Cổ phiếu 'họ Vin' kéo VN-Index tăng điểm trong phiên đầu năm mới

Dù chịu áp lực rung lắc và bán ra diện rộng, VN-Index vẫn tăng nhẹ trong phiên đầu năm 2026 nhờ lực đỡ chủ đạo từ nhóm cổ phiếu "họ Vin", nổi bật là VHM, VIC và VRE.

VN-Index tăng hơn 3 điểm trong phiên đầu tiên của năm 2026. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa kết thúc phiên giao dịch mở màn năm 2026. Trong bối cảnh tâm lý hứng khởi đầu năm vẫn còn hiện hữu, cộng hưởng với đà tăng mạnh của 3 phiên giao dịch liền trước, VN-Index bước vào phiên đầu tiên của năm mới trong sắc xanh khá thuyết phục.

Ngay từ đầu phiên, chỉ số nhanh chóng bật tăng và có thời điểm tiến sát vùng kháng cự tâm lý 1.800 điểm. Tuy nhiên, diễn biến tích cực không kéo dài quá lâu. Lực cầu dù chủ động hơn so với các phiên trước nhưng chưa đủ mạnh và thiếu sự lan tỏa cần thiết, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

Khi áp lực chốt lời ngắn hạn gia tăng, VN-Index dần thu hẹp đà tăng và rơi vào trạng thái giằng co quanh mốc tham chiếu.

Sang phiên chiều, mức độ rung lắc gia tăng đáng kể khi biên độ dao động của thị trường được nới rộng. Áp lực bán lan ra nhiều nhóm ngành, trong đó đáng chú ý là các cổ phiếu đầu ngành thuộc nhóm tài chính - ngân hàng, nguyên vật liệu, đầu tư công - xây dựng và tiêu dùng. Nhiều mã vốn hóa lớn đồng loạt điều chỉnh đã tạo sức ép rõ rệt lên chỉ số chung, khiến VN-Index liên tục xuất hiện các nhịp “sảy chân” trong quá trình hồi phục.

Điểm tích cực đáng ghi nhận là không khí giao dịch nhìn chung vẫn sôi động. Thanh khoản trên cả 3 sàn đạt khoảng 28.000 tỷ đồng , tăng 15% so với phiên liền trước.

Kết phiên, VN-Index tăng 3,91 điểm (+0,2%) lên 1.788,4 điểm. Trên sàn Hà Nội, cả HNX-Index và UPCoM-Index đều quay đầu đi lùi, lần lượt giảm 2,03 điểm (-0,8%) xuống 246,74 điểm và 0,36 điểm (-0,3%) xuống 120,61 điểm.

Bức tranh toàn thị trường nghiêng khá rõ về phía sắc đỏ. Thống kê cho thấy có 271 mã tăng (gồm 16 mã tăng trần), 875 mã giữ tham chiếu và 447 mã giảm (gồm 10 mã giảm sàn).

Rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 tiếp tục là điểm trừ khi áp lực điều chỉnh chiếm ưu thế với 22 mã giảm, 7 mã tăng và duy nhất ACB đứng giá tham chiếu. Diễn biến kém tích cực của nhóm bluechip khiến chỉ số VN30-Index giảm gần 2 điểm, lùi về mức 2.028 điểm.

VN-Index có phiên tăng thứ tư liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Lực đỡ giúp VN-Index tránh được một phiên điều chỉnh trong ngày giao dịch này chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu “họ Vin”. Cụ thể, VHM tăng trần, trong khi VIC tăng 2,1%, VPL tăng 6,2% và VRE tăng 5,8%. Diễn biến tích cực của hệ sinh thái này đóng vai trò then chốt trong việc giữ nhịp cho chỉ số chung, nhất là trong bối cảnh mặt bằng cổ phiếu trên thị trường chịu áp lực điều chỉnh khá rõ.

Ở chiều ngược lại, dù ghi nhận mức tăng giá tương đối tốt, nhóm cổ phiếu năng lượng và bán lẻ như GAS (tăng trần), PLX (+2,8%), LGC (+6,5%), BSR (+0,9%), DGW (tăng trần) và FRT (+2,4%) vẫn chưa tạo ra tác động đủ lớn để hỗ trợ thị trường. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc các mã này có sức ảnh hưởng lên chỉ số không đủ mạnh để bù đắp cho áp lực giảm từ nhóm vốn hóa lớn khác.

Trái lại, áp lực kéo giảm VN-Index lại tập trung ở nhiều cổ phiếu trụ, đặc biệt trong nhóm tài chính - ngân hàng và công nghiệp: VPB (-2,6%), GEE (-6,7%), LPB (-3,1%), HPG (-1,7%), VCB (-0,7%), BID (-1,2%), HDB (-2,5%), TCX (-2,6%), VPX (-5%) và GEX (-6%).

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại sau 2 phiên mua ròng liên tiếp đã quay lại trạng thái bán ròng với giá trị khoảng 750 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Hoạt động xả hàng tập trung chủ yếu ở các cổ phiếu vốn hóa lớn và có tính dẫn dắt, đáng chú ý là VIC bị bán ròng khoảng 181 tỷ đồng , VIX (- 160 tỷ đồng ), FPT (- 105 tỷ đồng ).

Ở chiều mua vào, khối ngoại vẫn ghi nhận một số điểm sáng khi giải ngân chủ động vào một vài mã nhất định như STB (+ 135 tỷ đồng ), VRE (+ 101 tỷ đồng ), GAS (+ 56 tỷ đồng ).