Giá vàng thế giới đứt đà tăng

Sau 3 phiên tăng liên tiếp, giá vàng thế giới quay đầu giảm 11 USD vào ngày 6/8 do áp lực chốt lời từ nhà đầu tư.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm trong phiên 6/8. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch ngày 6/8, giá vàng thế giới giao ngay giảm xuống còn 3.368 USD /ounce. Trong phiên giao dịch đang diễn ra, kim loại quý tiếp tục có xu hướng giảm nhẹ.

Theo giới phân tích, động thái chốt lời sau đà tăng gần đây là nguyên nhân chính kéo giá vàng quay đầu giảm. Trước đó, vàng từng leo lên mức cao nhất trong gần 2 tuần, nhờ kỳ vọng gia tăng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm hạ lãi suất.

"Đây chỉ là một nhịp điều chỉnh nhỏ, chủ yếu do hoạt động chốt lời khi thị trường dần yên ắng về mặt thông tin kinh tế, và nhu cầu trú ẩn an toàn giảm nhẹ", ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định.

Diễn biến giá vàng thế giới trong phiên ngày 6/8. Ảnh: Kitco.

Trước đó, giá vàng đã tăng mạnh trong 3 phiên liên tiếp sau khi dữ liệu việc làm của Mỹ công bố hôm thứ Sáu yếu hơn kỳ vọng. Theo công cụ CME FedWatch, giới đầu tư hiện đánh giá khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 9 lên tới 93%, tăng mạnh so với mức 63% chỉ một tuần trước.

Bên cạnh chính sách của Fed, thị trường cũng đang theo dõi sát sao các quyết định chính sách mới từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump cho biết sẽ công bố đề cử thành viên Hội đồng Thống đốc Fed, bao gồm cả người kế nhiệm Chủ tịch Jerome Powell, vào cuối tuần này. Các lựa chọn chính sách tiền tệ trong thời gian tới, vì thế, vẫn là yếu tố then chốt tác động đến xu hướng giá vàng.

Về thương mại, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký lệnh áp thuế bổ sung 25%, nâng tổng mức thuế nhập khẩu với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ lên 50%. Đây được xem như là động thái đáp trả mạnh tay vì Ấn Độ vẫn tiếp tục mua dầu từ Nga.

Không dừng lại ở đó, tại Nhà Trắng, ông Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế 100% với chip bán dẫn nhập khẩu, trừ khi các công ty quay về hoặc cam kết quay về Mỹ sản xuất. Trong sự kiện này, CEO Apple Tim Cook cũng công bố khoản đầu tư 100 triệu USD vào chương trình sản xuất trong nước

Trước đó, Apple đã cam kết đầu tư 500 tỷ USD tại Mỹ trong vòng bốn năm tới. Với khoản đầu tư mới, tổng cam kết của hãng sẽ nâng lên 600 tỷ USD .

Vàng thường hưởng lợi trong bối cảnh kinh tế bất ổn và môi trường lãi suất thấp, vì không sinh lời nhưng giữ giá tốt.

Ở các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,1% lên 37,9 USD /ounce, bạch kim tăng 0,9% lên 1.332,3 USD , trong khi palladium giảm mạnh 2,7% xuống còn 1.143,5 USD - mức thấp nhất kể từ ngày 10/7.

"Mối lo ngại về lệnh trừng phạt Nga từng là yếu tố hỗ trợ cho giá bạch kim và palladium trong những tuần gần đây", ông Meger cho biết. "Nay với triển vọng căng thẳng Mỹ - Nga dịu bớt, giá hai kim loại này đã điều chỉnh giảm trong các phiên gần đây", ông giải thích.

Hiện, Nga là một trong những nhà cung cấp palladium và bạch kim lớn nhất thế giới.

Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn gần như đi ngang. Cụ thể, vàng miếng được niêm yết ở mức 122,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào, tăng nhẹ 200.000 đồng so với hôm qua. Chiều bán ra giữ nguyên ở 123,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tiếp tục duy trì mức chênh lệch 2,5 triệu đồng/lượng giữa hai chiều, dao động từ 116,8 triệu (mua vào) đến 119,3 triệu đồng/lượng (bán ra).