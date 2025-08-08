Vì sao giá vàng trong nước vượt đỉnh trước thế giới?

Tỷ giá được cho là nguyên nhân chính dẫn tới việc giá vàng trong nước lập đỉnh trước thế giới, kéo chênh lệch giá giữa 2 thị trường lên mức cao hơn 16 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đang trong xu hướng tăng liên tục bất chấp diễn biến của giá vàng thế giới. Ảnh: Chí Hùng.

Chiều 7/8, giá vàng miếng giao dịch tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) bất ngờ tăng mạnh, chạm mức 124,1 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay. Đến sáng nay (8/8), giá vàng miếng SJC vẫn duy trì quanh vùng 124 triệu đồng/lượng.

Vì sao giá vàng miếng vượt đỉnh?

Đà tăng của giá vàng trong nước chủ yếu chịu ảnh hưởng từ giá vàng thế giới. Trong đó, kim loại quý thế giới vừa có cú nhảy vọt lên mức 3.394 USD /ounce vào ngày 7/8 nhưng đã suy yếu dần và hiện chỉ giao dịch loanh quanh vùng 3.390 USD /ounce. Tuy vậy, mức gần 3.400 USD /ounce không phải là đỉnh của vàng thế giới. Kim loại quý từng chinh phục thành công mốc 3.500 USD /ounce vào hồi tháng 4.

Theo ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng trung ương toàn cầu tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), tại thị trường Việt Nam, việc tỷ giá tăng mạnh là nguyên nhân lớn đẩy giá vàng lên cao.

Trong khi đó nhu cầu vàng của người Việt Nam hiện vẫn rất cao, tâm lý muốn mua vào mạnh mẽ. Nhưng giá vàng cao, trong khi đồng nội tệ giảm khiến chênh lệch giá vàng trong nước so với quốc tế ngày càng nới rộng, làm giảm khả năng chi trả của nhiều người.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC ĐANG Ở VÙNG ĐỈNH LỊCH SỬ Nguồn: SJC Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 122.6 Bán ra

121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124

Thực tế, tỷ giá USD/VND cũng đang là vấn đề "nóng" với nhà điều hành. Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết tỷ giá VND/USD đã tăng 2,9% so với cuối năm 2024, do tác động kép từ yếu tố kinh tế và tâm lý thị trường.

Với riêng giá vàng, NHNN cũng đang xúc tiến nhiều giải pháp thông qua việc bổ sung và điều chỉnh Nghị định 24/2012.

Ông Shaokai Fan đánh giá cao việc NHNN muốn tăng hạn ngạch nhập khẩu vàng nhằm đáp ứng nhu cầu và thu hẹp chênh lệch giá với thế giới. Theo vị chuyên gia, việc nới lỏng hạn ngạch nhập khẩu sẽ đem lại lợi ích cho thị trường, đáp ứng được nhu cầu của người mua.

Tuy nhiên, mức chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới cao như hiện nay sẽ phát sinh nhiều hệ lụy. Do đó, ông khuyến nghị NHNN có thể nới lỏng quy định nhập khẩu vàng. Khi nguồn cung vàng được cải thiện, thị trường sẽ điều tiết tốt hơn, chênh lệch giá sẽ thu hẹp một cách tự nhiên.

Giá vàng sắp tới sẽ ra sao?

Trong khoảng 5 năm qua, vàng đã chứng minh được vai trò là tài sản phòng ngừa rủi ro hiệu quả. Khi thế giới đối mặt nhiều biến cố như Covid-19 hay xung đột địa chính trị, vàng vẫn giữ giá trị và giúp nhà đầu tư tăng khả năng chống chịu khủng hoảng.

Do đó, ông Shaokai Fan khuyên nhà đầu tư nếu lo lắng về những rủi ro này có thể xảy ra thời gian tới, thì việc đặt vàng vào danh mục đầu tư là hợp lý.

Với nhà đầu tư Việt Nam, là nền kinh tế có độ mở cao, hướng đến xuất khẩu và phụ thuộc nhiều vào thương mại nên trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động thì cần đặc biệt lưu ý. Việc bổ sung vàng vào danh mục đầu tư sẽ giúp nhà đầu tư chống chịu tốt hơn với các biến động.

Ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng trung ương toàn cầu tại Hội đồng Vàng Thế giới. Ảnh: WGC.

Về triển vọng giá vàng thời gian tới, ông Fan cho rằng giá vàng vẫn tích cực, được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị, tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và khả năng các ngân hàng trung ương tiếp tục cắt giảm lãi suất. WGC không ghi nhận tín hiệu tiêu cực đủ mạnh để gây áp lực lên giá vàng toàn cầu trong ngắn hạn.

Ngược lại, bối cảnh quốc tế vẫn chứa nhiều biến số, khi chính quyền Tổng thống Donald Trump được đánh giá khó đoán; mức thuế thương mại Mỹ - Ấn Độ cao hơn dự tính và mức thuế quan giữa Mỹ - Trung Quốc còn nhiều bất định. Các mức thuế quan cao hơn trước dự báo cũng có thể tác động mạnh đến tâm lý của nhà đầu tư, từ đó kích thích tới thị trường vàng.

Khảo sát mới đây của WGC cho thấy tại khu vực ASEAN, nhu cầu đầu tư vàng đi theo xu hướng toàn cầu với lượng mua tăng, nhưng nhu cầu vàng trang sức giảm.

Tuy nhiên, Việt Nam lại là ngoại lệ, khi nhu cầu mua vàng miếng và vàng xu trong quý gần nhất giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 21% so với quý trước. Bên cạnh đó, nhu cầu vàng trang sức quý gần nhất tại Việt Nam cũng giảm 20% so với cùng kỳ và giảm 29% so với quý trước, với lý do chính là giá cao.