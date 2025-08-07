Giá vàng miếng SJC đắt nhất lịch sử

Trong phiên giao dịch chiều 7/8, vàng miếng SJC có thời điểm chạm mức 124,1 triệu đồng/lượng (bán ra), cao nhất từ trước đến nay.

Giá vàng miếng đã vượt 124 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch chiều nay (7/8). Ảnh: Duy Hiệu.

Chiều nay (7/8), giá vàng miếng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) bất ngờ tăng mạnh 300.000 đồng để chạm mức bán ra 124,1 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay. Mức đỉnh cũ mà vàng miếng SJC từng thiết lập được là 124 triệu đồng/lượng, giao dịch tại ngày 23/4.

Tuy nhiên, đà tăng của vàng miếng SJC không giữ được lâu khi càng về cuối phiên, giá đã suy giảm, hiện neo tại 123,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Ở chiều mua vào, SJC đang neo giá vàng miếng ở mức 122,4 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đang cùng neo giá vàng miếng ở vùng ngang bằng với SJC.

Riêng Công ty Mi Hồng vẫn neo giá vàng miếng SJC ở vùng đỉnh 124 triệu đồng/lượng (bán ra), và giá mua thì chạy quanh mức 123 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TĂNG MẠNH Nguồn: SJC (mức đỉnh ngày 7/8 được thiết lập vào lúc 14h48). Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.7 Bán ra

121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 124.1

Không chỉ vàng miếng, sản phẩm vàng nhẫn cũng đã vượt 119 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra tại SJC. Thương hiệu này hiện mua vào vàng nhẫn với giá 116,8 triệu đồng/lượng.

Mức giá bán vàng nhẫn vượt 119 triệu đồng/lượng cũng đang được Phú Quý, DOJI, PNJ áp dụng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải thậm chí còn nâng giá bán vàng nhẫn áp sát mốc 121 triệu đồng/lượng, cao nhất toàn thị trường.

Đà tăng của giá vàng trong nước chủ yếu chịu ảnh hưởng từ giá vàng thế giới. Kim loại quý này vừa có cú nhảy vọt thẳng lên mức 3.394 USD /ounce. Tới hiện tại, giá vàng quốc tế đã mất đà tăng, yếu dần và rớt xuống mức 3.374 USD /ounce.

Quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới vào khoảng 107,4 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước hơn 16 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn khoảng 11-13 triệu đồng/lượng.

Theo báo cáo thị trường tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2025 vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố, người mua vàng miếng SJC một năm qua đã chứng kiến giá tăng gần 50%.

Cụ thể, chỉ số giá vàng tháng 7 đã tăng 1,02% so với tháng 6 do số lượng vàng miếng lưu thông trên thị trường thấp; và tăng 49,7% so với cùng kỳ năm trước; tăng 34,9% so với tháng 12/2024; bình quân 7 tháng năm 2025 tăng 39,09%.