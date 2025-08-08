Giá vàng tăng vọt

Nhu cầu trú ẩn cao kéo giá vàng thế giới bật tăng trở lại sau đợt giảm nhẹ vì bị chốt lời trước đó. Trong nước, giá vàng miếng SJC vẫn dao động quanh mức 124,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới và trong nước đang trong xu hướng tăng. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên 7/8 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay đã tăng vọt hơn 26 USD , đạt 3.394 USD /ounce - mức cao nhất trong vòng hai tuần qua. Đà tăng mạnh trở lại diễn ra sau khi kim loại quý đánh mất chuỗi 3 phiên tăng liên tiếp ở phiên trước do áp lực chốt lời, mà theo giới phân tích chỉ là nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

Động lực chính kéo giá vàng đi lên là nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn ở mức cao, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức áp thuế mới và số liệu việc làm tiếp tục củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ sớm hạ lãi suất.

"Căng thẳng thương mại kéo dài cùng những bất ổn địa chính trị tiếp tục nâng đỡ thị trường nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn", ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia cấp cao về kim loại tại Zaner Metals, nhận định.

Theo đó, loạt thuế nhập khẩu cao hơn của Mỹ đã có hiệu lực từ ngày 7/8, tác động tới nhiều quốc gia. Trong số này, Thụy Sĩ chịu thuế 39%, Brazil và Ấn Độ cùng ở mức 50% - thuộc nhóm cao nhất - buộc các nước này phải khẩn trương đàm phán lại để tìm kiếm thỏa thuận tốt hơn.

Tại Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tuần trước tăng lên mức cao nhất một tháng, cho thấy thị trường lao động có dấu hiệu hạ nhiệt. Ông Grant cho rằng dữ liệu này hỗ trợ kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất, và nếu các chỉ số tiếp tục yếu đi, khả năng "nới lỏng" sẽ càng lớn - yếu tố thường có lợi cho vàng.

Vàng vốn được coi là kênh lưu giữ giá trị trong giai đoạn bất ổn kinh tế - chính trị và đặc biệt hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp.

Trước đó, báo cáo việc làm yếu đã thúc đẩy đặt cược Fed sẽ giảm 0,25 điểm % lãi suất vào tháng tới, với xác suất hơn 91% theo công cụ FedWatch của CME Group. 3 quan chức Fed gần đây cũng bày tỏ lo ngại về sự suy yếu của thị trường lao động. Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari hôm 6/8 nhận định việc giảm lãi suất 2 lần, mỗi lần 0,25 điểm % trước cuối năm, là hợp lý.

Tại Nhà Trắng, cùng ngày, ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế 100% đối với chip bán dẫn nhập khẩu, trừ khi các công ty đưa hoặc cam kết đưa hoạt động sản xuất trở lại Mỹ. Cũng tại sự kiện này, CEO Apple Tim Cook công bố khoản đầu tư 100 triệu USD vào chương trình sản xuất trong nước.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,9% lên 38,2 USD /ounce, giá palladium tăng 1,5% lên 1.149,2 USD /ounce, trong khi bạch kim đi ngang ở mức 1.333,5 USD /ounce.

Trong nước, giá vàng miếng SJC phá vỡ đỉnh lịch sử. Trong phiên giao dịch chiều 7/8, vàng miếng SJC bất ngờ tăng mạnh 300.000 đồng để chạm mức bán ra 124,1 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng miếng vẫn neo tại mốc 124 triệu đồng/lượng. Ở chiều mua vào, SJC hiện chấp nhận giao dịch ở mức 122,6 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng so với cuối phiên hôm qua.

Trong khi đó giá vàng nhẫn liên tục đi ngang, hiện dao động quanh 116,8 - 119,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).