đó, thông tin tiếp tục lan rộng khiến giá vàng dao động trong biên độ hẹp, quanh mốc 3.400 USD /ounce, liên tục thử thách ngưỡng kháng cự này.

Đáng chú ý, ngay cả sau khi Nhà Trắng khẳng định sẽ không áp thuế vàng thỏi, giá vàng chỉ điều chỉnh nhẹ về vùng hỗ trợ 3.380 USD /ounce rồi bật tăng trở lại, duy trì quanh mốc 3.400 USD /ounce đến khi đóng cửa của tuần.

Tính chung tuần này, giá vàng thế giới đã tăng gần 40 USD , tương đương mức tăng ròng 1,1%.

Sau tuần tăng giá này, cuộc khảo sát giá vàng tuần tới của Kitco News cho thấy tâm lý thị trường đã chuyển sang hướng tích cực. Trong số 10 nhà phân tích Phố Wall tham gia khảo sát, có 6 người (chiếm 60%) dự báo giá vàng tăng trong tuần tới, 1 người (chiếm 10%) dự báo giá giảm và 3 người (chiếm 30%) cho rằng giá sẽ đi ngang.

Với các nhà đầu tư cá nhân, trong 188 nhà đầu tư tham gia khảo sát trực tuyến, cũng có tới 129 người (chiếm 69%) kỳ vọng giá sẽ tăng, 23 người (chiếm 12%) dự báo giảm và 36 người (chiếm 19%) cho rằng giá sẽ ổn định.

GIÁ VÀNG ĐƯỢC DỰ BÁO TIẾP TỤC TĂNG TUẦN TỚI Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 60 30 10 Nhà đầu tư

69 19 12

Tuần tới, giới đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ các dữ liệu kinh tế quan trọng, đặc biệt là những chỉ báo về lạm phát và sức khỏe người tiêu dùng.

Trong đó, Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) dự kiến công bố quyết định giảm lãi suất 0,25 điểm %, từ mức 3,85% xuống 3,6% tuần tới. Thị trường cũng sẽ chú ý tới báo cáo CPI tháng 7 của Mỹ, dự báo cho thấy lạm phát cơ bản tăng từ 0,2% trong tháng 6 lên 0,3%. Hay dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ, cùng với số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần...